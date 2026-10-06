https://ukraina.ru/20261006/rossiyskaya-armiya-zaydet-v-kiev-ili-vo-lvov-zelenskiy-doigralsya-s-novymi-ugrozami-rossii-1083623535.html

"Российская армия зайдет в Киев или во Львов": Зеленский доигрался с новыми угрозами России

"Российская армия зайдет в Киев или во Львов": Зеленский доигрался с новыми угрозами России - 05.10.2026 Украина.ру

"Российская армия зайдет в Киев или во Львов": Зеленский доигрался с новыми угрозами России

В ответ на удары российской армии по украинским мостам, Киев усилит удары по НПЗ в нашей стране. Такую угрозу Владимир Зеленский озвучил в интервью агентству Reuters 3 октября.

2026-10-06T07:24

2026-10-06T07:24

2026-10-05T18:32

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россия

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владимир зеленский

дмитрий песков

нпз

вооруженные силы украины

минобороны

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По его словам, Украина должна ответить любыми возможными способами на новую тактику Москвы, которая включает обстрелы объектов критической инфраструктуры, в том числе мостов."На их атаки на нашу энергетику мы должны ответить на их энергетику. В первую очередь, нефтеперерабатывающим компаниям", — заявил Зеленский, пообещав при этом не бить по гражданским объектам.Он также заявил, что украинская разведка якобы располагает документами о планах России принудить жителей Киева и других городов покинуть свои дома. При этом Зеленский не назвал новых сроков или конкретных целей украинских ударов. Также он не смог озвучить возможных масштабов атак.Зеленский несет ответственность за всеВ Министерстве обороны России тут же ответили, что они услышали заявление Зеленского. Но после его угроз удары Вооруженных сил Российской федерации по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, только усилятся, отметили представители военного ведомства в официальном заявлении.По их словам, российская сторона наносит массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия, которые совершает Зеленский. Из-за его попытки помешать проведению выборов депутатов в Государственную думу IX созыва погибли шесть человек из участковых избирательных комиссий, напомнили в министерстве.Также в ночь с 19 на 20 сентября ВСУ выпустили свыше 1,6 тысяч ударных дронов по Москве, а в июне 2026 года пытались нарушить работу международного экономического форума в Санкт-Петербурге. По информации Минобороны России, в ночь с 3 на 4 октября боевики атаковали жилые кварталы Белгорода, вызвав разрушения и гибель мирных граждан.Поэтому за удары по объектам критической инфраструктуры жителям Украины следует винить только главу киевского режима, который несет за это полную личную и политическую ответственность, подчеркивается в заявлении Минобороны.Министерство иностранных дел России тем временем вновь предостерегло иностранных граждан и дипломатов от нахождения в Киеве и вблизи объектов военного назначения Украины. В сообщении внешнеполитического ведомства напоминается, что последовательные удары по этим объектам являются ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру России.Планы Зеленского усилить удары по российским НПЗ прокомментировал 5 октября и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "Украина должна и заплатит обязательную цену" за свое решение расширить цели для ударов по территории России. Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал: именно Украина пошла на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации, а то, что сейчас делают вооруженные силы РФ – это возмездие за эти действия украинской стороны.Не мирным, так военным путем"Россия применяет новую тактику", — комментируют западные издания ответ России на последние действия киевского режима. Газета The Daily Telegraph, которая еще летом писала, что Украина якобы близка к отрезанию жителей Крыма от линии снабжения полуострова, теперь утверждает, что новая российская тактика приведет к разделению украинской столицы на две части.Россия одновременно усиливает удары по украинской инфраструктуре и наращивает продвижение сухопутных войск на нескольких направлениях, объяснил суть действий ВС РФ в интервью YouTube-каналу Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, российская армия сначала полностью перекрыла Черное море и нанесла тем самым сокрушительный удар по украинской экономике. Затем усилились удары по всей промышленной и военной инфраструктуре, объектам связи, командным центрам, логистическим узлам и особенно по Киеву, отметил Джонсон."