https://ukraina.ru/20261006/zapadnye-istrebiteli-na-golodnom-payke-piloty-vsu-ekonomyat-vystrely-1083633884.html
Западные истребители на голодном пайке: пилоты ВСУ экономят выстрелы
Западные истребители на голодном пайке: пилоты ВСУ экономят выстрелы - 06.10.2026 Украина.ру
Западные истребители на голодном пайке: пилоты ВСУ экономят выстрелы
Ракет для западных истребителей F-16, переданных Украине, катастрофически не хватает, и пилотам ВСУ приходится экономить каждый выстрел. Об этом стало известно после слов премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, который 6 октября пообещал помочь с обслуживанием, запчастями и боеприпасами
2026-10-06T10:01
2026-10-06T10:01
2026-10-06T10:01
украина
нидерланды
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
сво
спецоперация
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Йеттен после разговора с Владимиром Зеленским заявил в соцсетях, что Украина получит запчасти и боеприпасы для своих самолетов. По его словам, Нидерланды вместе с партнерами остаются "непоколебимыми" в поддержке Киева и следят за "российскими провокациями" против других стран.Однако за этими громкими словами скрывается куда более прозаичная картина. Как отмечают западные военные аналитики, украинским пилотам F-16 уже приходится экономить ракеты. Поставок AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM не хватает, поэтому летчики все чаще полагаются на встроенные пушки. Каждый вылет сокращает интервалы плановых осмотров, а чем интенсивнее используется истребитель, тем тщательнее его нужно проверять. Все это ложится тяжким грузом на и без того хилую сеть техобслуживания.Получается, Нидерланды обещают помочь, но помочь толком нечем: ракет мало, обслуживание хромает, а F-16 требуют всё более частых проверок. И на фоне этого снова звучат слова о "вопросе жизни и смерти". О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября.
https://ukraina.ru/20261006/deshevye-marionetki-frantsuzskiy-politik-nazval-vinovnykh-v-sryve-stambulskogo-mira-1083631454.html
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украина, нидерланды, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, сво, спецоперация
Украина, Нидерланды, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16, СВО, Спецоперация
Западные истребители на голодном пайке: пилоты ВСУ экономят выстрелы
Ракет для западных истребителей F-16, переданных Украине, катастрофически не хватает, и пилотам ВСУ приходится экономить каждый выстрел. Об этом стало известно после слов премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, который 6 октября пообещал помочь с обслуживанием, запчастями и боеприпасами
Йеттен после разговора с Владимиром Зеленским заявил в соцсетях, что Украина получит запчасти и боеприпасы для своих самолетов. По его словам, Нидерланды вместе с партнерами остаются "непоколебимыми" в поддержке Киева и следят за "российскими провокациями" против других стран.
"Россия сознательно атакует гражданские объекты и энергетику, пытаясь сделать украинские города непригодными для жизни и разрушить экономику этой зимой. Мы не можем этого допустить. Укрепление ПВО Украины — буквально вопрос жизни и смерти", — написал Йеттен.
Однако за этими громкими словами скрывается куда более прозаичная картина. Как отмечают западные военные аналитики, украинским пилотам F-16 уже приходится экономить ракеты. Поставок AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM не хватает, поэтому летчики все чаще полагаются на встроенные пушки.
Каждый вылет сокращает интервалы плановых осмотров, а чем интенсивнее используется истребитель, тем тщательнее его нужно проверять. Все это ложится тяжким грузом на и без того хилую сеть техобслуживания.
Получается, Нидерланды обещают помочь, но помочь толком нечем: ракет мало, обслуживание хромает, а F-16 требуют всё более частых проверок. И на фоне этого снова звучат слова о "вопросе жизни и смерти".