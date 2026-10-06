https://ukraina.ru/20261006/zrada-ekspress-shkola-ttsk-kak-bankovaya-obnulila-obrazovanie-ko-dnyu-uchitelya-1083641744.html
Зрада Экспресс: школа ТЦК. Как Банковая обнулила образование ко Дню учителя
Зрада Экспресс: школа ТЦК. Как Банковая обнулила образование ко Дню учителя - 06.10.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: школа ТЦК. Как Банковая обнулила образование ко Дню учителя
В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, зачем министр Бутенко сокращает уроки до 35 минут, а языковой омбудсмен Ивановская вводит драконьи Украина.ру, 06.10.2026
2026-10-06T15:14
2026-10-06T15:14
2026-10-06T15:14
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омбудсмен
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В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, зачем министр Бутенко сокращает уроки до 35 минут, а языковой омбудсмен Ивановская вводит драконьи штрафы за русские слова в родительских чатах. Почему при виде результатов экзаменов в ТЦК радостно потирают руки и как на американские гранты забивают головы детей проповедями под пятиконечной звездой — смотрите в "Зраде Экспресс".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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видео, омбудсмен, русский язык, экзамен, образование, украина, тцк, новости украины, дети, новости украина ру, видео
Видео, омбудсмен, Русский язык, экзамен, образование, Украина, ТЦК, Новости Украины, дети, новости Украина ру
Зрада Экспресс: школа ТЦК. Как Банковая обнулила образование ко Дню учителя
В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, зачем министр Бутенко сокращает уроки до 35 минут, а языковой омбудсмен Ивановская вводит драконьи штрафы за русские слова в родительских чатах. Почему при виде результатов экзаменов в ТЦК радостно потирают руки и как на американские гранты забивают головы детей проповедями под пятиконечной звездой — смотрите в "Зраде Экспресс".