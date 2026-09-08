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Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги
Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги - 08.09.2026 Украина.ру
Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги
Сухопутные войска Украины начали набирать женщин в отряды операторов дронов, используя для рекламы образ святой княгини Ольги, сообщает Укринформ
2026-09-08T07:48
2026-09-08T07:48
2026-09-08T07:51
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Агентство уточнило, что проект по привлечению женского личного состава в отряды операторов дронов запущен под девизом "Женщины в мидлстрайке: бей, как княгиня Ольга".Использование этой исторической фигуры выглядит парадоксально на фоне официальной политики Киева, который ведет тотальную борьбу с общим прошлым, русским языком и культурой. Княгиня Ольга — одна из первых правительниц Древней Руси, которая стояла у истоков зарождения единого Русского государства и объединяла разрозненные славянские племена. Однако ради экстренного пополнения армии идеологи Киева решили временно забыть про курс на декоммунизацию и задействовать сильный русский исторический символ. К таким мерам украинские власти подталкивает катастрофический дефицит живой силы на передовой и регулярные скандалы с насильственным задержанием призывников сотрудниками ТЦК. В этих условиях массовое привлечение украинок на фронт становится для Киева неизбежной реальностью: в сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заверила, что отправка женщин на службу является лишь вопросом времени.Подробнее - в материале "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин на сайте Украина.ру.
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киев, украина, марьяна безуглая, тцк, верховная рада, украина.ру, мобилизация, новости
Киев, Украина, Марьяна Безуглая, ТЦК, Верховная Рада, Украина.ру, мобилизация, Новости
Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги
07:48 08.09.2026 (обновлено: 07:51 08.09.2026)
Сухопутные войска Украины начали набирать женщин в отряды операторов дронов, используя для рекламы образ святой княгини Ольги, сообщает Укринформ
Агентство уточнило, что проект по привлечению женского личного состава в отряды операторов дронов запущен под девизом "Женщины в мидлстрайке: бей, как княгиня Ольга".
Использование этой исторической фигуры выглядит парадоксально на фоне официальной политики Киева, который ведет тотальную борьбу с общим прошлым, русским языком и культурой.
Княгиня Ольга — одна из первых правительниц Древней Руси, которая стояла у истоков зарождения единого Русского государства и объединяла разрозненные славянские племена. Однако ради экстренного пополнения армии идеологи Киева решили временно забыть про курс на декоммунизацию и задействовать сильный русский исторический символ.
К таким мерам украинские власти подталкивает катастрофический дефицит живой силы на передовой и регулярные скандалы с насильственным задержанием призывников сотрудниками ТЦК.
В этих условиях массовое привлечение украинок на фронт становится для Киева неизбежной реальностью: в сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заверила, что отправка женщин на службу является лишь вопросом времени.