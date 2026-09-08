Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне - 08.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260908/polutoratonnyy-argument-razns-podzemnuyu-bazu-ptits-madyara-v-khersone-1083067633.html
Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне
Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне - 08.09.2026 Украина.ру
Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне
Оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила во временно оккупированном ВСУ Херсоне крупную подземную базу с боевиками террористического подразделения "Птицы Мадьяра" и цехами по сборке дронов. Об этом утром 8 сентября пишет РИА Новости
2026-09-08T08:23
2026-09-08T08:27
украина.ру
россия
херсон
сво
спецоперация
вс рф
удары
авиабомбы
авиаудары
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/08/1083067281_3:0:1439:808_1920x0_80_0_0_ee3b3335f4113fa2b601ce94e42dbad7.jpg
О крайне результативном применении авиабомбы большой мощности агентству сообщил военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Механик."Оперативно-тактическая авиация ВС РФ успешно нанесла удар ФАБ-1500 по крупному подземному объекту украинских террористов, располагавшемуся на острове Корабел в Херсоне. Целью был крупный подземный пункт размещения личного состава, оборудованный комнатой управления БПЛА и сборочными цехами для создания и ремонта беспилотников различных типов", — рассказал Механик.Авиаудар корректировался операторами 18-й армии с помощью российского разведывательного БПЛА семейства Zala. Агентству были переданы кадры, подтверждающие уничтожение цели.Механик уточнил, что свою деятельность с уничтоженной базы, помимо боевиков и наемников ВСУ, осуществляли и террористы украинского подразделения "Птицы Мадьяра".Подразделение киевского режима "Птицы Мадьяра" было создано в мае 2022 года бизнесменом из Ужгорода Робертом Бровди (позывной "Мадьяр"). В июне 2025 года Роберт Бровди был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ.В марте 2026 года российский суд заочно приговорил Бровди к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. Подробнее - в материале Егора Леева Аферист, контрабандист и военачальник: кого приговорили в Ростове-на-Дону.Ранее сообщалось, что украинские военные начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
херсон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/08/1083067281_182:0:1259:808_1920x0_80_0_0_3a251583bfeacae5c3cf8e923a3c3f1c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, херсон, сво, спецоперация, вс рф, удары, авиабомбы, авиаудары, вкс, всу, вооруженные силы украины, мадьяр
Украина.ру, Россия, Херсон, СВО, Спецоперация, ВС РФ, удары, авиабомбы, авиаудары, ВКС, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Мадьяр

Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне

08:23 08.09.2026 (обновлено: 08:27 08.09.2026)
 
© Фото : Минобороны РоссииАвиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-3000
Авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© Фото : Минобороны России
Читать в
ДзенTelegram
Оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила во временно оккупированном ВСУ Херсоне крупную подземную базу с боевиками террористического подразделения "Птицы Мадьяра" и цехами по сборке дронов. Об этом утром 8 сентября пишет РИА Новости
О крайне результативном применении авиабомбы большой мощности агентству сообщил военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Механик.
"Оперативно-тактическая авиация ВС РФ успешно нанесла удар ФАБ-1500 по крупному подземному объекту украинских террористов, располагавшемуся на острове Корабел в Херсоне. Целью был крупный подземный пункт размещения личного состава, оборудованный комнатой управления БПЛА и сборочными цехами для создания и ремонта беспилотников различных типов", — рассказал Механик.
Авиаудар корректировался операторами 18-й армии с помощью российского разведывательного БПЛА семейства Zala. Агентству были переданы кадры, подтверждающие уничтожение цели.
Механик уточнил, что свою деятельность с уничтоженной базы, помимо боевиков и наемников ВСУ, осуществляли и террористы украинского подразделения "Птицы Мадьяра".
Подразделение киевского режима "Птицы Мадьяра" было создано в мае 2022 года бизнесменом из Ужгорода Робертом Бровди (позывной "Мадьяр"). В июне 2025 года Роберт Бровди был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ.
В марте 2026 года российский суд заочно приговорил Бровди к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. Подробнее - в материале Егора Леева Аферист, контрабандист и военачальник: кого приговорили в Ростове-на-Дону.
Ранее сообщалось, что украинские военные начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияХерсонСВОСпецоперацияВС РФударыавиабомбыавиаударыВКСВСУВооруженные силы УкраиныМадьяр
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:00"Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября
08:57Белгородская область под ударом: 112 атак ВСУ и погибший мирный житель
08:53Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь
08:23Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне
08:19Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС
07:50Сбили в четыре раза больше: ПВО отразила массированный налёт на Ростовскую область
07:48Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги
07:21Выпросил? ЕК разрешила Киеву покупку ракет для Patriot на кредитные средства
07:20Зеленский заблуждается относительно шансов Киева на победу - Spectator
07:07Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
07:04Нашли виноватых: Украине катастрофически не хватает военной помощи от Европы
06:34Дешево и очень опасно: новая версия нейросети GPT-6 Astra стала оружием убийственной мощности
06:04Пора браться за "пианиста": на Украине зовут протестовать и ждут ареста Зеленского
05:28Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:32Баллистика и гиперзвук: ракеты вновь ударили по целям в Киеве
03:45Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога
03:16Выбирают жизнь: боевики ВСУ в Волчанском котле начали сдаваться
02:27ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток
01:53Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен?
01:10ВСУ активизировали налёты: Минобороны доложило о сбитых над Россией БПЛА
Лента новостейМолния