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Выбирают жизнь: боевики ВСУ в Волчанском котле начали сдаваться

Выбирают жизнь: боевики ВСУ в Волчанском котле начали сдаваться - 08.09.2026 Украина.ру

Выбирают жизнь: боевики ВСУ в Волчанском котле начали сдаваться

Украинские военный начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской области. Об этом вечером 7 сентября пишет РИА Новости

2026-09-08T03:16

2026-09-08T03:16

2026-09-08T03:19

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О развитии событий под Волчанском агентству рассказали в российских силовых структурах."Часть украинских военных безуспешно пытаются просочиться через леса, несут потери от наших дронов. Бросают технику, оружие, сдаются в итоге в плен", — сообщил собеседник агентства.По данным Минобороны РФ, российские войска продолжают сжимать кольцо в районе населённых пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефёдовка и Чёрное, где в окружении находится около 1,7 тысячи боевиков киевского режима. При этом только за сутки противник потерял там до 40 человек личного состава. Потери его техники за неделю, в том числе бронированной, превысили 20 единиц.Ликвидация Волчанского котла, площадью 460 квадратных километров и включающего 27 населённых пунктов, позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск "Север" продолжают сужать кольцо окружения и ликвидировать украинские формирования в Харьковской области. Подробнее об этом - в материале Марии Илащук На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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