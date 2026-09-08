ВС России освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "БАРС-КУРСК" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Российские военные взяли под контроль населённые пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом 8 сентября сообщили в Минобороны РФ
Внутри "котла" нанесено поражение украинским подразделениям у Малой Волчьей, Варваровки, Бузова и Нефедовки. Группировка "Север" продолжает расширять внешнее кольцо окружения ВСУ.
Средства ПВО за сутки сбили 713 украинских беспилотников, 12 управляемых авиабомб и снаряд HIMARS. Общие потери противника составили около 1 285 человек.
Ранее российская армия нанесла удары по объектам ВПК Украины в Киеве и Киевской области, а также в порту "Черноморск" Одесской области. Накануне были освобождены Куртовка в ДНР.
Кольцо вокруг украинской группировки сжимается, а потери ВСУ растут с каждым днём. Об этом – в материале Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороны
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