Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 08.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260908/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083066207.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 08.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:30 мск 8 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-08T05:28
2026-09-08T05:37
украина.ру
россия
лнр
днр
крым
краснодарский край
саратовская область
курская область
орловская область
московская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 7 сентября и в ночь на 8 сентября объявлялась в Саратовской, Тульской, Курской, Орловской, Московской, Белгородской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Московской, Калужской, Брянской, Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Запорожской, Воронежской, Астраханской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской, Тульской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Волгоградской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 7 сентября и в ночь на 8 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:50 мск), Саратова, Пензы (2:19 мск), Волгограда (2:52 мск), Самары (4:09 мск), Ульяновска (4:50 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО в первый рабочий день недели перехватили и уничтожили над регионами России 32 украинских беспилотника, за сутки — 338.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
лнр
днр
крым
краснодарский край
саратовская область
курская область
орловская область
московская область
белгородская область
запорожская область
брянская область
пенза
ростовская область
воронежская область
калужская область
липецк
херсонская область
самара
ульяновская область
рязанская область
смоленск
волгоградская область
аэропорт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_59119e41e07224009eeb145ae4ed7fa3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, лнр, днр, крым, краснодарский край, саратовская область, курская область, орловская область, московская область, белгородская область, запорожская область, брянская область, пенза, ростовская область, воронежская область, калужская область, липецк, херсонская область, самара, ульяновская область, рязанская область, смоленск, волгоградская область, росавиация, аэропорты, аэропорт, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, ЛНР, ДНР, Крым, краснодарский край, Саратовская область, Курская область, Орловская область, Московская область, Белгородская область, Запорожская область, Брянская область, Пенза, Ростовская область, Воронежская область, Калужская область, Липецк, Херсонская область, Самара, Ульяновская область, Рязанская область, Смоленск, Волгоградская область, Росавиация, аэропорты, аэропорт, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:28 08.09.2026 (обновлено: 05:37 08.09.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:30 мск 8 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 7 сентября и в ночь на 8 сентября объявлялась в Саратовской, Тульской, Курской, Орловской, Московской, Белгородской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Московской, Калужской, Брянской, Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Запорожской, Воронежской, Астраханской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской, Тульской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Волгоградской областях, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 7 сентября и в ночь на 8 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:50 мск), Саратова, Пензы (2:19 мск), Волгограда (2:52 мск), Самары (4:09 мск), Ульяновска (4:50 мск).
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО в первый рабочий день недели перехватили и уничтожили над регионами России 32 украинских беспилотника, за сутки — 338.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияЛНРДНРКрымкраснодарский крайСаратовская областьКурская областьОрловская областьМосковская областьБелгородская областьЗапорожская областьБрянская областьПензаРостовская областьВоронежская областьКалужская областьЛипецкХерсонская областьСамараУльяновская областьРязанская областьСмоленскВолгоградская областьРосавиацияаэропортыаэропортПВОСВОСпецоперацияБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняатака Украины сегодняобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:34Дешево и очень опасно: новая версия нейросети GPT-6 Astra стала оружием убийственной мощности
06:04Пора браться за "пианиста": на Украине зовут протестовать и ждут ареста Зеленского
05:28Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:32Баллистика и гиперзвук: ракеты вновь ударили по целям в Киеве
03:45Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога
03:16Выбирают жизнь: боевики ВСУ в Волчанском котле начали сдаваться
02:27ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток
01:53Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен?
01:10ВСУ активизировали налёты: Минобороны доложило о сбитых над Россией БПЛА
00:45В Шебекино беспилотник ВСУ ударил по микроавтобусу. Сводка по региону
21:15Полиция Израиля помогает украинским коллегам обеспечивать праздник хасидов в Умани
20:47Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам
20:31ВСУ отправляют женщин на передовую, их гибнет больше - силовики
19:51Что начнётся, если дроны ВСУ будут бить по московским аэропортам - Анпилогов
19:45"Мы должны готовиться к новому началу": Франция анонсировала возобновление переговоров России с Украиной
19:00Дмитрий Абзалов: Если война на Украине не завершится при участии Трампа, она пойдет по опасному сценарию
18:58YouTube заблокировал доступ украинцев к каналам российских музыкантов - СНБО Украины
18:55ДНР впервые на ВЭФ, как и чем живет Горловка сегодня. 7 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:52
18:12Украинский дипломат рассказала, сколько десятков миллиардов евро требуется от Запада
18:04Позор канцлера Мерца: проукраинские партии Германии унизительно проиграли выборы
Лента новостейМолния