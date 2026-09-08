Выбирают жизнь: боевики ВСУ в Волчанском котле начали сдаваться - 08.09.2026 Украина.ру
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Выбирают жизнь: боевики ВСУ в Волчанском котле начали сдаваться
Выбирают жизнь: боевики ВСУ в Волчанском котле начали сдаваться - 08.09.2026 Украина.ру
Выбирают жизнь: боевики ВСУ в Волчанском котле начали сдаваться
Украинские военный начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской области. Об этом вечером 7 сентября пишет РИА Новости
2026-09-08T03:16
2026-09-08T03:19
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харьковская область
сво
спецоперация
наступление вс рф
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О развитии событий под Волчанском агентству рассказали в российских силовых структурах."Часть украинских военных безуспешно пытаются просочиться через леса, несут потери от наших дронов. Бросают технику, оружие, сдаются в итоге в плен", — сообщил собеседник агентства.По данным Минобороны РФ, российские войска продолжают сжимать кольцо в районе населённых пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефёдовка и Чёрное, где в окружении находится около 1,7 тысячи боевиков киевского режима. При этом только за сутки противник потерял там до 40 человек личного состава. Потери его техники за неделю, в том числе бронированной, превысили 20 единиц.Ликвидация Волчанского котла, площадью 460 квадратных километров и включающего 27 населённых пунктов, позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск "Север" продолжают сужать кольцо окружения и ликвидировать украинские формирования в Харьковской области. Подробнее об этом - в материале Марии Илащук На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, харьковская область, сво, спецоперация, наступление вс рф, вс рф, минобороны рф, всу, разгром всу, окружение всу, вооруженные силы украины, котел, военнопленные
Украина.ру, Россия, Харьковская область, СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, ВС РФ, Минобороны РФ, ВСУ, разгром ВСУ, окружение ВСУ, Вооруженные силы Украины, котел, военнопленные

Выбирают жизнь: боевики ВСУ в Волчанском котле начали сдаваться

03:16 08.09.2026 (обновлено: 03:19 08.09.2026)
 
© AP / Andrii MarienkoУкраинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© AP / Andrii Marienko
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Украинские военный начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской области. Об этом вечером 7 сентября пишет РИА Новости
О развитии событий под Волчанском агентству рассказали в российских силовых структурах.
"Часть украинских военных безуспешно пытаются просочиться через леса, несут потери от наших дронов. Бросают технику, оружие, сдаются в итоге в плен", — сообщил собеседник агентства.
По данным Минобороны РФ, российские войска продолжают сжимать кольцо в районе населённых пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефёдовка и Чёрное, где в окружении находится около 1,7 тысячи боевиков киевского режима. При этом только за сутки противник потерял там до 40 человек личного состава. Потери его техники за неделю, в том числе бронированной, превысили 20 единиц.
Ликвидация Волчанского котла, площадью 460 квадратных километров и включающего 27 населённых пунктов, позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.
Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск "Север" продолжают сужать кольцо окружения и ликвидировать украинские формирования в Харьковской области. Подробнее об этом - в материале Марии Илащук На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентября.
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