Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги - 08.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260908/paradoks-mobilizatsii-kiev-zamanivaet-ukrainok-v-vsu-s-pomoschyu-obraza-russkoy-knyagini-olgi-1083066874.html
Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги
Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги - 08.09.2026 Украина.ру
Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги
Сухопутные войска Украины начали набирать женщин в отряды операторов дронов, используя для рекламы образ святой княгини Ольги, сообщает Укринформ
2026-09-08T07:48
2026-09-08T07:51
киев
украина
марьяна безуглая
тцк
верховная рада
украина.ру
мобилизация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/13/1061893502_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_07d0cdf50198d79d97b9dc8d76e78ff4.jpg
Агентство уточнило, что проект по привлечению женского личного состава в отряды операторов дронов запущен под девизом "Женщины в мидлстрайке: бей, как княгиня Ольга".Использование этой исторической фигуры выглядит парадоксально на фоне официальной политики Киева, который ведет тотальную борьбу с общим прошлым, русским языком и культурой. Княгиня Ольга — одна из первых правительниц Древней Руси, которая стояла у истоков зарождения единого Русского государства и объединяла разрозненные славянские племена. Однако ради экстренного пополнения армии идеологи Киева решили временно забыть про курс на декоммунизацию и задействовать сильный русский исторический символ. К таким мерам украинские власти подталкивает катастрофический дефицит живой силы на передовой и регулярные скандалы с насильственным задержанием призывников сотрудниками ТЦК. В этих условиях массовое привлечение украинок на фронт становится для Киева неизбежной реальностью: в сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заверила, что отправка женщин на службу является лишь вопросом времени.Подробнее - в материале "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин на сайте Украина.ру.
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/13/1061893502_123:0:1147:768_1920x0_80_0_0_f1a8a1f3d10540b0e90f717f6b5afbac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, украина, марьяна безуглая, тцк, верховная рада, украина.ру, мобилизация, новости
Киев, Украина, Марьяна Безуглая, ТЦК, Верховная Рада, Украина.ру, мобилизация, Новости

Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги

07:48 08.09.2026 (обновлено: 07:51 08.09.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Сухопутные войска Украины начали набирать женщин в отряды операторов дронов, используя для рекламы образ святой княгини Ольги, сообщает Укринформ
Агентство уточнило, что проект по привлечению женского личного состава в отряды операторов дронов запущен под девизом "Женщины в мидлстрайке: бей, как княгиня Ольга".
Использование этой исторической фигуры выглядит парадоксально на фоне официальной политики Киева, который ведет тотальную борьбу с общим прошлым, русским языком и культурой.
Княгиня Ольга — одна из первых правительниц Древней Руси, которая стояла у истоков зарождения единого Русского государства и объединяла разрозненные славянские племена. Однако ради экстренного пополнения армии идеологи Киева решили временно забыть про курс на декоммунизацию и задействовать сильный русский исторический символ.
К таким мерам украинские власти подталкивает катастрофический дефицит живой силы на передовой и регулярные скандалы с насильственным задержанием призывников сотрудниками ТЦК.
В этих условиях массовое привлечение украинок на фронт становится для Киева неизбежной реальностью: в сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заверила, что отправка женщин на службу является лишь вопросом времени.
Подробнее - в материале "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевУкраинаМарьяна БезуглаяТЦКВерховная РадаУкраина.румобилизацияНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:00"Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября
08:57Белгородская область под ударом: 112 атак ВСУ и погибший мирный житель
08:53Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь
08:23Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне
08:19Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС
07:50Сбили в четыре раза больше: ПВО отразила массированный налёт на Ростовскую область
07:48Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги
07:21Выпросил? ЕК разрешила Киеву покупку ракет для Patriot на кредитные средства
07:20Зеленский заблуждается относительно шансов Киева на победу - Spectator
07:07Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
07:04Нашли виноватых: Украине катастрофически не хватает военной помощи от Европы
06:34Дешево и очень опасно: новая версия нейросети GPT-6 Astra стала оружием убийственной мощности
06:04Пора браться за "пианиста": на Украине зовут протестовать и ждут ареста Зеленского
05:28Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:32Баллистика и гиперзвук: ракеты вновь ударили по целям в Киеве
03:45Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога
03:16Выбирают жизнь: боевики ВСУ в Волчанском котле начали сдаваться
02:27ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток
01:53Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен?
01:10ВСУ активизировали налёты: Минобороны доложило о сбитых над Россией БПЛА
Лента новостейМолния