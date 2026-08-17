Губернаторы Ростовской и Воронежской областей рассказали об отражении ночной атаки БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру
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Губернаторы Ростовской и Воронежской областей рассказали об отражении ночной атаки БПЛА
Губернаторы Ростовской и Воронежской областей рассказали об отражении ночной атаки БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру
Губернаторы Ростовской и Воронежской областей рассказали об отражении ночной атаки БПЛА
При отражении ночной атаки ВСУ на Ростовскую и Воронежскую области силы ПВО уничтожили более 60 украинских БПЛА, данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Об этом главы регионов утром 17 августа сообщили в своих каналах на платформе "Макс"
2026-08-17T08:37
2026-08-17T08:38
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воронежская область
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спецоперация
каменск-шахтинский
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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что прошедшей ночью над регионом было уничтожено более 50 БПЛА. О пострадавших и разрушениях на земле информация не поступала, будет уточняться."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более пятидесяти БПЛА в городах: Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Батайске, Таганроге, Донецке, а также в 9 районах области: Чертковском, Каменском, Тарасовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Кашарском, Морозовском, Азовском, Шолоховском", — уточнил Слюсарь.Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, сообщил, что при отражении атаки украинских беспилотников на регион, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет."Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов", — написал Гусев.Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 205 украинских БПЛА самолётного типа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ростовская область, воронежская область, сво, спецоперация, каменск-шахтинский, пво, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Ростовская область, Воронежская область, СВО, Спецоперация, Каменск-Шахтинский, ПВО, Минобороны РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Губернаторы Ростовской и Воронежской областей рассказали об отражении ночной атаки БПЛА

08:37 17.08.2026 (обновлено: 08:38 17.08.2026)
 
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Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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При отражении ночной атаки ВСУ на Ростовскую и Воронежскую области силы ПВО уничтожили более 60 украинских БПЛА, данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Об этом главы регионов утром 17 августа сообщили в своих каналах на платформе "Макс"
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что прошедшей ночью над регионом было уничтожено более 50 БПЛА. О пострадавших и разрушениях на земле информация не поступала, будет уточняться.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более пятидесяти БПЛА в городах: Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Батайске, Таганроге, Донецке, а также в 9 районах области: Чертковском, Каменском, Тарасовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Кашарском, Морозовском, Азовском, Шолоховском", — уточнил Слюсарь.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, сообщил, что при отражении атаки украинских беспилотников на регион, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов", — написал Гусев.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 205 украинских БПЛА самолётного типа.
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