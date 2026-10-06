Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 06.10.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 06.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:30 мск 6 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-06T03:31
2026-10-06T03:31
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 5 октября и в ночь на 6 октября объявлялась в Московской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Курской, Калужской, Московской, Брянской, Херсонской, Нижегородской, Смоленской, Орловской, Тульской, Воронежской, Запорожской, Белгородской, Ростовской областях, в Мордовии, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Краснодарском крае, в Тверской, Владимирской, Ярославской, Липецкой, Самарской, Тамбовской, Пензенской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА с полудня 5 октября и в ночь на 6 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (14:57 мск), Шереметьево (1:29 мск), Внуково, Домодедово (1:59 мск), Жуковский (Раменское, 2:19 мск).Вводимые ранее вечером ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара к этому часу сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 343 украинских беспилотника, за сутки — 542.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, лнр, днр, крым, краснодарский край, московская область, калужская область, курская область, рязанская область, запорожская область, брянская область, херсонская область, нижегородская область, смоленск, орловская область, воронежская область, белгородская область, ростовская область, севастополь, тверь, липецк, самара, пенза, шереметьево, внуково, домодедово, сочи, геленджик, краснодар, аэропорт, аэропорты, опасность, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, пво, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, росавиация
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

03:31 06.10.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:30 мск 6 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 5 октября и в ночь на 6 октября объявлялась в Московской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Курской, Калужской, Московской, Брянской, Херсонской, Нижегородской, Смоленской, Орловской, Тульской, Воронежской, Запорожской, Белгородской, Ростовской областях, в Мордовии, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Краснодарском крае, в Тверской, Владимирской, Ярославской, Липецкой, Самарской, Тамбовской, Пензенской областях, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА с полудня 5 октября и в ночь на 6 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (14:57 мск), Шереметьево (1:29 мск), Внуково, Домодедово (1:59 мск), Жуковский (Раменское, 2:19 мск).
Вводимые ранее вечером ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара к этому часу сняты.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 343 украинских беспилотника, за сутки — 542.
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