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Баллистика и гиперзвук: ракеты вновь ударили по целям в Киеве

Баллистика и гиперзвук: ракеты вновь ударили по целям в Киеве - 08.09.2026 Украина.ру

Баллистика и гиперзвук: ракеты вновь ударили по целям в Киеве

В столице незалежной гремят многочисленные взрывы, под ударом также Белая Церковь и другие районы области. Об этом в ночь на 8 сентября сообщает украинский телеканал "Общественное" и местные каналы

2026-09-08T04:32

2026-09-08T04:32

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По данным вражеских источников, ранее на пусковые позиции выдвинулись стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС ВКС России. Первые из самолётов уже выполнили пусковые манёвры."Серия взрывов прозвучала в Киеве", — говорится в публикации "Общественного" в телеграм-канале.Местные наблюдатели пишут, что в Киеве продолжает греметь множество взрывов, на атакованных объектах разгораются пожары. Начинает поступать информация о первых последствиях массированного удара, в частности, власти подтверждают прилёты по складским помещениям в Соломенском районе Киева. Под ударом также объекты на окраинах столицы.Фиксируются новые пуски баллистики, после массированной атаки гиперзвуковыми корабельными "Цирконами" в небо Украины заходят авиационные ракеты. Враг также пишет о старте "Калибров" из Новороссийска.Ранее сообщалось, что российские стратегические ракетоносцы выходят на пусковые позиции - Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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