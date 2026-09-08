https://ukraina.ru/20260908/vyprosil-ek-razreshila-kievu-pokupku-raket-dlya-patriot-na-kreditnye-sredstva-1083066456.html

Выпросил? ЕК разрешила Киеву покупку ракет для Patriot на кредитные средства

Выпросил? ЕК разрешила Киеву покупку ракет для Patriot на кредитные средства - 08.09.2026 Украина.ру

Выпросил? ЕК разрешила Киеву покупку ракет для Patriot на кредитные средства

Еврокомиссия якобы позволила Киеву закупку ракет для систем ПВО Patriot за счет кредитных средств Евросоюза. Об этом со ссылкой на неназываемого европейского чиновника в ночь на 8 сентября пишет украинское издание "Общественное"

2026-09-08T07:21

2026-09-08T07:21

2026-09-08T07:21

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военная помощь украине

евросоюз

кредит

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Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе 25 августа объявил, что Киеву не разрешено закупать у США ракеты для ПВО Patriot на средства из программы финансирования ЕС на сумму €90 млрд. Издание утверждает, что теперь этот запрет якобы снят."Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет к системам ПВО Patriot за средства 90-миллиардного займа", — говорится в материале.Около €60 млрд из ранее согласованного ЕС кредита Украине на 2026-2027 годы предназначены для военных нужд. При этом ключевым условием является приоритетность закупок оружия у европейских компаний.1 сентября стало известно, что Киев из-за катастрофической ситуации со средствами ПВО официально подал запрос в Еврокомиссию на использование более €2 млрд для приобретения ракет Patriot. Кроме того, он добивается досрочного предоставления части из €45 млрд, которые запланированы только на 2027 год.Ранее сообщалось, что правительство Италии тайно согласовало новый крупный пакет военной помощи Украине, который предусматривает передачу ракет-перехватчиков Aster 30 и продажу Киеву новейших систем противовоздушной обороны Samp-T NG.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, украина, киев, ес, еврокомиссия, пво, зрк patriot, военная помощь украине, евросоюз, кредит, война на украине, новости, сша, брюссель