Сбили в четыре раза больше: ПВО отразила массированный налёт на Ростовскую область - 08.09.2026 Украина.ру
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Сбили в четыре раза больше: ПВО отразила массированный налёт на Ростовскую область
Сбили в четыре раза больше: ПВО отразила массированный налёт на Ростовскую область - 08.09.2026 Украина.ру
Сбили в четыре раза больше: ПВО отразила массированный налёт на Ростовскую область
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) за ночь перехватили и уничтожили над Ростовской областью около 100 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 8 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-08T07:50
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Вооружённые формирования киевского режима каждую ночь атакуют российские регионы, приоритетно нанося удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры. Прошедшей ночью на Ростовскую область налетело в четыре раза больше дронов, чем в предшествующую."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 100 БПЛА в 10 районах области... Пострадавших нет", — написал губернатор.Уточняется, что вражеские беспилотники были сбиты в Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Мясниковском, Каменском, Миллеровском, Куйбышевском, Чертковском, Азовском, Морозовском районах.В Чертковском районе при падении обломков дрона возникло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано.Ранее сообщалось, что предшествующей ночью над Ростовской областью было уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 5:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ростовская область, пво, сво, спецоперация, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Ростовская область, ПВО, СВО, Спецоперация, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Сбили в четыре раза больше: ПВО отразила массированный налёт на Ростовскую область

07:50 08.09.2026 (обновлено: 08:20 08.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) за ночь перехватили и уничтожили над Ростовской областью около 100 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 8 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
Вооружённые формирования киевского режима каждую ночь атакуют российские регионы, приоритетно нанося удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры. Прошедшей ночью на Ростовскую область налетело в четыре раза больше дронов, чем в предшествующую.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 100 БПЛА в 10 районах области... Пострадавших нет", — написал губернатор.
Уточняется, что вражеские беспилотники были сбиты в Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Мясниковском, Каменском, Миллеровском, Куйбышевском, Чертковском, Азовском, Морозовском районах.
В Чертковском районе при падении обломков дрона возникло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано.
Ранее сообщалось, что предшествующей ночью над Ростовской областью было уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 5:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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