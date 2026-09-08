"Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября - 08.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260908/rossiya-khochet-nas-slomat-kiev-gotovitsya-k-khudshey-zime-khronika-sobytiy-na-utro-8-sentyabrya-1083068016.html
"Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября
"Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября - 08.09.2026 Украина.ру
"Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября
"Новый план [президента США Дональда] Трампа" и зимняя деэскалация: Владимир Зеленский дал интервью после визита американских дипломатов в Киев и Москву. Между тем экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассматривает сценарии смены власти в Киеве
2026-09-08T09:00
2026-09-08T09:18
эксклюзив
хроники
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир олейник
стив уиткофф
оон
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739606_0:215:2652:1707_1920x0_80_0_0_553c5faa6d32a424c3c2a09bb2603dca.jpg
Киев испугался зимы Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios признал, что Вашингтон изучает меры по деэскалации в зимний период, включая возможные договорённости по энергетическим объектам, поставкам зерна и экспорту нефти и газа. Однако его оптимизм соседствует с откровенным страхом перед предстоящей зимой, которую Зеленский назвал временем, когда Россия может попытаться "сломать Украину".По словам Зеленского, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Киев новые идеи, но он отказался раскрывать детали, лишь отметив, что часть обсуждалась в контексте деэскалации со стороны России и Украины. "Есть идеи, касающиеся энергетических объектов, поставок зерна, электроэнергетических объектов и экспорта нефти и газа", — сказал Зеленский. На вопрос о том, предполагает ли формирующийся подход США возобновление переговоров и попытки достичь взаимопонимания, которое позволило бы Украине пережить зиму без серьезной эскалации, Зеленский ответил, что такая интерпретация "очень близка к реальности". При этом он признал, что одной из площадок для дальнейших контактов может стать Нью-Йорк во время Генеральной Ассамблеи ООН.По данным СМИ, Кушнер и Уиткофф привезли в Киев прежний ноябрьский план президента США Дональда Трампа, лишь слегка видоизменённый, который предусматривает вывод украинских войск из Донбасса. Зеленский подтвердил, что вопрос Донбасса останется центральной темой переговоров. Киев готовится к эвакуацииНа фоне жалоб Зеленского киевские власти официально признали: гуманитарная катастрофа в столице Украины становится неизбежной. В Киеве начали создавать запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных перебоев электроснабжения, а советник президента Сергей Бескрестнов в интервью The Guardian рекомендовал городским властям заранее продумать эвакуацию мирных жителей — в первую очередь пожилых людей.По его словам, российские удары могут полностью вывести из строя энергоснабжение Киева, что приведёт к коллапсу. Киевская городская государственная администрация уже подтвердила, что создаёт запасы продуктов и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций. Помощь в первую очередь ориентирована на малообеспеченных киевлян и людей в трудных жизненных обстоятельствах. К осенне-зимнему периоду сформированы необходимые запасы основных продуктов, а при поддержке благотворительных организаций город может организовать горячее питание на 25 тысяч человек.При этом Бескрестнов также отметил острую нехватку ракет для Patriot и выразил сомнение, что Киеву удастся получить вооружение в объёме, достаточном для защиты энергетической инфраструктуры. Без ПВО, без света, без тепла — вот как Киев готовится к зиме. Зеленский может сдать Украину, чтобы спасти себяВ то же время бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с "Лентой.ру" заявил, что Зеленский может быть заинтересован в капитуляции, поскольку только сохранение нынешнего поста защищает его от неминуемого судебного преследования.По словам Олейника, Конституция Украины предусматривает четыре варианта прекращения полномочий президента, однако ни один из них не работает в нынешних условиях. Первый — состояние здоровья, которое не позволяет исполнять обязанности. Второй — импичмент, для которого требуется набрать больше голосов, чем для изменения Конституции, что в нынешней Раде практически невозможно. Третий — заявление об отставке, которое Зеленский должен зачитать лично в парламенте. "Если он зачитает, он из зала не выйдет", — пояснил Олейник, намекая на то, что после такого шага политическая карьера и личная безопасность главы киевского режима окажутся под угрозой. И, наконец, четвёртый — выборы, но их Зеленский провести не позволит, потому что понимает: он их проиграет.Олейник подчеркнул, что в выборах не заинтересованы и все ключевые фигуры украинской власти — глава офиса президента Кирилл Буданов*, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава внешней разведки Рустем Умеров, генпрокурор и руководство СБУ. Их объединяет общая проблема: в случае смены власти всех их ждёт привлечение к ответственности за многочисленные коррупционные схемы.По его словам, Зеленский уже внёс законопроект о пожизненной охране для себя, членов семьи и "подельников", что выглядит как подготовка к побегу. "Скорее всего, как ни удивительно, он может двигаться в сторону капитуляции. Это приблизительно такой же процесс, как и банкротство: предприятия нет — ответственности нет, государства нет — никакой ответственности, никакого суда, ничего нет. Ну, и конечно, самому сбежать. Самый вероятный вариант — это Лондон", — резюмировал экс-депутат.Ранее французский политик Флориан Филиппо уже заявлял, что конфликт нужен Зеленскому для сохранения власти. Теперь же Олейник фактически подтверждает: глава киевского режима готов на всё, лишь бы не оказаться в зале суда.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи с 7 на 8 сентября перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Краснолиманском направлении российские подразделения отразили атаку противника у железнодорожного вокзала Лимана, не позволив ВСУ развить успех. Продолжаются бои у Дибровы, Дробышево и Редкодуба. Противник, неся значительные потери, пытается контратаковать, но безуспешно.На Добропольском направлении ожесточенные бои продолжаются у Сергеевки, Матяшево и Новогришино. Российские войска продвигаются в сторону Доброполья, а также в районах Райского и Новогригоровки. Противник оказывает сопротивление, но под натиском ВС РФ вынужден отступать.На Купянском направлении без существенных изменений. Противник продолжает попытки пробиться к реке Оскол в районе Западного, однако российские подразделения успешно отражают атаки, нанося ВСУ значительные потери.На Северском направлении продолжаются бои у Васильевской Пустоши. В Николаевке часть поселка остается серой зоной, однако российские войска продолжают теснить противника, создавая условия для дальнейшего наступления.На Константиновском направлении российские войска продвинулись в Алексеево-Дружковке и расширяют зону контроля на флангах. Это создает серьезные проблемы для снабжения ВСУ и ограничивает их возможность маневрировать резервами.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20260907/vy-srabotali-luchshe-patriot-zelenskiy-sravnil-diplomatov-s-oruzhiem-khronika-sobytiy-na-utro-7-1083046543.html
https://ukraina.ru/20260907/konflikt-radi-vlasti-frantsuzskiy-politik-raskryl-motivy-zelenskogo-1083055932.html
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739606_46:0:2607:1921_1920x0_80_0_0_2dc880822676a1710ff1c46079956f58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир олейник, стив уиткофф, оон, верховная рада, вооруженные силы украины, сво, вс рф, всу, переговоры по украине 2026, новости о переговорах россии и украины, дональд трамп
Эксклюзив, Хроники, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Стив Уиткофф, ООН, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, СВО, ВС РФ, ВСУ, Переговоры по Украине 2026, новости о переговорах России и Украины, Дональд Трамп

"Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября

09:00 08.09.2026 (обновлено: 09:18 08.09.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать в
ДзенTelegram
Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Новый план [президента США Дональда] Трампа" и зимняя деэскалация: Владимир Зеленский дал интервью после визита американских дипломатов в Киев и Москву. Между тем экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассматривает сценарии смены власти в Киеве
Киев испугался зимы
Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios признал, что Вашингтон изучает меры по деэскалации в зимний период, включая возможные договорённости по энергетическим объектам, поставкам зерна и экспорту нефти и газа. Однако его оптимизм соседствует с откровенным страхом перед предстоящей зимой, которую Зеленский назвал временем, когда Россия может попытаться "сломать Украину".
