https://ukraina.ru/20260908/porazheny-voennye-zavody-v-kieve-bazy-snabzheniya-i-portovaya-energoset-mo-o-posledstviyakh-udarov-vs-rf-1083071340.html

Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ

Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ - 08.09.2026 Украина.ру

Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ

Российские военные в ночь на вторник ударили по ключевым предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса, выпускающим ракеты и ударные дроны, сообщило 8 сентября Минобороны РФ

2026-09-08T10:50

2026-09-08T10:50

2026-09-08T11:06

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Так, в черте Киева точечными попаданиями были разгромлены три крупные оборонные площадки. На территории Завода железобетонных конструкций №1 уничтожено производство боевых частей для крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и дальних БПЛА компании Fire Point. На предприятии "Элемент юа" ликвидирован цех комплектующих для ударных дронов "Хорнет", а в торгово-складском комплексе "Укрспецсистемс" под удар попали сборочные линии и склады разведывательных беспилотников "Шарк".Масштабные разрушения зафиксированы и в Киевской области. В Белой Церкви российские силы уничтожили мощности компании "Боевые птицы Украины", где тестировался новейший дрон "Ти-Ар-Икс" с дальностью поражения до 450 километров, а также сожгли крупнейший логистический центр "Р-Пласт", производивший боеприпасы для беспилотников. В населенном пункте Шкаровка был ликвидирован распределительный узел "Химтрансагро", через который ВСУ доставляли военные грузы.Помимо прочего, ВС РФ поразили авиабазу ВСУ "Васильков", склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке. Кроме того, в Одессе уничтожен цех сборки БПЛА, в порту Черноморска сожжен заправлявший украинские войска топливом танкер, а удар по подстанции "Днестровская" парализовал работу всей портовой инфраструктуры региона.Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сетовал, что в Голосеевском, Дарницком и Подольском районах Киева вспыхнули масштабные пожары на складских комплексах.Подробнее - в материале Склады полыхают в нескольких районах Киева — Кличко на сайте Украина.ру.

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киев, россия, киевская область, виталий кличко, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация