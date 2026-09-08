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Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС

Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС - 08.09.2026 Украина.ру

Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС

Европейский союз намеренно закрывает глаза на деятельность украинских мошеннических колл-центров, которые массово грабят как россиян, так и жителей Европы, сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает 8 сентября РИА Новости

2026-09-08T08:19

2026-09-08T08:19

2026-09-08T08:23

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По его словам, правящие круги в Киеве воспринимают европейское население исключительно как источник финансовой наживы.Он объяснил, что покровительствующие этому "бизнесу" украинские элиты абсолютно уверены, что Брюссель не станет принимать никаких карательных мер. По мнению Прозорова, в Киеве твердо полагаются на нежелание европейских властей портить медийный имидж действующего украинского режима. При этом грабеж иностранцев уже приобрел системный характер, в частности, в этому году подобные подпольные точки закрывали в мае и августе, когда вскрылись факты хищения денег у граждан Латвии и Чехии. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский оценивает общий годовой доход этой криминальной индустрии в миллиарды долларов, подчеркивая, что украденные средства распределяются между украинской верхушкой и идут на нужды ВСУ.Подробнее - в материале Стало известно, сколько мошеннических кол-центров кормят украинских силовиков на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, европа, василий прозоров, евросоюз, сбу, вооруженные силы украины