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Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь

Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь - 08.09.2026 Украина.ру

Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по ключевым объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает 8 сентября Минобороны РФ

2026-09-08T08:53

2026-09-08T08:53

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Под огнем оказались военные предприятия, а также транспортно-логистические центры в Киеве и Киевской области.В ходе ночной атаки, в которой было задействовано оружие наземного, воздушного и морского базирования, российские силы поразили цеха по производству и хранению крылатых ракет и БПЛА, а также распределительные базы с грузами военного назначения.Одновременно с этим удары пришлись по прибрежной зоне: в порту Черноморск Одесской области уничтожена инфраструктура, использовавшаяся для разгрузки западного вооружения. Также точным попаданием был поражен морской танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для снабжения группировок ВСУ.О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.

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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация