https://ukraina.ru/20260908/belgorodskaya-oblast-pod-udarom-112-atak-vsu-i-pogibshiy-mirnyy-zhitel-1083068358.html

Белгородская область под ударом: 112 атак ВСУ и погибший мирный житель

Белгородская область под ударом: 112 атак ВСУ и погибший мирный житель - 08.09.2026 Украина.ру

Белгородская область под ударом: 112 атак ВСУ и погибший мирный житель

В Белгородской области в результате ударов ВСУ погиб мирный житель, ещё четверо получили ранения. Об этом врио губернатора Александр Шуваев утром 8 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-08T08:57

2026-09-08T08:57

2026-09-08T08:57

украина.ру

россия

белгородская область

пво

сво

спецоперация

обстрелы россии сегодня

атака украины сегодня

бпла

бпла сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082340122_0:41:1350:800_1920x0_80_0_0_2a95f22f89a045a1af49c9e29477a0bf.jpg

По данным оперативных служб, за минувшие сутки террористические формирования киевского режима 112 раз атаковали территорию Белгородской области."К большому сожалению, при целенаправленном ударе ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель… В Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали четыре человека. По оценке врачей, у всех состояние средней степени тяжести", — написал Шуваев.Уточняется, что ударам террористов всего подверглись 14 округов региона: Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Чернянский, Шебекинский и Яковлевский."Противник совершил семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, один раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА", — уточнил глава региона.Кроме того, расчёты ПВО и задействованные подразделения уничтожили над областью 130 беспилотников.Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) за ночь перехватили и уничтожили над Ростовской областью около 100 украинских БПЛА самолётного типа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, белгородская область, пво, сво, спецоперация, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления