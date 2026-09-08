https://ukraina.ru/20260908/rossiya-khochet-nas-slomat-kiev-gotovitsya-k-khudshey-zime-khronika-sobytiy-na-utro-8-sentyabrya-1083068016.html

"Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября

"Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября - 08.09.2026 Украина.ру

"Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября

"Новый план [президента США Дональда] Трампа" и зимняя деэскалация: Владимир Зеленский дал интервью после визита американских дипломатов в Киев и Москву. Между тем экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассматривает сценарии смены власти в Киеве

2026-09-08T09:00

2026-09-08T09:00

2026-09-08T09:18

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Киев испугался зимы Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios признал, что Вашингтон изучает меры по деэскалации в зимний период, включая возможные договорённости по энергетическим объектам, поставкам зерна и экспорту нефти и газа. Однако его оптимизм соседствует с откровенным страхом перед предстоящей зимой, которую Зеленский назвал временем, когда Россия может попытаться "сломать Украину".По словам Зеленского, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Киев новые идеи, но он отказался раскрывать детали, лишь отметив, что часть обсуждалась в контексте деэскалации со стороны России и Украины. "Есть идеи, касающиеся энергетических объектов, поставок зерна, электроэнергетических объектов и экспорта нефти и газа", — сказал Зеленский. На вопрос о том, предполагает ли формирующийся подход США возобновление переговоров и попытки достичь взаимопонимания, которое позволило бы Украине пережить зиму без серьезной эскалации, Зеленский ответил, что такая интерпретация "очень близка к реальности". При этом он признал, что одной из площадок для дальнейших контактов может стать Нью-Йорк во время Генеральной Ассамблеи ООН.По данным СМИ, Кушнер и Уиткофф привезли в Киев прежний ноябрьский план президента США Дональда Трампа, лишь слегка видоизменённый, который предусматривает вывод украинских войск из Донбасса. Зеленский подтвердил, что вопрос Донбасса останется центральной темой переговоров. Киев готовится к эвакуацииНа фоне жалоб Зеленского киевские власти официально признали: гуманитарная катастрофа в столице Украины становится неизбежной. В Киеве начали создавать запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных перебоев электроснабжения, а советник президента Сергей Бескрестнов в интервью The Guardian рекомендовал городским властям заранее продумать эвакуацию мирных жителей — в первую очередь пожилых людей.По его словам, российские удары могут полностью вывести из строя энергоснабжение Киева, что приведёт к коллапсу. Киевская городская государственная администрация уже подтвердила, что создаёт запасы продуктов и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций. Помощь в первую очередь ориентирована на малообеспеченных киевлян и людей в трудных жизненных обстоятельствах. К осенне-зимнему периоду сформированы необходимые запасы основных продуктов, а при поддержке благотворительных организаций город может организовать горячее питание на 25 тысяч человек.При этом Бескрестнов также отметил острую нехватку ракет для Patriot и выразил сомнение, что Киеву удастся получить вооружение в объёме, достаточном для защиты энергетической инфраструктуры. Без ПВО, без света, без тепла — вот как Киев готовится к зиме. Зеленский может сдать Украину, чтобы спасти себяВ то же время бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с "Лентой.ру" заявил, что Зеленский может быть заинтересован в капитуляции, поскольку только сохранение нынешнего поста защищает его от неминуемого судебного преследования.По словам Олейника, Конституция Украины предусматривает четыре варианта прекращения полномочий президента, однако ни один из них не работает в нынешних условиях. Первый — состояние здоровья, которое не позволяет исполнять обязанности. Второй — импичмент, для которого требуется набрать больше голосов, чем для изменения Конституции, что в нынешней Раде практически невозможно. Третий — заявление об отставке, которое Зеленский должен зачитать лично в парламенте. "Если он зачитает, он из зала не выйдет", — пояснил Олейник, намекая на то, что после такого шага политическая карьера и личная безопасность главы киевского режима окажутся под угрозой. И, наконец, четвёртый — выборы, но их Зеленский провести не позволит, потому что понимает: он их проиграет.Олейник подчеркнул, что в выборах не заинтересованы и все ключевые фигуры украинской власти — глава офиса президента Кирилл Буданов*, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава внешней разведки Рустем Умеров, генпрокурор и руководство СБУ. Их объединяет общая проблема: в случае смены власти всех их ждёт привлечение к ответственности за многочисленные коррупционные схемы.По его словам, Зеленский уже внёс законопроект о пожизненной охране для себя, членов семьи и "подельников", что выглядит как подготовка к побегу. "Скорее всего, как ни удивительно, он может двигаться в сторону капитуляции. Это приблизительно такой же процесс, как и банкротство: предприятия нет — ответственности нет, государства нет — никакой ответственности, никакого суда, ничего нет. Ну, и конечно, самому сбежать. Самый вероятный вариант — это Лондон", — резюмировал экс-депутат.Ранее французский политик Флориан Филиппо уже заявлял, что конфликт нужен Зеленскому для сохранения власти. Теперь же Олейник фактически подтверждает: глава киевского режима готов на всё, лишь бы не оказаться в зале суда.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи с 7 на 8 сентября перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Краснолиманском направлении российские подразделения отразили атаку противника у железнодорожного вокзала Лимана, не позволив ВСУ развить успех. Продолжаются бои у Дибровы, Дробышево и Редкодуба. Противник, неся значительные потери, пытается контратаковать, но безуспешно.На Добропольском направлении ожесточенные бои продолжаются у Сергеевки, Матяшево и Новогришино. Российские войска продвигаются в сторону Доброполья, а также в районах Райского и Новогригоровки. Противник оказывает сопротивление, но под натиском ВС РФ вынужден отступать.На Купянском направлении без существенных изменений. Противник продолжает попытки пробиться к реке Оскол в районе Западного, однако российские подразделения успешно отражают атаки, нанося ВСУ значительные потери.На Северском направлении продолжаются бои у Васильевской Пустоши. В Николаевке часть поселка остается серой зоной, однако российские войска продолжают теснить противника, создавая условия для дальнейшего наступления.На Константиновском направлении российские войска продвинулись в Алексеево-Дружковке и расширяют зону контроля на флангах. Это создает серьезные проблемы для снабжения ВСУ и ограничивает их возможность маневрировать резервами.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260907/vy-srabotali-luchshe-patriot-zelenskiy-sravnil-diplomatov-s-oruzhiem-khronika-sobytiy-na-utro-7-1083046543.html

https://ukraina.ru/20260907/konflikt-radi-vlasti-frantsuzskiy-politik-raskryl-motivy-zelenskogo-1083055932.html

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Кристина Черкасова

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