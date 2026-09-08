https://ukraina.ru/20260908/energeticheskie-voyny-v-ssha-ozhidayut-neft-po-120-v-britanii--rossiyskoy-ekspansii-na-uranovom-rynke-1083069575.html

Энергетические войны: в США ожидают нефть по $120, в Британии — российской экспансии на урановом рынке

Энергетические войны: в США ожидают нефть по $120, в Британии — российской экспансии на урановом рынке - 08.09.2026 Украина.ру

Энергетические войны: в США ожидают нефть по $120, в Британии — российской экспансии на урановом рынке

На фоне роста цен на нефть американцы впервые в своей истории отпраздновали День труда с ценами на бензин выше 4 долларов за галлон, а дизель в этот день подорожал до исторического максимума — 5,85 доллара за галлон

2026-09-08T09:30

2026-09-08T09:30

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Goldman Sachs: нефть может подорожать до 120 долларов за баррельПо мнению аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs, нефть может подорожать до 120 долларов за баррель, если удары по судам на Ближнем Востоке участятся, сообщило 7 сентября агентство Bloomberg. В тот же день стоимость бензина и дизеля в США установила рекорды."События последних нескольких дней свидетельствуют о том, что риск нарастания перебоев в судоходстве весьма высок", — рассказал соруководитель отдела глобальных исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Даан Струйвен в интервью Bloomberg TV.По его словам, помимо сценария роста, аналитики Goldman Sachs не исключают и более низкого целевого уровня — 80 долларов за баррель, если экспорт из региона нормализуется.Толчком к нынешнему подорожанию нефти послужили обоюдные удары США и Ирана по кораблям в районе Ормузского пролива. Эти действия усилили беспокойство участников рынка относительно того, что перебои с ближневосточными поставками могут затянуться надолго.В частности, американские военные 5 сентября нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. Один из танкеров находился у побережья острова Харг, расположенного в районе ключевого нефтяного экспортного узла Ирана.Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили об атаке на три нефтеналивных танкера, следовавших по несанкционированным маршрутам через Ормузский пролив, а также на три американских судна в других районах.Морская разведывательная компания Marisks назвала субботние атаки "значительной эскалацией". По ее оценке, коммерческие танкеры теперь намеренно используются в качестве инструмента взаимного экономического давления, что стирает прежнюю границу между военным противостоянием и торговым судоходством.За последние десять дней через Ормузский пролив проходило в среднем десять торговых судов в сутки — это самый низкий показатель с мая, свидетельствуют данные аналитической компании Kpler."Если движение танкеров начнет существенно замедляться, рынок может заложить в цены гораздо более серьезный шок предложения. Уже появляются признаки того, что это происходит", — заявила руководитель отдела рыночной аналитики Phillip Nova Приянка Сачдева.Цены на нефть 7 сентября держались около шестинедельных максимумов. По итогам прошлой недели нефть марки Brent подорожала примерно на 8%, WTI — почти на 10%. При этом стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent 7 сентября выросла еще на 1,83% и достигла 98,05 доллара за баррель. В предыдущий раз выше 98 долларов за баррель цена Brent поднималась 24 июля этого года.Аналитики связывают это подорожание, в частности, с заявлением секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, сделанным 7 сентября. Он сообщил о готовности Ирана и Омана подписать соглашение о создании нового транспортного коридора через Ормузский пролив, пункты входа в который и выхода из которого будут находиться под полным контролем Тегерана.На этом фоне средняя цена галлона обычного неэтилированного бензина в США 7 сентября составила 4,15 доллара (около 1,10 доллара за литр), установив новый рекорд для этого дня. Американцы отмечают День труда в первый понедельник сентября, и цена на бензин в этот праздник никогда прежде не превышала 4 доллара за галлон. Предыдущий рекорд был установлен 3 сентября 2012 года, когда цена составила 3,82 доллара. Несмотря на то что цена галлона бензина снизилась по сравнению с пиком 2026 года — 4,56 в мае, — она все еще примерно на 30% выше среднего показателя прошлого года, составлявшего 3,20 доллара.Дизельное топливо в США 7 сентября подорожало до исторического максимума: средняя цена по стране достигла 5,85 долларов за галлон, то есть около 1,55 доллара за литр. Это почти на 60% больше, чем в аналогичный день прошлого года.Будущее "группы семи" в ОПЕК+ под вопросомСтраны ОПЕК+, ранее добровольно сокращавшие добычу нефти сверх обязательств (так называемая "группа семи" — Саудовская Аравия, РФ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), сохранят добычу в октябре 2026 года на уровне сентября. Об этом говорится в коммюнике секретариата ОПЕК по итогам встречи стран-добровольцев, прошедшей 6 сентября в онлайн-формате.Решение было ожидаемым, поскольку восстановление всех ранее добровольно сокращенных объемов страны-добровольцы завершили в сентябре этого года. Пространства для дальнейшего наращивания добычи нет: текущие целевые уровни стран "группы семи" соответствуют их квотам в рамках ОПЕК+ на 2026 год. Сокращение же добычи противоречит рыночным условиям в ситуации кризиса на Ближнем Востоке."