https://ukraina.ru/20260908/tragediya-dlya-ukraintsev-kongressvumen-spartts-prokommentirovala-korruptsionnye-skandaly-na-ukraine-1083071146.html

"Трагедия для украинцев": конгрессвумен Спартц прокомментировала коррупционные скандалы на Украине

"Трагедия для украинцев": конгрессвумен Спартц прокомментировала коррупционные скандалы на Украине - 08.09.2026 Украина.ру

"Трагедия для украинцев": конгрессвумен Спартц прокомментировала коррупционные скандалы на Украине

Конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц заявила, что Украина лишилась порядка 1,2 миллиарда долларов из-за масштабного мошенничества, неэффективного управления и расточительства. Соответствующий пост она опубликовала в соцсети X

2026-09-08T10:24

2026-09-08T10:24

2026-09-08T10:24

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"Какая ирония. Несколько лет назад истеблишмент обеих партий, коррумпированные СМИ и украинское правительство подвергли меня яростным нападкам, называя "прокремлёвской" за то, что я требовала контроля за помощью Украине, отказа от передачи наличных и организации сквозной логистики поставок оружия на передовую", — отметила республиканка.По её словам, люди всегда платят цену за правительства, которые избирают. "Трагедия для украинцев в том, что эту цену они платят кровью", — добавила Спартц.Спартц имеет украинское происхождение и с 2022 года критиковала нелегитимного президента Зеленского и бывшего главу ОП Ермака, требуя расследований. Также предлагала Киеву завершить войну, согласившись на территориальные уступки России.О коррупционных скандалах на Украине – в материале Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. "Карфаген" будет разрушен?Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, андрей ермак, кравченко, украина.ру