По словам Зеленского, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Киев новые идеи, но он отказался раскрывать детали, лишь отметив, что часть обсуждалась в контексте деэскалации со стороны России и Украины.
"Есть идеи, касающиеся энергетических объектов, поставок зерна, электроэнергетических объектов и экспорта нефти и газа", — сказал Зеленский.
На вопрос о том, предполагает ли формирующийся подход США возобновление переговоров и попытки достичь взаимопонимания, которое позволило бы Украине пережить зиму без серьезной эскалации, Зеленский ответил, что такая интерпретация "очень близка к реальности". При этом он признал, что одной из площадок для дальнейших контактов может стать Нью-Йорк во время Генеральной Ассамблеи ООН.
По данным СМИ, Кушнер и Уиткофф привезли в Киев прежний ноябрьский план президента США Дональда Трампа, лишь слегка видоизменённый, который предусматривает вывод украинских войск из Донбасса. Зеленский подтвердил, что вопрос Донбасса останется центральной темой переговоров.
Владимир Зеленский, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
Вчера, 09:06
"Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября Владимир Зеленский в Киеве встретил американских посланников, сравнив их с системами Patriot, а глава "Слуги народа" Давид Арахамия появился на переговорах в футболке с надписью "Киевский режим", вызвав скандал и насмешки в соцсетях. Между тем антиукраинские настроения в Польше усилились накануне выборов
Киев готовится к эвакуации
На фоне жалоб Зеленского киевские власти официально признали: гуманитарная катастрофа в столице Украины становится неизбежной.
В Киеве начали создавать запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных перебоев электроснабжения, а советник президента Сергей Бескрестнов в интервью The Guardian рекомендовал городским властям заранее продумать эвакуацию мирных жителей — в первую очередь пожилых людей.
По его словам, российские удары могут полностью вывести из строя энергоснабжение Киева, что приведёт к коллапсу.
"Властям Киева следует заранее продумать вопрос об эвакуации мирных жителей в преддверии зимнего периода", — заявил Бескрестнов, подчеркнув, что это не официальное заявление, а рекомендация.
Киевская городская государственная администрация уже подтвердила, что создаёт запасы продуктов и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций. Помощь в первую очередь ориентирована на малообеспеченных киевлян и людей в трудных жизненных обстоятельствах.
К осенне-зимнему периоду сформированы необходимые запасы основных продуктов, а при поддержке благотворительных организаций город может организовать горячее питание на 25 тысяч человек.
При этом Бескрестнов также отметил острую нехватку ракет для Patriot и выразил сомнение, что Киеву удастся получить вооружение в объёме, достаточном для защиты энергетической инфраструктуры. Без ПВО, без света, без тепла — вот как Киев готовится к зиме.
Зеленский может сдать Украину, чтобы спасти себя
В то же время бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с "Лентой.ру" заявил, что Зеленский может быть заинтересован в капитуляции, поскольку только сохранение нынешнего поста защищает его от неминуемого судебного преследования.
По словам Олейника, Конституция Украины предусматривает четыре варианта прекращения полномочий президента, однако ни один из них не работает в нынешних условиях.
Первый — состояние здоровья, которое не позволяет исполнять обязанности. Второй — импичмент, для которого требуется набрать больше голосов, чем для изменения Конституции, что в нынешней Раде практически невозможно. Третий — заявление об отставке, которое Зеленский должен зачитать лично в парламенте.
"Если он зачитает, он из зала не выйдет", — пояснил Олейник, намекая на то, что после такого шага политическая карьера и личная безопасность главы киевского режима окажутся под угрозой. И, наконец, четвёртый — выборы, но их Зеленский провести не позволит, потому что понимает: он их проиграет.
Олейник подчеркнул, что в выборах не заинтересованы и все ключевые фигуры украинской власти — глава офиса президента Кирилл Буданов*, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава внешней разведки Рустем Умеров, генпрокурор и руководство СБУ. Их объединяет общая проблема: в случае смены власти всех их ждёт привлечение к ответственности за многочисленные коррупционные схемы.
