Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС - 08.09.2026 Украина.ру
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Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС
Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС - 08.09.2026 Украина.ру
Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС
Европейский союз намеренно закрывает глаза на деятельность украинских мошеннических колл-центров, которые массово грабят как россиян, так и жителей Европы, сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает 8 сентября РИА Новости
2026-09-08T08:19
2026-09-08T08:23
новости
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По его словам, правящие круги в Киеве воспринимают европейское население исключительно как источник финансовой наживы.Он объяснил, что покровительствующие этому "бизнесу" украинские элиты абсолютно уверены, что Брюссель не станет принимать никаких карательных мер. По мнению Прозорова, в Киеве твердо полагаются на нежелание европейских властей портить медийный имидж действующего украинского режима. При этом грабеж иностранцев уже приобрел системный характер, в частности, в этому году подобные подпольные точки закрывали в мае и августе, когда вскрылись факты хищения денег у граждан Латвии и Чехии. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский оценивает общий годовой доход этой криминальной индустрии в миллиарды долларов, подчеркивая, что украденные средства распределяются между украинской верхушкой и идут на нужды ВСУ.Подробнее - в материале Стало известно, сколько мошеннических кол-центров кормят украинских силовиков на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, европа, василий прозоров, евросоюз, сбу, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Европа, Василий Прозоров, Евросоюз, СБУ, Вооруженные силы Украины

Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС

08:19 08.09.2026 (обновлено: 08:23 08.09.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по событиям на постмайданной Украине
П/к по событиям на постмайданной Украине - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Европейский союз намеренно закрывает глаза на деятельность украинских мошеннических колл-центров, которые массово грабят как россиян, так и жителей Европы, сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает 8 сентября РИА Новости
По его словам, правящие круги в Киеве воспринимают европейское население исключительно как источник финансовой наживы.
Он объяснил, что покровительствующие этому "бизнесу" украинские элиты абсолютно уверены, что Брюссель не станет принимать никаких карательных мер.
По мнению Прозорова, в Киеве твердо полагаются на нежелание европейских властей портить медийный имидж действующего украинского режима.
При этом грабеж иностранцев уже приобрел системный характер, в частности, в этому году подобные подпольные точки закрывали в мае и августе, когда вскрылись факты хищения денег у граждан Латвии и Чехии.
Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский оценивает общий годовой доход этой криминальной индустрии в миллиарды долларов, подчеркивая, что украденные средства распределяются между украинской верхушкой и идут на нужды ВСУ.
Подробнее - в материале Стало известно, сколько мошеннических кол-центров кормят украинских силовиков на сайте Украина.ру.
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