Группа семи" (на момент формирования — "группа восьми" с учетом ОАЭ) сложилась в 2023 году как дополнительный инструмент регулирования предложения на нефтяном рынке. Тогда мировой рынок нефти переживал период высокой волатильности и непредсказуемости из-за банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и опасений профицита предложения.Учитывая достаточно консервативный подход "большой" ОПЕК+ к определению квот, восемь стран ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией сформировали отдельную группу внутри ОПЕК+ — своеобразный ОПЕК++. Эта "малая" ОПЕК+ могла принимать решения оперативнее, гибче и с меньшими разногласиями, чем "большая" ОПЕК+.Дополнительные добровольные сокращения добычи страны-добровольцы ОПЕК+ принимали в две волны. При этом 1,65 млн баррелей в сутки, добровольно сокращенные в апреле 2023 года, будут полностью возвращены на рынок в сентябре этого года, а 2,2 млн баррелей в сутки, о сокращении которых было объявлено в ноябре 2023 года, вернулись на рынок еще в сентябре 2025-го.После снятия самоограничений "группа семи" формально продолжает свою работу, однако пока неясно, сохранится ли она как действенный инструмент взаимодействия или все решения перейдут на уровень "большой" ОПЕК+.Неопределенность нарастает в первую очередь потому, что квоты ОПЕК+ на 2027 год до сих пор не определены. Ключевым вопросом является определение максимальных устойчивых добычных мощностей (Maximum Sustainable Capacity, MSC) стран-участниц.MSC — это максимальный уровень нефтедобычи, который может удерживаться в течение нескольких месяцев, не вызывая преждевременного ухудшения эксплуатационных характеристик разрабатываемого месторождения. Этот показатель будет использоваться в качестве ориентира для определения базовых уровней добычи на 2027 год.Уполномоченные ОПЕК+ консалтинговые компании ведут оценку MSC. Показатели должны быть готовы к следующей министерской встрече ОПЕК+, которая пройдет 29 ноября 2026 года. Вопрос MSC непростой: по некоторым данным, именно несогласие с предварительной оценкой стало одной из причин выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с мая этого года.Кроме того, если неопределенность вокруг Ормузского пролива сохранится и в 2027 году, то MSC и квоты ряда членов ОПЕК+ и "группы семи", таких как Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт, во многом останутся условными показателями.Россия может увеличить долю в мировой добыче урана до 36% к 2040 годуРоссия к 2040 году может контролировать до 36% мировой добычи урана, что создаст для западных стран риски зависимости от российских поставок на фоне роста спроса со стороны новых атомных электростанций (АЭС). Об этом 7 сентября сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Centre for Strategic Advantage (CSA).По оценке авторов доклада, если государства реализуют планы по добыче и будут эксплуатировать месторождения на полную мощность, доля РФ в мировых производственных мощностях может вырасти с почти 25% в 2024 году до 36% к 2040-му.При этом непосредственно на территории России в 2024 году было произведено около 5% мирового объема урана. Существенно большая доля связана с зарубежными активами, контролируемыми российскими компаниями. В частности, Россия через Uranium One участвует в разработке урановых месторождений в Казахстане, Танзании и Намибии. В прошлом году также было подписано соглашение с Нигером о расширении сотрудничества в сфере добычи урана.В CSA отмечают, что западные страны могут столкнуться с дефицитом собственных мощностей из-за недостатка инвестиций и задержек с получением разрешений на разработку новых месторождений, тогда как российские мощности продолжат расти. В последние годы западные страны сокращали инвестиции в разработку урановых месторождений на фоне низких цен и невысокого спроса. При этом CSA ожидает роста мирового спроса на уран в ближайшие годы в связи с развитием атомной энергетики.Представители отрасли указывают на необходимость долгосрочных гарантий для увеличения инвестиций. Так, в компании Urenco, контрольным пакетом которой владеют правительства Нидерландов и Великобритании (она занимает около 29% мирового рынка услуг по обогащению урана), заявили, что бизнес хотел бы получить от правительств "четкий сигнал" о том, что атомная энергетика останется частью стратегии энергетической безопасности на длительный период."К 2040 году мы можем столкнуться с зависимостью от добываемого Россией урана, аналогичной нашей зависимости от российской нефти и газа в 2022 году", — заявил аналитик CSA Гаррет Хейвуд. Он напомнил, что Россия также остается крупным поставщиком ядерного топлива для АЭС в Европе.Россия была крупнейшим поставщиком урана для американских коммерческих атомных станций. В 2024 году президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта из России необлученного низкообогащенного урана. При этом предусмотрены исключения, действующие до января 2028 года, что в отдельных случаях позволяет американским компаниям продолжать закупки российского урана. Кроме того, ограничения США не распространяются на уран, добытый Uranium One за пределами России. Евросоюз также не вводил запрета на импорт российского урана.

https://ukraina.ru/20260904/zaoblachnye-tseny-na-produkty-ukraina-postavila-pod-ugrozu-prodovolstvennuyu-bezopasnost-ssha-1082993065.html

https://ukraina.ru/20260901/tramp-opyat-pobedil-iran-i-snova-sdelal-neft-dorogoy-1082934820.html

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Олег Хавич

эксклюзив, россия, сша, иран, опек, brent