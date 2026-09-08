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Сбили в четыре раза больше: ПВО отразила массированный налёт на Ростовскую область

Сбили в четыре раза больше: ПВО отразила массированный налёт на Ростовскую область - 08.09.2026 Украина.ру

Сбили в четыре раза больше: ПВО отразила массированный налёт на Ростовскую область

Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) за ночь перехватили и уничтожили над Ростовской областью около 100 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 8 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-08T07:50

2026-09-08T07:50

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Вооружённые формирования киевского режима каждую ночь атакуют российские регионы, приоритетно нанося удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры. Прошедшей ночью на Ростовскую область налетело в четыре раза больше дронов, чем в предшествующую."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 100 БПЛА в 10 районах области... Пострадавших нет", — написал губернатор.Уточняется, что вражеские беспилотники были сбиты в Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Мясниковском, Каменском, Миллеровском, Куйбышевском, Чертковском, Азовском, Морозовском районах.В Чертковском районе при падении обломков дрона возникло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано.Ранее сообщалось, что предшествующей ночью над Ростовской областью было уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 5:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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