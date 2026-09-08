Баллистика и гиперзвук: ракеты вновь ударили по целям в Киеве - 08.09.2026 Украина.ру
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Баллистика и гиперзвук: ракеты вновь ударили по целям в Киеве
Баллистика и гиперзвук: ракеты вновь ударили по целям в Киеве - 08.09.2026 Украина.ру
Баллистика и гиперзвук: ракеты вновь ударили по целям в Киеве
В столице незалежной гремят многочисленные взрывы, под ударом также Белая Церковь и другие районы области. Об этом в ночь на 8 сентября сообщает украинский телеканал "Общественное" и местные каналы
2026-09-08T04:32
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По данным вражеских источников, ранее на пусковые позиции выдвинулись стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС ВКС России. Первые из самолётов уже выполнили пусковые манёвры."Серия взрывов прозвучала в Киеве", — говорится в публикации "Общественного" в телеграм-канале.Местные наблюдатели пишут, что в Киеве продолжает греметь множество взрывов, на атакованных объектах разгораются пожары. Начинает поступать информация о первых последствиях массированного удара, в частности, власти подтверждают прилёты по складским помещениям в Соломенском районе Киева. Под ударом также объекты на окраинах столицы.Фиксируются новые пуски баллистики, после массированной атаки гиперзвуковыми корабельными "Цирконами" в небо Украины заходят авиационные ракеты. Враг также пишет о старте "Калибров" из Новороссийска.Ранее сообщалось, что российские стратегические ракетоносцы выходят на пусковые позиции - Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, вкс, вмф, вс рф, сво, спецоперация, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, ракеты, ракетный удар, циркон, украина, киев, киевская область, обстрелы украины сегодня
Украина.ру, Россия, ВКС, ВМФ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, удары, ракетные удары по Украине, удары по Киеву сегодня, ракеты, ракетный удар, Циркон, Украина, Киев, Киевская область, обстрелы Украины сегодня

Баллистика и гиперзвук: ракеты вновь ударили по целям в Киеве

04:32 08.09.2026 (обновлено: 04:41 08.09.2026)
 
© AP / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве, Украина
Работа ПВО в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© AP / Evgeniy Maloletka
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В столице незалежной гремят многочисленные взрывы, под ударом также Белая Церковь и другие районы области. Об этом в ночь на 8 сентября сообщает украинский телеканал "Общественное" и местные каналы
По данным вражеских источников, ранее на пусковые позиции выдвинулись стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС ВКС России. Первые из самолётов уже выполнили пусковые манёвры.
"Серия взрывов прозвучала в Киеве", — говорится в публикации "Общественного" в телеграм-канале.
Местные наблюдатели пишут, что в Киеве продолжает греметь множество взрывов, на атакованных объектах разгораются пожары. Начинает поступать информация о первых последствиях массированного удара, в частности, власти подтверждают прилёты по складским помещениям в Соломенском районе Киева. Под ударом также объекты на окраинах столицы.
Фиксируются новые пуски баллистики, после массированной атаки гиперзвуковыми корабельными "Цирконами" в небо Украины заходят авиационные ракеты. Враг также пишет о старте "Калибров" из Новороссийска.
Ранее сообщалось, что российские стратегические ракетоносцы выходят на пусковые позиции - Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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04:32Баллистика и гиперзвук: ракеты вновь ударили по целям в Киеве
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