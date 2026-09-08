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Склады полыхают в нескольких районах Киева — Кличко
Склады полыхают в нескольких районах Киева — Кличко - 08.09.2026 Украина.ру
Склады полыхают в нескольких районах Киева — Кличко
Сразу в трех районах Киева после серии мощных ночных взрывов вспыхнули крупные пожары на складских объектах, посетовал в телеграм-канале 8 сентября мэр украинской столицы Виталий Кличко
2026-09-08T10:03
2026-09-08T10:03
2026-09-08T10:03
сво
спецоперация
киев
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владимир кличко
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Очаги возгораний зафиксированы в Голосеевском, Дарницком и Подольском районах города.Мэр не привел каких-либо подробностей о причинах ЧП и характере находившихся на складах грузов. В ночь на вторник украинские СМИ писали о мощных взрывах, гремевших в различных частях Киева.А Минобороны России утром информировало, что российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по ключевым объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В военном ведомстве отдельно подчеркнули, что целями атаки в Киеве и Киевской области стали транспортно-логистические и распределительные центры, задействованные в хранении крылатых ракет и военных грузов.Подробнее об успехах россиян - в материале Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, киев, россия, украина, владимир кличко, минобороны, опк, украина.ру
СВО, Спецоперация, Киев, Россия, Украина, Владимир Кличко, Минобороны, ОПК, Украина.ру
Склады полыхают в нескольких районах Киева — Кличко
Сразу в трех районах Киева после серии мощных ночных взрывов вспыхнули крупные пожары на складских объектах, посетовал в телеграм-канале 8 сентября мэр украинской столицы Виталий Кличко
Очаги возгораний зафиксированы в Голосеевском, Дарницком и Подольском районах города.
Мэр не привел каких-либо подробностей о причинах ЧП и характере находившихся на складах грузов.
В ночь на вторник украинские СМИ писали о мощных взрывах, гремевших в различных частях Киева.
А Минобороны России утром информировало, что российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по ключевым объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В военном ведомстве отдельно подчеркнули, что целями атаки в Киеве и Киевской области стали транспортно-логистические и распределительные центры, задействованные в хранении крылатых ракет и военных грузов.