"Он понимает, что пока он при должности, он в безопасности. Как только он потеряет должность — всё, смерти подобно", — заявил Олейник.
По его словам, Зеленский уже внёс законопроект о пожизненной охране для себя, членов семьи и "подельников", что выглядит как подготовка к побегу.
"Скорее всего, как ни удивительно, он может двигаться в сторону капитуляции. Это приблизительно такой же процесс, как и банкротство: предприятия нет — ответственности нет, государства нет — никакой ответственности, никакого суда, ничего нет. Ну, и конечно, самому сбежать. Самый вероятный вариант — это Лондон", — резюмировал экс-депутат.
Ранее французский политик Флориан Филиппо уже заявлял, что конфликт нужен Зеленскому для сохранения власти. Теперь же Олейник фактически подтверждает: глава киевского режима готов на всё, лишь бы не оказаться в зале суда.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
Вчера, 15:24
"Конфликт ради власти": французский политик раскрыл мотивы ЗеленскогоВладимир Зеленский после встречи с эмиссарами Дональда Трампа фактически признал, что война нужна ему для сохранения власти и обогащения. Об этом 7 сентября заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Фронтовая сводка
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи с 7 на 8 сентября перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Краснолиманском направлении российские подразделения отразили атаку противника у железнодорожного вокзала Лимана, не позволив ВСУ развить успех.
Продолжаются бои у Дибровы, Дробышево и Редкодуба. Противник, неся значительные потери, пытается контратаковать, но безуспешно.
На Добропольском направлении ожесточенные бои продолжаются у Сергеевки, Матяшево и Новогришино. Российские войска продвигаются в сторону Доброполья, а также в районах Райского и Новогригоровки. Противник оказывает сопротивление, но под натиском ВС РФ вынужден отступать.
На Купянском направлении без существенных изменений. Противник продолжает попытки пробиться к реке Оскол в районе Западного, однако российские подразделения успешно отражают атаки, нанося ВСУ значительные потери.
На Северском направлении продолжаются бои у Васильевской Пустоши. В Николаевке часть поселка остается серой зоной, однако российские войска продолжают теснить противника, создавая условия для дальнейшего наступления.
На Константиновском направлении российские войска продвинулись в Алексеево-Дружковке и расширяют зону контроля на флангах. Это создает серьезные проблемы для снабжения ВСУ и ограничивает их возможность маневрировать резервами.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникСтив УиткоффООНВерховная РадаВооруженные силы УкраиныСВОВС РФВСУПереговоры по Украине 2026новости о переговорах России и УкраиныДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:50Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ
10:24"Трагедия для украинцев": конгрессвумен Спартц прокомментировала коррупционные скандалы на Украине
10:03Склады полыхают в нескольких районах Киева — Кличко
09:38Лавров пожалел пообещавшую оставаться с Киевом до конца Британию
09:30Энергетические войны: в США ожидают нефть по $120, в Британии — российской экспансии на урановом рынке
09:29Арктические учения НАТО являются подготовкой к войне с Россией — МИД РФ
09:28"Условия хуже прежних": в Раде раскрыли, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев
09:23Штурм Доброполья и бои за Дружковку: ВСУ теряют ключевые узлы обороны
09:13Семь взрослых и трое детей пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов
09:00"Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября
08:57Белгородская область под ударом: 112 атак ВСУ и погибший мирный житель
08:53Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь
08:23Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне
08:19Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС
07:50Сбили в четыре раза больше: ПВО отразила массированный налёт на Ростовскую область
07:48Парадокс мобилизации: Киев заманивает украинок в ВСУ, используя образ русской княгини Ольги
07:21Выпросил? ЕК разрешила Киеву покупку ракет для Patriot на кредитные средства
07:20Зеленский заблуждается относительно шансов Киева на победу - Spectator
07:07Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
07:04Нашли виноватых: Украине катастрофически не хватает военной помощи от Европы
Лента новостейМолния