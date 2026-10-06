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"Шоу для наивных": пафос Лубинца о "правах человека" разбился о реальность и гнев украинцев

"Шоу для наивных": пафос Лубинца о "правах человека" разбился о реальность и гнев украинцев - 06.10.2026 Украина.ру

"Шоу для наивных": пафос Лубинца о "правах человека" разбился о реальность и гнев украинцев

Пафосное видеообращение украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о недопустимости произвола со стороны военкомов вызвало шквал гневных комментариев и иронии в сети среди граждан, которые давно не верят пустым обещаниям властей

2026-10-06T11:55

2026-10-06T11:55

2026-10-06T11:57

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Уполномоченный по правам человека записал ролик, где долго рассказывал, что сотрудники ТЦК якобы не имеют права избивать людей, силой удерживать их в помещениях, отбирать телефоны и личные вещи. В соцсетях это выступление сразу окрестили дешевым шоу для наивных и классической разводкой в стиле "добрый и злой следователь". По мнению украинцев, задача омбудсмена — просто сместить фокус и показать, будто массовый террор на улицах является не государственной системой, а лишь единичными "перегибами на местах", с которыми якобы активно борются.Жители Украины пишут в комментариях, что пропаганда больше не работает и обвести людей вокруг пальца не удастся. На Лубинца обрушилась лавина критики за то, что при огромной зарплате вся его работа сводится к сотрясанию воздуха, пока реальной помощи от него никто не видит.Пользователи делятся личными историями столкновения с системой. Один из комментаторов вспомнил, как летом 2024 года в Харькове военкомы и полиция избили его 68-летнюю мать-педагога, инвалида, угнали машину, а его самого похитили. Когда родственники обратились за помощью к Лубинцу, тот просто проигнорировал пострадавших. Другой пользователь поделился своей историей, вспомнив, как его самого удерживали пять суток в Дарницком ТЦК, где буквально пытались угробить. При этом на все жалобы в ведомство омбудсмена люди получали лишь отписки.Люди откровенно издеваются над пафосом чиновника, отмечая, что после выключения камеры он наверняка "ржал вместе с оператором", а сами сотрудники ТЦК и полиция воспринимают его как клоуна. В сети констатируют, что ОПГ "ТЦК" — это обычные тыловые бандиты, которые похищают украинцев, чтобы самим не попасть на передовую. Выступление Лубинца пользователи назвали "профессиональным выносом мозга" и иронично предложили выдать ему сразу четыре "Оскара" за главную роль в государственном "схематозе".Подробнее о высказываниях Лубинца - в материале "Забирать телефон и удерживать нельзя": омбудсмен о правилах для ТЦК на сайте Украина.ру.

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