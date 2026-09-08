https://ukraina.ru/20260908/shturm-dobropolya-i-boi-za-druzhkovku-vsu-teryayut-klyuchevye-uzly-oborony-1083068924.html

Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороны

Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороны - 08.09.2026 Украина.ру

Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороны

Российская армия продолжает методично освобождать последнюю городскую агломерацию Донбасса — Славянск, Краматорск, Дружковку. Об этом 8 сентября сообщил военкор Дмитрий Стешин

2026-09-08T09:23

2026-09-08T09:23

2026-09-08T09:24

спецоперация

сво

дружковка

донбасс

краматорск

дмитрий стешин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Переговоры при американском посредничестве закончились ничем: Зеленский снова отказался уходить с Донбасса. Но логика боевых действий неумолима.Под Славянском освобождён последний населённый пункт перед городской чертой — Ореховатка. С востока от Краматорска штурмовики вышли к взлётному полю аэродрома. На юге агломерации, после Константиновки, следующая цель — Дружковка.Одновременно начался штурм Доброполья — ключевого логистического узла. По словам командира взвода БПЛА-перехватчиков "Вятича", противник начал отходить на север, в сторону Днепропетровской области."В южной части Доброполья уже нет такого движения. Похоже, будет уходить ещё севернее", — отметил он.Блокада портов и удары по украинской оборонке дают результат. "Мы стали меньше встречать дорогие украинские дроны. Перестали попадаться "Лютые", летят дешёвые "Бобры" из пенопласта и фанеры", — рассказал "Вятич".Его расчёт сбил американский разведывательный дрон "Пингвин" стоимостью около миллиона долларов.Сапёры батальона "Феникс" работают в 3D-очках, ставя мины на расстоянии десятков километров. Новый тяжёлый дрон "Воган" поднимает до десяти килограммов и летает на 15–20 километров.ВСУ выдавливают из агломерации, как пасту из тюбика. У "защитников нерушимой крепости" остаётся один путь — на север.Ранее сообщалось, что украинские военные начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

дружковка

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спецоперация, сво, дружковка, донбасс, краматорск, дмитрий стешин, владимир зеленский, вооруженные силы украины