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Губернаторы Ростовской и Воронежской областей рассказали об отражении ночной атаки БПЛА

Губернаторы Ростовской и Воронежской областей рассказали об отражении ночной атаки БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру

Губернаторы Ростовской и Воронежской областей рассказали об отражении ночной атаки БПЛА

При отражении ночной атаки ВСУ на Ростовскую и Воронежскую области силы ПВО уничтожили более 60 украинских БПЛА, данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Об этом главы регионов утром 17 августа сообщили в своих каналах на платформе "Макс"

2026-08-17T08:37

2026-08-17T08:37

2026-08-17T08:38

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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что прошедшей ночью над регионом было уничтожено более 50 БПЛА. О пострадавших и разрушениях на земле информация не поступала, будет уточняться."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более пятидесяти БПЛА в городах: Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Батайске, Таганроге, Донецке, а также в 9 районах области: Чертковском, Каменском, Тарасовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Кашарском, Морозовском, Азовском, Шолоховском", — уточнил Слюсарь.Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, сообщил, что при отражении атаки украинских беспилотников на регион, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет."Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов", — написал Гусев.Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 205 украинских БПЛА самолётного типа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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