Черниловский-Сокол: 145 лет адмиралу "украинской фльоты"* на Дальнем Востоке - 08.09.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260908/1025798331.html
Черниловский-Сокол: 145 лет адмиралу "украинской фльоты"* на Дальнем Востоке
Черниловский-Сокол: 145 лет адмиралу "украинской фльоты"* на Дальнем Востоке - 08.09.2026 Украина.ру
Черниловский-Сокол: 145 лет адмиралу "украинской фльоты"* на Дальнем Востоке
8 сентября 1881 года в Киевской губернии родился Николай Черниловский-Сокол, ставший контр-адмиралом Украинской державы гетмана Скоропадского и успевший покомандовать различными флотскими объединениями разных сторон Гражданской войны. На Дальнем Востоке, понятно, никакого украинского флота не было. А Черниловский-Сокол – был
2026-09-08T07:58
2026-09-08T07:58
история
история
дальний восток
сибирь
россия
скоропадский
черноморский флот
флот
корабль
гражданская война
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Черниловский-Сокол родился в дворянской семье. Его отец служил офицером в саперном батальоне, несколько раз участвовал в экспедициях по изучению Сибири. Однако сын решил стать морским офицером и в 15-летнем возрасте был зачислен в Морской кадетский корпус в столице.Окончив его с отличием, в звании мичмана был зачислен в Балтийский флотский экипаж. Но всего через два месяца был переведен ревизором на крейсер "Варяг". В отличие от гражданской службы, флотский ревизор был не проверяющим, а скорее завхозом на корабле. Он отвечал за судовое имущество, контролировал судовое делопроизводство и заведовал денежными вопросами. Следующие три года он прослужил на корабле, которому скоро предстояло стать легендарным.Историю "Варяга" и боя у Чемульпо нет нужды напоминать. После того как корабль не смог прорваться с боем через превосходящие японские силы, на собрании корабельных офицеров было принято решение затопить его своими силами. Ответственным за подготовку корабля к уничтожению был назначен мичман Черниловский-Сокол.Вообще молодой мичман зарекомендовал себя в том бою очень хорошо и отдельно был отмечен капитаном Рудневым в представлении к ордену Святого Георгия 4-й степени, поскольку помимо прочего во время боя лично потушил пожар, начавшийся на шканцах из-за японского обстрела.После возвращения в Россию был произведен в лейтенанты и переучился на минного офицера. Тогда же Черниловский-Сокол женился на дочери Николая Воеводского – будущего статс-секретаря Его Императорского Величества Николая II. Через несколько лет супруга умерла от туберкулеза, и Черниловский женился на её сестре, которая через два года также погибла ещё совсем молодой.Первую мировую войну Черниловский-Сокол встретил капитаном 2-го ранга на Черноморской флоте, где он служил на крейсере "Кагул", ранее известном под названием "Очаков" (был переименован после революционной заварушки на корабле в 1905 году).Весной 1916 года назначен командиром нового эскадронного миноносца "Дерзкий". Под его командованием корабль совершил вылазку к анатолийскому побережью, после чего вернулся в порт на ремонт. Там Черниловский-Сокол и встретил революцию, и дальше для него началась уже политика.Он сразу же полез в революционные комитеты и вошёл в состав Севастопольского центрального исполнительного комитета, куда попал как делегат от офицеров Черноморского флота. Тогда же он вместе с группой других офицеров подписал воззвание о необходимости учреждения в России республики, которое было опубликовано в газетах. За лояльность новой власти был быстро произведен в капитаны 1-го ранга и возглавил Черноморскую воздушную дивизию.Черниловский-Сокол был активным сторонником украинизации флота, поэтому сразу же после прихода к власти гетмана Скоропадского оказался в его окружении и был произведен в контр-адмиралы.Впрочем, с флотом возникли сложности. Часть Черноморского флота ушла в Новороссийск, другая часть попыталась прикрыться украинскими флагами, дабы избежать захвата вошедшими в Крым немцами.Сам Крым оказался между несколькими воюющими сторонами, и оставшиеся на старых русских базах корабли считались непонятно чьими. Непосредственно гетману они не подчинялись, крымскому правительству тоже, корабли оказались как бы в междумирье. Де-факто они были под контролем немцев.Таким образом, Черниловский-Сокол, поначалу формально командовавший Черноморским флотом Украинской державы, фактически ничем не командовал.Гетман пытался решить вопрос с немцами, но до их ухода так и не успел этого сделать. Чтобы не делать контр-адмирала посмешищем, его направили в Севастополь в качестве начальника штаба представителя морского министерства Украинской державы. Но после свержения гетмана он оказался на Черноморском флоте уже у белых в качестве начальника управления снабжением.После ухода сил Антанты эвакуировался в Константинополь, однако вскоре вернулся в Одессу и оттуда окольными путями решил пробираться к Колчаку.