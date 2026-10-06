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Прах Кашпировского поделят между Москвой и Украиной

Прах Кашпировского поделят между Москвой и Украиной - 06.10.2026 Украина.ру

Прах Кашпировского поделят между Москвой и Украиной

Тело советского психотерапевта Анатолия Кашпировского будет кремировано, после чего прах планируется захоронить частями в Москве и на Украине, сообщил его племянник Юрий Мамаев, передает РИА Новости

2026-10-06T13:56

2026-10-06T13:56

2026-10-06T13:57

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По словам родственника, сначала Кашпировского собирались хоронить в Москве, однако сам психотерапевт завещал предать свое тело кремации. В связи с этим планы изменились: предполагается, что одну часть праха доставят на Украину для захоронения рядом с его матерью, а вторую половину захоронят на Троекуровском кладбище в Москве.Кашпировский скончался в субботу в возрасте 87 лет. Он родился в селе Ставница на западе Украины, окончил Винницкий медицинский институт и около 25 лет проработал местным психиатром.Известность ему принес запущенный в октябре 1989 года на центральном телевидении цикл "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". По оценкам вещателя, эти выпуски посмотрели порядка 300 миллионов человек, которые ставили у экранов банки и бутылки с водой, веря, что "установка" целителя сделает ее лечебной.Подробнее - в материале Памяти Анатолия Кашпировского: телемедицина без наркоза и гипноза на сайте Украина.ру.

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новости, москва, украина, похороны, смерть, кремация