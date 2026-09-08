https://ukraina.ru/20260908/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083066207.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 08.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:30 мск 8 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-08T05:28

2026-09-08T05:28

2026-09-08T05:37

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 7 сентября и в ночь на 8 сентября объявлялась в Саратовской, Тульской, Курской, Орловской, Московской, Белгородской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Московской, Калужской, Брянской, Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Запорожской, Воронежской, Астраханской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской, Тульской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Волгоградской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 7 сентября и в ночь на 8 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:50 мск), Саратова, Пензы (2:19 мск), Волгограда (2:52 мск), Самары (4:09 мск), Ульяновска (4:50 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО в первый рабочий день недели перехватили и уничтожили над регионами России 32 украинских беспилотника, за сутки — 338.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

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