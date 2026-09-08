Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь - 08.09.2026 Украина.ру
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Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь
Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь - 08.09.2026 Украина.ру
Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь
Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по ключевым объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает 8 сентября Минобороны РФ
2026-09-08T08:53
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россия
украина
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спецоперация
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Под огнем оказались военные предприятия, а также транспортно-логистические центры в Киеве и Киевской области.В ходе ночной атаки, в которой было задействовано оружие наземного, воздушного и морского базирования, российские силы поразили цеха по производству и хранению крылатых ракет и БПЛА, а также распределительные базы с грузами военного назначения.Одновременно с этим удары пришлись по прибрежной зоне: в порту Черноморск Одесской области уничтожена инфраструктура, использовавшаяся для разгрузки западного вооружения. Также точным попаданием был поражен морской танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для снабжения группировок ВСУ.О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь

08:53 08.09.2026 (обновлено: 08:55 08.09.2026)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© Фото
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Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по ключевым объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает 8 сентября Минобороны РФ
Под огнем оказались военные предприятия, а также транспортно-логистические центры в Киеве и Киевской области.
В ходе ночной атаки, в которой было задействовано оружие наземного, воздушного и морского базирования, российские силы поразили цеха по производству и хранению крылатых ракет и БПЛА, а также распределительные базы с грузами военного назначения.
Одновременно с этим удары пришлись по прибрежной зоне: в порту Черноморск Одесской области уничтожена инфраструктура, использовавшаяся для разгрузки западного вооружения.
Также точным попаданием был поражен морской танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для снабжения группировок ВСУ.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
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