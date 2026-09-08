https://ukraina.ru/20260908/pora-bratsya-za-pianista-na-ukraine-zovut-protestovat-i-zhdut-aresta-zelenskogo-1083052933.html

Пора браться за "пианиста": на Украине зовут протестовать и ждут ареста Зеленского

Пора браться за "пианиста": на Украине зовут протестовать и ждут ареста Зеленского - 08.09.2026 Украина.ру

Пора браться за "пианиста": на Украине зовут протестовать и ждут ареста Зеленского

На Украине обсуждают, ответит ли "зеленая" власть за все содеянное. И уже предметно рассуждают о том, как заставить ее держать ответ.

2026-09-08T06:04

2026-09-08T06:04

2026-09-08T06:04

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украина

россия

владимир зеленский

андрей пальчевский

владимир путин

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Конфликт тем временем продолжается, унося жизни. Украинский политик и юрист Денис Невядомский не видит никаких признаков скорого урегулирования. По его словам, интенсивность ударов только нарастает.Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что Киев и Москва должны договориться, он отметил противоречие: с одной стороны, с террористами переговоров не ведут, с другой — есть готовность разговаривать с некими здоровыми силами на Украине.Но ситуация такова, что любые мирные инициативы не имеют перспектив, пока цели России, с одной стороны, и кураторов Украины, с другой, диаметрально противоположны."То есть, когда Путин говорит, что Украина и Россия должны договариваться, для этого Украине сначала нужно вернуть себе суверенитет. Иначе все это не имеет смысла", — сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Он пояснил, что вопрос заключается в том, кто будет вести переговоры от имени Украины. Вообще такие переговоры и соглашения возможны лишь "после тектонических изменений в украинском руководстве, а также во внутриполитической и внешнеполитической повестке Украины".Если такие изменения произойдут, у граждан возникнет много вопросов к Владимиру Зеленскому, считает украинский бизнесмен и общественный деятель Андрей Пальчевский. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала "Дикий LIVE", после правления Зеленского страна окажется в таком долгу, что "и наши дети <...> не рассчитаются с ним".В итоге будет особенно горько, если выяснится, что Украина потеряла города и людей, почти лишилась надежды на светлое будущее, тогда как "можно было без войны точно таким же образом решить вопросы с Россией".У Зеленского в таком случае обязательно спросят, почему же не договорились: "Ведь вы обещали пожертвовать своим президентством ради сохранения мира"."Я напоминаю: речь шла о федерализации Донбасса, то есть о том, чтобы у него был особый статус", — сказал Пальчевский, добавив, что в таком случае Украина не пострадала бы, а в будущем Донбасс, возможно, сам "захотел бы стать частью унитарной Украины".Но Зеленский не пошел на договоренности. По словам эксперта, причина проста: для кого-то война гораздо выгоднее мира, "интерес есть, когда льется кровь, — и все это будет предъявлено нынешнему руководителю".Пальчевский предположил, что по итогам всех этих событий Зеленский не станет принимать яд и стреляться, как в свое время Гитлер: "Он, конечно, переедет".По его словам, пока люди молчат, Зеленский еще силен. Но как только они почувствуют, что "дела его, скажем так, сворачиваются в трубочку", что он вот-вот отправится то ли в Англию, то ли во Францию, то ли в Израиль, сразу же "появится много людей, которые будут его чехвостить по полной программе и припомнят все".Что касается войны и мира, то бизнесмен предположил, что договоренности возможны при условии, если США и РФ найдут общий интерес. Такие возможности есть — например, снятие санкций и совместная торговля ресурсами. И Европа не сможет этому помешать, поскольку она, по сути, "колонизирована" Америкой: ведь это американские войска стоят в Европе, а не наоборот.Вопросы Зеленскому уже начинают задавать. Украинский военный Александр Тодоров записал видео, в котором покаялся в том, что в свое время агитировал голосовать за Зеленского, которого теперь называет "подлым негодяем", поверив его обещаниям. Обещания не выполнены, коррупция процветает, украинская земля и полезные ископаемые проданы, а положение в ВСУ остается бедственным.Ролик Тодорова разместил в своем телеграм-канале Тарас Никифорчук. Военный призвал всех прийти на Банковую 10 сентября 2026 года и задать вопросы Зеленскому и всей его мафии. Он предположил, что до этой даты его самого могут "запаковать", но выразил надежду, что происходящее все равно побудит кого-нибудь к действиям.Позднее Никифорчук сообщил, что автора протестного видео уже отправили в "сумасшедший дом". Однако затем он обнародовал новые видеозаписи Тодорова, на которых тот рассказал, что его действительно пытались забрать в психиатрическую клинику, а теперь могут отправить на позиции, чтобы он там сгинул. Могут и просто физически устранить. Военный выразил уверенность, что с ним или без него военнослужащие зададут вопросы "уродской власти" в Киеве.Пока вопросы задают другие. Обыски у генерального прокурора Украины, чиновников и глав военных администраций во многих регионах — все это направлено против "пианиста" (Зеленского), считает странствующий по странам Европы одесский блогер, известный как "Колобок из Одессы".В очередном выпуске своего видеоблога он рассказал, что, по его сведениям, часть украинской элиты и "соросята" недовольны тем, что многомиллиардный бизнес кол-центров замкнут на Зеленского и его друзей. Именно поэтому, утверждает блогер, и "вскрыли спрута"."Это не просто перераспределение… Это именно пришли за правителем, трижды предавшим Конституцию", — выразил уверенность блогер, добавив, что происходящее является еще и "операцией по принуждению пианиста к миру"."Колобок" считает, что Зеленского решено заменить и что "готовится арест", который многих шокирует. Счет, по его мнению, пошел на недели. У Зеленского есть запас прочности в виде монобольшинства в Раде, но на каждого депутата имеется компромат, которого хватит "на 12 лет тюрьмы".А пока… Все выглядит нелепо, но разве не с подобных "нелепостей" начинались мировые войны, отметил "Колобок". Он добавил, что ведущее всех украинцев в пропасть меньшинство хорошо организовано, тогда как подавляющее большинство составляют вполне адекватные люди. Но "мы разобщены, а зло и тьму в одиночку не победить".

https://ukraina.ru/20260907/derzhatsya-ne-budet-eksperty-ob-evakuatsii-kieva-i-fiasko-zelenskogo-1083037679.html

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