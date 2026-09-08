Семь взрослых и трое детей пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов - 08.09.2026 Украина.ру
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Семь взрослых и трое детей пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов
Семь взрослых и трое детей пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов - 08.09.2026 Украина.ру
Семь взрослых и трое детей пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов
Десять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов, в том числе трое детей, шестеро госпитализированы. Об этом губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 8 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-08T09:13
2026-09-08T09:13
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На регион ночью был совершён налёт ударных БПЛА самолётного типа дальнего действия. Силы ПВО отразили атаку, аэропорт Саратова временно закрывался для полётов."Пострадали десять человек, в том числе трое детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализированы шесть человек, угрозы жизни нет. Министерству здравоохранения поручил держать вопросы лечения под особым контролем", — говорится в сообщении главы региона.Он также уточнил, что в Саратове зафиксированы повреждения нескольких домов, на местах работают все профильные службы."Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба, куда смогут обратиться за помощью жильцы пострадавших домов. Кроме того, для людей открыт пункт временного размещения", — добавил Бусаргин.Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате ударов ВСУ погиб мирный житель, ещё четверо получили ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, саратовская область, пво, сво, спецоперация, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, киевский режим
Украина.ру, Россия, Саратовская область, ПВО, СВО, Спецоперация, обстрелы России сегодня, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, киевский режим

Семь взрослых и трое детей пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов

09:13 08.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области
Передача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Десять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов, в том числе трое детей, шестеро госпитализированы. Об этом губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 8 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
На регион ночью был совершён налёт ударных БПЛА самолётного типа дальнего действия. Силы ПВО отразили атаку, аэропорт Саратова временно закрывался для полётов.
"Пострадали десять человек, в том числе трое детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализированы шесть человек, угрозы жизни нет. Министерству здравоохранения поручил держать вопросы лечения под особым контролем", — говорится в сообщении главы региона.
Он также уточнил, что в Саратове зафиксированы повреждения нескольких домов, на местах работают все профильные службы.
"Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба, куда смогут обратиться за помощью жильцы пострадавших домов. Кроме того, для людей открыт пункт временного размещения", — добавил Бусаргин.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате ударов ВСУ погиб мирный житель, ещё четверо получили ранения.
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