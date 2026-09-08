Лавров пожалел пообещавшую оставаться с Киевом до конца Британию - 08.09.2026 Украина.ру
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Лавров пожалел пообещавшую оставаться с Киевом до конца Британию
Лавров пожалел пообещавшую оставаться с Киевом до конца Британию - 08.09.2026 Украина.ру
Лавров пожалел пообещавшую оставаться с Киевом до конца Британию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" заявил, что ему искренне жаль Великобританию из-за ее намерения поддерживать Киев до самого финала
2026-09-08T09:38
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Он напомнил о соответствующем публичном обещании британского премьера Энди Бернема, добавив: поскольку этот конец для Украины будет не радостен, ему жаль и саму Британию.Министр также подчеркнул, что Москва никогда самостоятельно не шла на разрыв отношений с Западом. Он напомнил, как с 2013 года Евросоюз по политическим и идеологическим причинам затягивал введение безвизового режима с Россией. По словам Лаврова, в кулуарах европейские чиновники прямо признавались, что не могут открыть границы для россиян раньше, чем для Молдавии, Грузии и Украины. Глава МИД добавил, что европейская дипломатия традиционно ставит другие государства перед искусственным выбором "или-или", как это было на украинских выборах в 2004 году, когда Запад требовал от Киева жестко определиться, с кем он — с Брюсселем или с Москвой.В начале сентября Бернем в своей первой речи в парламенте пообещал, что в вопросе украинского кризиса будет полностью придерживаться позиции своего предшественника Кира Стармера. Он добавил, что оборона Великобритании "начинается с Украины", однако глава британского правительства оговорился, что не хочет эскалации украинского конфликта.О новом премьере Британии – в материале "Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера
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новости, киев, британия, россия, сергей лавров, кир стармер, мид, ес
Новости, Киев, Британия, Россия, Сергей Лавров, Кир Стармер, МИД, ЕС

Лавров пожалел пообещавшую оставаться с Киевом до конца Британию

09:38 08.09.2026 (обновлено: 09:40 08.09.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" заявил, что ему искренне жаль Великобританию из-за ее намерения поддерживать Киев до самого финала
Он напомнил о соответствующем публичном обещании британского премьера Энди Бернема, добавив: поскольку этот конец для Украины будет не радостен, ему жаль и саму Британию.
Министр также подчеркнул, что Москва никогда самостоятельно не шла на разрыв отношений с Западом.
Он напомнил, как с 2013 года Евросоюз по политическим и идеологическим причинам затягивал введение безвизового режима с Россией. По словам Лаврова, в кулуарах европейские чиновники прямо признавались, что не могут открыть границы для россиян раньше, чем для Молдавии, Грузии и Украины.
Глава МИД добавил, что европейская дипломатия традиционно ставит другие государства перед искусственным выбором "или-или", как это было на украинских выборах в 2004 году, когда Запад требовал от Киева жестко определиться, с кем он — с Брюсселем или с Москвой.
В начале сентября Бернем в своей первой речи в парламенте пообещал, что в вопросе украинского кризиса будет полностью придерживаться позиции своего предшественника Кира Стармера. Он добавил, что оборона Великобритании "начинается с Украины", однако глава британского правительства оговорился, что не хочет эскалации украинского конфликта.
О новом премьере Британии – в материале "Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера
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