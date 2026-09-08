ВС России освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области - 08.09.2026 Украина.ру
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ВС России освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области
ВС России освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области - 08.09.2026 Украина.ру
ВС России освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль населённые пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом 8 сентября сообщили в Минобороны РФ
2026-09-08T11:31
2026-09-08T11:31
спецоперация
сво
россия
березники
харьковская область
ольга бузова
вооруженные силы украины
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Внутри "котла" нанесено поражение украинским подразделениям у Малой Волчьей, Варваровки, Бузова и Нефедовки. Группировка "Север" продолжает расширять внешнее кольцо окружения ВСУ.Средства ПВО за сутки сбили 713 украинских беспилотников, 12 управляемых авиабомб и снаряд HIMARS. Общие потери противника составили около 1 285 человек.Ранее российская армия нанесла удары по объектам ВПК Украины в Киеве и Киевской области, а также в порту "Черноморск" Одесской области. Накануне были освобождены Куртовка в ДНР.Кольцо вокруг украинской группировки сжимается, а потери ВСУ растут с каждым днём. Об этом – в материале Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, россия, березники, харьковская область, ольга бузова, вооруженные силы украины, впк, украина.ру
Спецоперация, СВО, Россия, Березники, Харьковская область, Ольга Бузова, Вооруженные силы Украины, ВПК, Украина.ру

ВС России освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области

11:31 08.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "БАРС-КУРСК" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА БАРС-КУРСК группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские военные взяли под контроль населённые пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом 8 сентября сообщили в Минобороны РФ
Внутри "котла" нанесено поражение украинским подразделениям у Малой Волчьей, Варваровки, Бузова и Нефедовки. Группировка "Север" продолжает расширять внешнее кольцо окружения ВСУ.
Средства ПВО за сутки сбили 713 украинских беспилотников, 12 управляемых авиабомб и снаряд HIMARS. Общие потери противника составили около 1 285 человек.
Ранее российская армия нанесла удары по объектам ВПК Украины в Киеве и Киевской области, а также в порту "Черноморск" Одесской области. Накануне были освобождены Куртовка в ДНР.
Кольцо вокруг украинской группировки сжимается, а потери ВСУ растут с каждым днём. Об этом – в материале Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороны
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября
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СпецоперацияСВОРоссияБерезникиХарьковская областьОльга БузоваВооруженные силы УкраиныВПКУкраина.ру
 
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