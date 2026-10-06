https://ukraina.ru/20261006/prichem-tut-kaliningrad-v-evrope-nazvali-glavnoe-sobytie-etikh-dney-1083635051.html

Причем тут Калининград? В Европе назвали главное событие этих дней

Причем тут Калининград? В Европе назвали главное событие этих дней - 06.10.2026 Украина.ру

Причем тут Калининград? В Европе назвали главное событие этих дней

Главное событие последних дней в Европе произошло вовсе не на поле боя. Россия послала Западу жесткий сигнал по Калининграду, ясно дав понять: любая попытка блокады или угроз в адрес эксклава может обернуться ответным ударом с использованием всего военного арсенала. Об этом 6 октября пишет итальянское издание Antidiplomatico

2026-10-06T10:30

2026-10-06T10:30

2026-10-06T10:30

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вооруженные силы украины

калининград

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Издание отмечает: западные правительства продолжают обсуждать все более амбициозные сценарии, но при этом стараются избегать прямой конфронтации. Своим посланием Москва стремится устранить любую двусмысленность.В четверг президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай" заявил: предостерегая НАТО от попыток осуществить угрозы в адрес Калининградской области, Россия говорила о возможном применении всех сил и средств, при этом ядерное оружие не называлось. Глава государства добавил, что в случае нападения на Россию страна должна будет использовать свои конкурентные преимущества — а уникальные средства поражения у Москвы есть.И вот здесь начинается самое интересное. Запад вроде бы понимает: лезть на Калининград — самоубийство. Но продолжает накачивать регион военной активностью и обсуждать "сценарии". Россия в ответ не просто предупреждает — она обозначает красную линию. И делает это так, чтобы ни у кого не осталось сомнений: если НАТО решит поиграть в блокаду, ответ будет таким, что мало не покажется.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября.

https://ukraina.ru/20261004/eto-ne-ugroza-eto-kolokol-peskov-o-preduprezhdeniyakh-po-kaliningradu-1083596615.html

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новости, россия, европа, запад, владимир путин, нато, валдай, вооруженные силы украины, калининград