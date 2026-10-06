https://ukraina.ru/20261006/zrada-ekspress-shkola-ttsk-kak-bankovaya-obnulila-obrazovanie-ko-dnyu-uchitelya-1083641744.html

Зрада Экспресс: школа ТЦК. Как Банковая обнулила образование ко Дню учителя

Зрада Экспресс: школа ТЦК. Как Банковая обнулила образование ко Дню учителя - 06.10.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: школа ТЦК. Как Банковая обнулила образование ко Дню учителя

В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, зачем министр Бутенко сокращает уроки до 35 минут, а языковой омбудсмен Ивановская вводит драконьи Украина.ру, 06.10.2026

2026-10-06T15:14

2026-10-06T15:14

2026-10-06T15:14

видео

омбудсмен

русский язык

экзамен

образование

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В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, зачем министр Бутенко сокращает уроки до 35 минут, а языковой омбудсмен Ивановская вводит драконьи штрафы за русские слова в родительских чатах. Почему при виде результатов экзаменов в ТЦК радостно потирают руки и как на американские гранты забивают головы детей проповедями под пятиконечной звездой — смотрите в "Зраде Экспресс".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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