К тому времени, когда он добрался до Сибири, дела у Колчака были уже плохи, поэтому он проследовал дальше, во Владивосток, где его звание было подтверждено, и он был назначен командующим Сибирской флотилией, а позднее начальником Владивостокского порта.Власть тогда принадлежала "розовому" Временному правительству Приморской областной земской управы. После переворота, совершенного белыми, Черниловский-Сокол как "национал-коммунист" был отстранён со своего поста.Однако после окончательной эвакуации белых и вхождения Владивостока в состав пробольшевистской Дальневосточной республики гетманский контр-адмирал на короткий срок умудрился оказаться во главе Морских сил ДВР.Лишь после упразднения ДВР Черниловский-Сокол покинул РСФСР и перебрался в Китай. В Тянцзине он провел последние годы и скончался в 90 лет назад – 26 ноября 1936 года.Черниловский-Сокол стал достаточно редким для морских офицеров того времени явлением, умудрившись послужить всем и занять высокие посты у самых различных политических сил. Сначала он активно поддерживал Временное правительство, затем служил у гетмана и боролся за украинизацию, потому очутился у белых, послужил "розовым" и наконец занял высокий пост уже у настоящих большевиков.* Так пишется украинский флот в соответствии с "харьковским правописанием" 1928 года, принятым в диаспоре и "реабилитированном" сейчас на Украине.
https://ukraina.ru/20260320/1023040443.html
https://ukraina.ru/20250618/1047339861.html
https://ukraina.ru/20230514/1046143009.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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история, дальний восток, сибирь, россия, скоропадский, черноморский флот, флот, корабль, гражданская война, первая мировая война, китай
История, История, Дальний Восток, Сибирь, Россия, Скоропадский, Черноморский флот, флот, корабль, гражданская война, Первая мировая война, Китай

Черниловский-Сокол: 145 лет адмиралу "украинской фльоты"* на Дальнем Востоке

07:58 08.09.2026
 
© Фото : geni.com / Перейти в фотобанкНиколай Черниловский-Сокол
Николай Черниловский-Сокол - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© Фото : geni.com
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Евгений Антонюк
публицист
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8 сентября 1881 года в Киевской губернии родился Николай Черниловский-Сокол, ставший контр-адмиралом Украинской державы гетмана Скоропадского и успевший покомандовать различными флотскими объединениями разных сторон Гражданской войны. На Дальнем Востоке, понятно, никакого украинского флота не было. А Черниловский-Сокол – был
Черниловский-Сокол родился в дворянской семье. Его отец служил офицером в саперном батальоне, несколько раз участвовал в экспедициях по изучению Сибири. Однако сын решил стать морским офицером и в 15-летнем возрасте был зачислен в Морской кадетский корпус в столице.
Окончив его с отличием, в звании мичмана был зачислен в Балтийский флотский экипаж. Но всего через два месяца был переведен ревизором на крейсер "Варяг". В отличие от гражданской службы, флотский ревизор был не проверяющим, а скорее завхозом на корабле. Он отвечал за судовое имущество, контролировал судовое делопроизводство и заведовал денежными вопросами. Следующие три года он прослужил на корабле, которому скоро предстояло стать легендарным.
Историю "Варяга" и боя у Чемульпо нет нужды напоминать. После того как корабль не смог прорваться с боем через превосходящие японские силы, на собрании корабельных офицеров было принято решение затопить его своими силами. Ответственным за подготовку корабля к уничтожению был назначен мичман Черниловский-Сокол.
Вообще молодой мичман зарекомендовал себя в том бою очень хорошо и отдельно был отмечен капитаном Рудневым в представлении к ордену Святого Георгия 4-й степени, поскольку помимо прочего во время боя лично потушил пожар, начавшийся на шканцах из-за японского обстрела.
После возвращения в Россию был произведен в лейтенанты и переучился на минного офицера. Тогда же Черниловский-Сокол женился на дочери Николая Воеводского – будущего статс-секретаря Его Императорского Величества Николая II. Через несколько лет супруга умерла от туберкулеза, и Черниловский женился на её сестре, которая через два года также погибла ещё совсем молодой.
- РИА Новости, 1920, 20.03.2026
20 марта, 08:00История
"За что ты погиб, отец?!" 120 лет со дня смерти лейтенанта Шмидта19 марта 1906 года на острове Березань около Очакова были расстреляны несостоявшийся глава "Южнорусской социалистической республики" и самоназначенный "командующий Черноморским флотом" лейтенант в отставке Пётр Петрович Шмидт Третий, комендор (матрос-артиллерист) Никита Антоненко, кондуктор Сергей Частник и машинист Александр Гладков
Первую мировую войну Черниловский-Сокол встретил капитаном 2-го ранга на Черноморской флоте, где он служил на крейсере "Кагул", ранее известном под названием "Очаков" (был переименован после революционной заварушки на корабле в 1905 году).
