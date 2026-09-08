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$7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников
$7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников - 08.09.2026 Украина.ру
$7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников
Представители Офиса генпрокурора Украины могли ежемесячно получать около $7 тысяч с каждого мошеннического колл-центра. Об этом 8 сентября пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
2026-09-08T11:07
2026-09-08T11:07
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"Если под такой "крышей" работали хотя бы 100 колл-центров, это уже $700 тысяч "финансового результата" ежемесячно", — отмечает издание.По данным источников, на пике активности в 2026 году представители могли контролировать до 500 колл-центров — потенциально до $3,5 млн в месяц.Напомним, 7 сентября генпрокурор Руслан Кравченко подал в отставку на фоне расследования НАБУ и САП. В рамках дела "Карфаген" задержаны ключевые фигуранты, включая заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.Суд уже арестовал Кропиву с альтернативой залога в 120 млн гривен, его подчинённую Елизавету Ивахненко — с залогом 20 млн, водителя — с залогом 3 млн.Подробнее – в материале Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен?Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина, Новости, Киев, Россия, Кравченко, Офис генпрокурора, НАБУ, САП
$7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников
11:07 08.09.2026 (обновлено: 11:41 08.09.2026)
Представители Офиса генпрокурора Украины могли ежемесячно получать около $7 тысяч с каждого мошеннического колл-центра. Об этом 8 сентября пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Если под такой "крышей" работали хотя бы 100 колл-центров, это уже $700 тысяч "финансового результата" ежемесячно", — отмечает издание.
По данным источников, на пике активности в 2026 году представители могли контролировать до 500 колл-центров — потенциально до $3,5 млн в месяц.
Напомним, 7 сентября генпрокурор Руслан Кравченко подал в отставку на фоне расследования НАБУ и САП. В рамках дела "Карфаген" задержаны ключевые фигуранты, включая заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
Суд уже арестовал Кропиву с альтернативой залога в 120 млн гривен, его подчинённую Елизавету Ивахненко — с залогом 20 млн, водителя — с залогом 3 млн.
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