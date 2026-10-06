https://ukraina.ru/20261006/zapadnye-istrebiteli-na-golodnom-payke-piloty-vsu-ekonomyat-vystrely-1083633884.html

Западные истребители на голодном пайке: пилоты ВСУ экономят выстрелы

Западные истребители на голодном пайке: пилоты ВСУ экономят выстрелы - 06.10.2026 Украина.ру

Западные истребители на голодном пайке: пилоты ВСУ экономят выстрелы

Ракет для западных истребителей F-16, переданных Украине, катастрофически не хватает, и пилотам ВСУ приходится экономить каждый выстрел. Об этом стало известно после слов премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, который 6 октября пообещал помочь с обслуживанием, запчастями и боеприпасами

2026-10-06T10:01

2026-10-06T10:01

2026-10-06T10:01

украина

нидерланды

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

f-16

сво

спецоперация

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Йеттен после разговора с Владимиром Зеленским заявил в соцсетях, что Украина получит запчасти и боеприпасы для своих самолетов. По его словам, Нидерланды вместе с партнерами остаются "непоколебимыми" в поддержке Киева и следят за "российскими провокациями" против других стран.Однако за этими громкими словами скрывается куда более прозаичная картина. Как отмечают западные военные аналитики, украинским пилотам F-16 уже приходится экономить ракеты. Поставок AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM не хватает, поэтому летчики все чаще полагаются на встроенные пушки. Каждый вылет сокращает интервалы плановых осмотров, а чем интенсивнее используется истребитель, тем тщательнее его нужно проверять. Все это ложится тяжким грузом на и без того хилую сеть техобслуживания.Получается, Нидерланды обещают помочь, но помочь толком нечем: ракет мало, обслуживание хромает, а F-16 требуют всё более частых проверок. И на фоне этого снова звучат слова о "вопросе жизни и смерти". О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября.

https://ukraina.ru/20261006/deshevye-marionetki-frantsuzskiy-politik-nazval-vinovnykh-v-sryve-stambulskogo-mira-1083631454.html

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украина, нидерланды, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, сво, спецоперация