И, наконец, идет продвижение сухопутных войск с севера на юг — от Сум, Харькова, Донецка, Днепра, Запорожья до Херсона. И сейчас русские продвигаются быстрее", — рассказал американский эксперт.По его прогнозам, все это кончится крахом ВСУ и военной машины Украины. При этом Ларри Джонсон подчеркнул, что на протяжении всего этого времени Россия была готова идти на определенные уступки, но сейчас "русские не собираются мириться с нацистской идеологией Зеленского" и положат ей конец военным путем.Русские не сдадутся, режим Зеленского рухнетУгрозы Зеленского в адрес России нужно рассматривать как пиар-высказывания, считает подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников."Российские удары по Украине продолжаются, их географическая сетка растет, жить на Украине становится все тяжелее и тяжелее. Зеленскому приходится делать жесткие заявления. Утверждая, что завтра в России не будет бензина, он устраивает медийные перемоги", — рассказал Колпашников в интервью Украина.ру.По словам политолога, подобными заявлениями Зеленский уже добился эскалации, так как уже последовала реакция российского Минобороны. Сами же угрозы главы киевского режима повторить удары по российским НПЗ Колпашников назвал пустым звуком. Он отметил, что у этих атак, если они будут предприняты, уже не будет элемента внезапности и неожиданности."Мы к этим ударам привыкли. У нас около 40 крупных НПЗ по всей России. Ряд НПЗ ВСУ просто не могут достать в силу географии. Потом, когда Киев говорит, что какие-то из наших НПЗ они остановили, он безбожно врет. На самом деле, на определенные дни и на несколько процентов переработка останавливается, но ни один из крупных НПЗ не остановился полностью", — рассказал политолог.Колпашников напомнил, что значительная часть российских НПЗ строилась в советское время с учетом возможной ядерной войны. По его словам, таким образом строились и все шесть крупных НПЗ на Украине, из которых Кременчугский частично работал как минимум до этого года, несмотря на то, что ВС РФ регулярно с 2022 года наносили по нему удары."Наши эксперты прекрасно знали, что завод продолжает работать и производит дизель. Это был советский завод, построенный на случай ядерной войны. Мы нанесли сотни ударов по нем, но частично он функционировал до этого лета. Что они думают? Что какими-то беспилотниками в миг остановят наши заводы?" — сказал Колпашников.Эксперт подчеркнул, что на угрозы Киева российская сторона собирается отвечать двумя способами. Первый – усиление ПВО вокруг объектов нефтепереработки. Второй – программа создания малых НПЗ, которая существует еще с советских времен."Эти НПЗ перерабатывают не миллионы тонн в год, как крупные. Они перерабатывают десятки и сотни тысяч. Сейчас их сетка увеличивается. Мы просто распределим переработку по малым НПЗ. У нас, у русских, всегда был высокий болевой порог, в отличие от европейцев. Но они не могут этого понять и считают, что, если у нас будут какие-то небольшие очереди за бензином, мы сдадимся. Ничего подобного не будет", — заявил Колпашников.С другой стороны, Украина за действия Зеленского заплатит по полной, продолжил политолог. По его словам, уже через несколько месяцев на левом берегу Днепра жить будет очень некомфортно. Российские войска уничтожат все объекты украинского крупного бизнеса, потому что все они платят налоги в пользу ВСУ, ожидает Колапшников."К сожалению, такие режимы, как киевский, не уходят сами по себе в результате каких-то внутренних потрясений. Сейчас на Украине мы наблюдаем хуторской вариант украинского нацизма. Все такие нацистско-фашистские режимы уходят только под внешним воздействием", — сказал политолог.Он добавил, что внутренняя оппозиция не может свергнуть Зеленского, так как всех оппозиционеров он или отправил в тюрьмы, или им пришлось покинуть страну."Киевский режим сам по себе не рухнет, он рухнет после того, как российская армия зайдет в Киев или во Львов", — подытожил Виталий Колпашников.

https://ukraina.ru/20261002/rossiya-poslala-chetkiy-signal-chto-znachit-udar-po-yuzhnomu-mostu-v-kieve-1083568556.html

https://ukraina.ru/20261005/kiev-ukhodit-pod-zemlyu-v-odesse-lomayut-nogi-po-obyavleniyu-1083610637.html

https://ukraina.ru/20260921/dizel-dizel-dizel-tramp-potreboval-ot-zelenskogo-prekratit-ataki-na-rossiyskie-npz-1083315955.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, нпз, вооруженные силы украины, минобороны