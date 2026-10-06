https://ukraina.ru/20261006/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083628764.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 06.10.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:30 мск 6 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-06T03:31

2026-10-06T03:31

2026-10-06T03:31

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 5 октября и в ночь на 6 октября объявлялась в Московской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Курской, Калужской, Московской, Брянской, Херсонской, Нижегородской, Смоленской, Орловской, Тульской, Воронежской, Запорожской, Белгородской, Ростовской областях, в Мордовии, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Краснодарском крае, в Тверской, Владимирской, Ярославской, Липецкой, Самарской, Тамбовской, Пензенской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА с полудня 5 октября и в ночь на 6 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (14:57 мск), Шереметьево (1:29 мск), Внуково, Домодедово (1:59 мск), Жуковский (Раменское, 2:19 мск).Вводимые ранее вечером ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара к этому часу сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 343 украинских беспилотника, за сутки — 542.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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