"Шоу для наивных": пафос Лубинца о "правах человека" разбился о реальность и гнев украинцев - 06.10.2026 Украина.ру
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"Шоу для наивных": пафос Лубинца о "правах человека" разбился о реальность и гнев украинцев
"Шоу для наивных": пафос Лубинца о "правах человека" разбился о реальность и гнев украинцев - 06.10.2026 Украина.ру
"Шоу для наивных": пафос Лубинца о "правах человека" разбился о реальность и гнев украинцев
Пафосное видеообращение украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о недопустимости произвола со стороны военкомов вызвало шквал гневных комментариев и иронии в сети среди граждан, которые давно не верят пустым обещаниям властей
2026-10-06T11:55
2026-10-06T11:57
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Уполномоченный по правам человека записал ролик, где долго рассказывал, что сотрудники ТЦК якобы не имеют права избивать людей, силой удерживать их в помещениях, отбирать телефоны и личные вещи. В соцсетях это выступление сразу окрестили дешевым шоу для наивных и классической разводкой в стиле "добрый и злой следователь". По мнению украинцев, задача омбудсмена — просто сместить фокус и показать, будто массовый террор на улицах является не государственной системой, а лишь единичными "перегибами на местах", с которыми якобы активно борются.Жители Украины пишут в комментариях, что пропаганда больше не работает и обвести людей вокруг пальца не удастся. На Лубинца обрушилась лавина критики за то, что при огромной зарплате вся его работа сводится к сотрясанию воздуха, пока реальной помощи от него никто не видит.Пользователи делятся личными историями столкновения с системой. Один из комментаторов вспомнил, как летом 2024 года в Харькове военкомы и полиция избили его 68-летнюю мать-педагога, инвалида, угнали машину, а его самого похитили. Когда родственники обратились за помощью к Лубинцу, тот просто проигнорировал пострадавших. Другой пользователь поделился своей историей, вспомнив, как его самого удерживали пять суток в Дарницком ТЦК, где буквально пытались угробить. При этом на все жалобы в ведомство омбудсмена люди получали лишь отписки.Люди откровенно издеваются над пафосом чиновника, отмечая, что после выключения камеры он наверняка "ржал вместе с оператором", а сами сотрудники ТЦК и полиция воспринимают его как клоуна. В сети констатируют, что ОПГ "ТЦК" — это обычные тыловые бандиты, которые похищают украинцев, чтобы самим не попасть на передовую. Выступление Лубинца пользователи назвали "профессиональным выносом мозга" и иронично предложили выдать ему сразу четыре "Оскара" за главную роль в государственном "схематозе".Подробнее о высказываниях Лубинца - в материале "Забирать телефон и удерживать нельзя": омбудсмен о правилах для ТЦК на сайте Украина.ру.
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Новости, Харьков, Украина, Украина.ру, ТЦК

"Шоу для наивных": пафос Лубинца о "правах человека" разбился о реальность и гнев украинцев

11:55 06.10.2026 (обновлено: 11:57 06.10.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Лубінець / Перейти в фотобанкДмитрий Лубинец Политик
Дмитрий Лубинец Политик - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Лубінець
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Пафосное видеообращение украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о недопустимости произвола со стороны военкомов вызвало шквал гневных комментариев и иронии в сети среди граждан, которые давно не верят пустым обещаниям властей
Уполномоченный по правам человека записал ролик, где долго рассказывал, что сотрудники ТЦК якобы не имеют права избивать людей, силой удерживать их в помещениях, отбирать телефоны и личные вещи.
В соцсетях это выступление сразу окрестили дешевым шоу для наивных и классической разводкой в стиле "добрый и злой следователь".
По мнению украинцев, задача омбудсмена — просто сместить фокус и показать, будто массовый террор на улицах является не государственной системой, а лишь единичными "перегибами на местах", с которыми якобы активно борются.
Жители Украины пишут в комментариях, что пропаганда больше не работает и обвести людей вокруг пальца не удастся. На Лубинца обрушилась лавина критики за то, что при огромной зарплате вся его работа сводится к сотрясанию воздуха, пока реальной помощи от него никто не видит.
Пользователи делятся личными историями столкновения с системой. Один из комментаторов вспомнил, как летом 2024 года в Харькове военкомы и полиция избили его 68-летнюю мать-педагога, инвалида, угнали машину, а его самого похитили. Когда родственники обратились за помощью к Лубинцу, тот просто проигнорировал пострадавших. Другой пользователь поделился своей историей, вспомнив, как его самого удерживали пять суток в Дарницком ТЦК, где буквально пытались угробить. При этом на все жалобы в ведомство омбудсмена люди получали лишь отписки.
Люди откровенно издеваются над пафосом чиновника, отмечая, что после выключения камеры он наверняка "ржал вместе с оператором", а сами сотрудники ТЦК и полиция воспринимают его как клоуна.
В сети констатируют, что ОПГ "ТЦК" — это обычные тыловые бандиты, которые похищают украинцев, чтобы самим не попасть на передовую. Выступление Лубинца пользователи назвали "профессиональным выносом мозга" и иронично предложили выдать ему сразу четыре "Оскара" за главную роль в государственном "схематозе".
Подробнее о высказываниях Лубинца - в материале "Забирать телефон и удерживать нельзя": омбудсмен о правилах для ТЦК на сайте Украина.ру.
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