Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороны - 08.09.2026 Украина.ру
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Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороны
Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороны - 08.09.2026 Украина.ру
Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороны
Российская армия продолжает методично освобождать последнюю городскую агломерацию Донбасса — Славянск, Краматорск, Дружковку. Об этом 8 сентября сообщил военкор Дмитрий Стешин
2026-09-08T09:23
2026-09-08T09:24
спецоперация
сво
дружковка
донбасс
краматорск
дмитрий стешин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Переговоры при американском посредничестве закончились ничем: Зеленский снова отказался уходить с Донбасса. Но логика боевых действий неумолима.Под Славянском освобождён последний населённый пункт перед городской чертой — Ореховатка. С востока от Краматорска штурмовики вышли к взлётному полю аэродрома. На юге агломерации, после Константиновки, следующая цель — Дружковка.Одновременно начался штурм Доброполья — ключевого логистического узла. По словам командира взвода БПЛА-перехватчиков "Вятича", противник начал отходить на север, в сторону Днепропетровской области."В южной части Доброполья уже нет такого движения. Похоже, будет уходить ещё севернее", — отметил он.Блокада портов и удары по украинской оборонке дают результат. "Мы стали меньше встречать дорогие украинские дроны. Перестали попадаться "Лютые", летят дешёвые "Бобры" из пенопласта и фанеры", — рассказал "Вятич".Его расчёт сбил американский разведывательный дрон "Пингвин" стоимостью около миллиона долларов.Сапёры батальона "Феникс" работают в 3D-очках, ставя мины на расстоянии десятков километров. Новый тяжёлый дрон "Воган" поднимает до десяти килограммов и летает на 15–20 километров.ВСУ выдавливают из агломерации, как пасту из тюбика. У "защитников нерушимой крепости" остаётся один путь — на север.Ранее сообщалось, что украинские военные начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
дружковка
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спецоперация, сво, дружковка, донбасс, краматорск, дмитрий стешин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Дружковка, Донбасс, Краматорск, Дмитрий Стешин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороны

09:23 08.09.2026 (обновлено: 09:24 08.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство пункта воздушного наблюдения БАРС "Курск" на Сумском направлении СВО
Боевое дежурство пункта воздушного наблюдения БАРС Курск на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская армия продолжает методично освобождать последнюю городскую агломерацию Донбасса — Славянск, Краматорск, Дружковку. Об этом 8 сентября сообщил военкор Дмитрий Стешин
Переговоры при американском посредничестве закончились ничем: Зеленский снова отказался уходить с Донбасса. Но логика боевых действий неумолима.
Под Славянском освобождён последний населённый пункт перед городской чертой — Ореховатка. С востока от Краматорска штурмовики вышли к взлётному полю аэродрома. На юге агломерации, после Константиновки, следующая цель — Дружковка.
Одновременно начался штурм Доброполья — ключевого логистического узла. По словам командира взвода БПЛА-перехватчиков "Вятича", противник начал отходить на север, в сторону Днепропетровской области.
"В южной части Доброполья уже нет такого движения. Похоже, будет уходить ещё севернее", — отметил он.
Блокада портов и удары по украинской оборонке дают результат.
"Мы стали меньше встречать дорогие украинские дроны. Перестали попадаться "Лютые", летят дешёвые "Бобры" из пенопласта и фанеры", — рассказал "Вятич".
Его расчёт сбил американский разведывательный дрон "Пингвин" стоимостью около миллиона долларов.
Сапёры батальона "Феникс" работают в 3D-очках, ставя мины на расстоянии десятков километров. Новый тяжёлый дрон "Воган" поднимает до десяти килограммов и летает на 15–20 километров.
ВСУ выдавливают из агломерации, как пасту из тюбика. У "защитников нерушимой крепости" остаётся один путь — на север.
Ранее сообщалось, что украинские военные начинают сдаваться в плен после неудачных попыток вырваться из Волчанского котла в Харьковской области
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СпецоперацияСВОДружковкаДонбассКраматорскДмитрий СтешинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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