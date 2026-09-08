https://ukraina.ru/20260908/vs-rossii-osvobodili-dolgenkoe-i-berezniki-v-kharkovskoy-oblasti-1083071951.html

ВС России освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области

ВС России освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области - 08.09.2026 Украина.ру

ВС России освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль населённые пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом 8 сентября сообщили в Минобороны РФ

2026-09-08T11:31

2026-09-08T11:31

2026-09-08T11:31

спецоперация

сво

россия

березники

харьковская область

ольга бузова

вооруженные силы украины

впк

украина.ру

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Внутри "котла" нанесено поражение украинским подразделениям у Малой Волчьей, Варваровки, Бузова и Нефедовки. Группировка "Север" продолжает расширять внешнее кольцо окружения ВСУ.Средства ПВО за сутки сбили 713 украинских беспилотников, 12 управляемых авиабомб и снаряд HIMARS. Общие потери противника составили около 1 285 человек.Ранее российская армия нанесла удары по объектам ВПК Украины в Киеве и Киевской области, а также в порту "Черноморск" Одесской области. Накануне были освобождены Куртовка в ДНР.Кольцо вокруг украинской группировки сжимается, а потери ВСУ растут с каждым днём. Об этом – в материале Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

березники

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, россия, березники, харьковская область, ольга бузова, вооруженные силы украины, впк, украина.ру