"Условия хуже прежних": в Раде раскрыли, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев - 08.09.2026 Украина.ру
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"Условия хуже прежних": в Раде раскрыли, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев
"Условия хуже прежних": в Раде раскрыли, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев - 08.09.2026 Украина.ру
"Условия хуже прежних": в Раде раскрыли, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев
Спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Киев более жёсткие условия мирного соглашения, чем обсуждались ранее. Об этом 8 сентября заявила депутат Верховной рады Анна Скороход
2026-09-08T09:28
2026-09-08T09:28
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"Это был не прорыв. Они приехали с ещё худшими условиями, чем мы имели до. Если раньше не требовалось изменений в конституции и признания территорий, то сейчас потребовали. Там ещё есть ряд нюансов, которые не хочу озвучивать — информация получена из-под полы", — сказала она.Подтверждений своим словам депутат не представила, подчеркнув, что сведения неофициальные.Ранее Axios сообщал, что эмиссары Трампа заявили Зеленскому о стремлении добиться прорыва до зимы. 5 сентября они встречались с президентом России Владимиром Путиным в Москве, на следующий день — с Зеленским в Киеве.О переговорах в Киеве – в материале "Поезд мира" идет в тупик: почему визит Уиткоффа и Кушнера не принес прорываБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп, рада, верховная рада, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Рада, Верховная Рада, Украина.ру

"Условия хуже прежних": в Раде раскрыли, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев

09:28 08.09.2026
 
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в Киеве
Владимир Зеленский, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Киев более жёсткие условия мирного соглашения, чем обсуждались ранее. Об этом 8 сентября заявила депутат Верховной рады Анна Скороход
"Это был не прорыв. Они приехали с ещё худшими условиями, чем мы имели до. Если раньше не требовалось изменений в конституции и признания территорий, то сейчас потребовали. Там ещё есть ряд нюансов, которые не хочу озвучивать — информация получена из-под полы", — сказала она.
Подтверждений своим словам депутат не представила, подчеркнув, что сведения неофициальные.
Ранее Axios сообщал, что эмиссары Трампа заявили Зеленскому о стремлении добиться прорыва до зимы. 5 сентября они встречались с президентом России Владимиром Путиным в Москве, на следующий день — с Зеленским в Киеве.
О переговорах в Киеве – в материале "Поезд мира" идет в тупик: почему визит Уиткоффа и Кушнера не принес прорыва
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября
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