Весной 1916 года назначен командиром нового эскадронного миноносца "Дерзкий". Под его командованием корабль совершил вылазку к анатолийскому побережью, после чего вернулся в порт на ремонт. Там Черниловский-Сокол и встретил революцию, и дальше для него началась уже политика.
Он сразу же полез в революционные комитеты и вошёл в состав Севастопольского центрального исполнительного комитета, куда попал как делегат от офицеров Черноморского флота. Тогда же он вместе с группой других офицеров подписал воззвание о необходимости учреждения в России республики, которое было опубликовано в газетах. За лояльность новой власти был быстро произведен в капитаны 1-го ранга и возглавил Черноморскую воздушную дивизию.
© Фото : Открытый источникКрейсер "Очаков" ("Кагул"), 1910-е годы
Крейсер Очаков (Кагул), 1910-е годы - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© Фото : Открытый источник
Крейсер "Очаков" ("Кагул"), 1910-е годы
Черниловский-Сокол был активным сторонником украинизации флота, поэтому сразу же после прихода к власти гетмана Скоропадского оказался в его окружении и был произведен в контр-адмиралы.
Впрочем, с флотом возникли сложности. Часть Черноморского флота ушла в Новороссийск, другая часть попыталась прикрыться украинскими флагами, дабы избежать захвата вошедшими в Крым немцами.
Сам Крым оказался между несколькими воюющими сторонами, и оставшиеся на старых русских базах корабли считались непонятно чьими. Непосредственно гетману они не подчинялись, крымскому правительству тоже, корабли оказались как бы в междумирье. Де-факто они были под контролем немцев.
Воля уходит в Севастополь. На переднем плане - эсминец Керчь
18 июня 2025, 08:00История
Черноморский флот – 1918: "Сейчас вы сами видите, куда вас завели красные лозунги"Один из трагических эпизодов Гражданской войны, нашедший своё освещение в советском искусстве (пьеса Александра Корнейчука и фильм Александра Довженко "Гибель эскадры") – самозатопление Новороссийской эскадры Черноморского флота 18 июня 1918 года.
Таким образом, Черниловский-Сокол, поначалу формально командовавший Черноморским флотом Украинской державы, фактически ничем не командовал.
Гетман пытался решить вопрос с немцами, но до их ухода так и не успел этого сделать. Чтобы не делать контр-адмирала посмешищем, его направили в Севастополь в качестве начальника штаба представителя морского министерства Украинской державы. Но после свержения гетмана он оказался на Черноморском флоте уже у белых в качестве начальника управления снабжением.
После ухода сил Антанты эвакуировался в Константинополь, однако вскоре вернулся в Одессу и оттуда окольными путями решил пробираться к Колчаку.
© commons.wikimedia.orgКомандующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак. 1916 г.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак. 1916 г. - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© commons.wikimedia.org
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак. 1916 г.
К тому времени, когда он добрался до Сибири, дела у Колчака были уже плохи, поэтому он проследовал дальше, во Владивосток, где его звание было подтверждено, и он был назначен командующим Сибирской флотилией, а позднее начальником Владивостокского порта.
Власть тогда принадлежала "розовому" Временному правительству Приморской областной земской управы. После переворота, совершенного белыми, Черниловский-Сокол как "национал-коммунист" был отстранён со своего поста.
Однако после окончательной эвакуации белых и вхождения Владивостока в состав пробольшевистской Дальневосточной республики гетманский контр-адмирал на короткий срок умудрился оказаться во главе Морских сил ДВР.
Дальневосточная республика
14 мая 2023, 18:00История
Короткая история Дальневосточной республики: к 105 годовщине признания ДВРКак сложилась бы судьба Одесской, Донецко-Криворожской республик и ССР Тавриды, не погибни они под ударами германских интервентов в 1918 году? Получить ответ даёт возможность судьба их младшей сестры
Лишь после упразднения ДВР Черниловский-Сокол покинул РСФСР и перебрался в Китай. В Тянцзине он провел последние годы и скончался в 90 лет назад – 26 ноября 1936 года.
Черниловский-Сокол стал достаточно редким для морских офицеров того времени явлением, умудрившись послужить всем и занять высокие посты у самых различных политических сил. Сначала он активно поддерживал Временное правительство, затем служил у гетмана и боролся за украинизацию, потому очутился у белых, послужил "розовым" и наконец занял высокий пост уже у настоящих большевиков.
* Так пишется украинский флот в соответствии с "харьковским правописанием" 1928 года, принятым в диаспоре и "реабилитированном" сейчас на Украине.
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