Арктические учения НАТО являются подготовкой к войне с Россией — МИД РФ - 08.09.2026 Украина.ру
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Арктические учения НАТО являются подготовкой к войне с Россией — МИД РФ
Арктические учения НАТО являются подготовкой к войне с Россией — МИД РФ - 08.09.2026 Украина.ру
Арктические учения НАТО являются подготовкой к войне с Россией — МИД РФ
Завершившиеся недавно учения НАТО в Арктике являются подготовкой к военному столкновению с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом 8 сентября пишет РИА Новости
2026-09-08T09:29
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Грушко в беседе с агентством назвал эти учения "неким сигналом, демонстрацией военных возможностей" стран альянса."Если говорить по существу, то, что сейчас происходит, — это есть подготовка к военному столкновению с РФ", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.В Арктическом регионе в конце августа — начале сентября прошла серия учений НАТО в рамках операции "Арктический часовой", направленной на расширение военного присутствия альянса в северных широтах.Глава МИД Сергей Лавров в опубликованной 31 августа статье подчеркнул, что страны НАТО ведут дело к милитаризации Арктики и ставят задачу превратить её в новый фронт противостояния для сдерживания развития России.Подробнее о методах Запада, в которых значительная роль отводится арктическому региону, в материале Кирилла Курбатова - Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Арктические учения НАТО являются подготовкой к войне с Россией — МИД РФ

09:29 08.09.2026 (обновлено: 09:31 08.09.2026)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Швеции С. Лаврова и А. Линде
Встреча глав МИД РФ и Швеции С. Лаврова и А. Линде
© Пресс-служба МИД РФ
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Завершившиеся недавно учения НАТО в Арктике являются подготовкой к военному столкновению с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом 8 сентября пишет РИА Новости
Грушко в беседе с агентством назвал эти учения "неким сигналом, демонстрацией военных возможностей" стран альянса.
"Если говорить по существу, то, что сейчас происходит, — это есть подготовка к военному столкновению с РФ", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
В Арктическом регионе в конце августа — начале сентября прошла серия учений НАТО в рамках операции "Арктический часовой", направленной на расширение военного присутствия альянса в северных широтах.
Глава МИД Сергей Лавров в опубликованной 31 августа статье подчеркнул, что страны НАТО ведут дело к милитаризации Арктики и ставят задачу превратить её в новый фронт противостояния для сдерживания развития России.
Подробнее о методах Запада, в которых значительная роль отводится арктическому региону, в материале Кирилла Курбатова - Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики.
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