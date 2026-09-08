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Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне
Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне - 08.09.2026 Украина.ру
Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне
Оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила во временно оккупированном ВСУ Херсоне крупную подземную базу с боевиками террористического подразделения "Птицы Мадьяра" и цехами по сборке дронов. Об этом утром 8 сентября пишет РИА Новости
2026-09-08T08:23
2026-09-08T08:23
2026-09-08T08:27
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О крайне результативном применении авиабомбы большой мощности агентству сообщил военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Механик."Оперативно-тактическая авиация ВС РФ успешно нанесла удар ФАБ-1500 по крупному подземному объекту украинских террористов, располагавшемуся на острове Корабел в Херсоне. Целью был крупный подземный пункт размещения личного состава, оборудованный комнатой управления БПЛА и сборочными цехами для создания и ремонта беспилотников различных типов", — рассказал Механик.Авиаудар корректировался операторами 18-й армии с помощью российского разведывательного БПЛА семейства Zala. Агентству были переданы кадры, подтверждающие уничтожение цели.Механик уточнил, что свою деятельность с уничтоженной базы, помимо боевиков и наемников ВСУ, осуществляли и террористы украинского подразделения "Птицы Мадьяра".Подразделение киевского режима "Птицы Мадьяра" было создано в мае 2022 года бизнесменом из Ужгорода Робертом Бровди (позывной "Мадьяр"). В июне 2025 года Роберт Бровди был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ.В марте 2026 года российский суд заочно приговорил Бровди к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. Подробнее - в материале Егора Леева Аферист, контрабандист и военачальник: кого приговорили в Ростове-на-Дону.Ранее сообщалось, что украинские военные начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Херсон, СВО, Спецоперация, ВС РФ, удары, авиабомбы, авиаудары, ВКС, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Мадьяр
Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне
08:23 08.09.2026 (обновлено: 08:27 08.09.2026)
Оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила во временно оккупированном ВСУ Херсоне крупную подземную базу с боевиками террористического подразделения "Птицы Мадьяра" и цехами по сборке дронов. Об этом утром 8 сентября пишет РИА Новости
О крайне результативном применении авиабомбы большой мощности агентству сообщил военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Механик.
"Оперативно-тактическая авиация ВС РФ успешно нанесла удар ФАБ-1500 по крупному подземному объекту украинских террористов, располагавшемуся на острове Корабел в Херсоне. Целью был крупный подземный пункт размещения личного состава, оборудованный комнатой управления БПЛА и сборочными цехами для создания и ремонта беспилотников различных типов", — рассказал Механик.
Авиаудар корректировался операторами 18-й армии с помощью российского разведывательного БПЛА семейства Zala. Агентству были переданы кадры, подтверждающие уничтожение цели.
Механик уточнил, что свою деятельность с уничтоженной базы, помимо боевиков и наемников ВСУ, осуществляли и террористы украинского подразделения "Птицы Мадьяра".
Подразделение киевского режима "Птицы Мадьяра" было создано в мае 2022 года бизнесменом из Ужгорода Робертом Бровди (позывной "Мадьяр"). В июне 2025 года Роберт Бровди был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ.
В марте 2026 года российский суд заочно приговорил Бровди к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. Подробнее - в материале Егора Леева Аферист, контрабандист и военачальник: кого приговорили в Ростове-на-Дону. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.