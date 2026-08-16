Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области - 16.08.2026 Украина.ру
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Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области
Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области - 16.08.2026 Украина.ру
Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области
Российские войска взяли под контроль село Першомарьевка в ДНР и село Кудиевка в Харьковской области. Об этом 16 августа сообщили в Минобороны РФ
2026-08-16T13:16
2026-08-16T13:16
спецоперация
сво
донецкая народная республика
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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Першомарьевка находится в Краматорском районе, примерно в 10 км от Краматорска и в 14 км от Славянска. Её заняли подразделения группировки войск "Юг". Кудиевка расположена примерно в 32 км от Харькова, её заняли подразделения группировки "Север".Группировка "Север" за сутки нанесла удары по восьми бригадам и трём полкам ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Потери украинской стороны составили до 200 военнослужащих, также уничтожены боевая бронемашина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Южной" группировки поразили формирования трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в ДНР. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, боевую бронемашину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие.Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника, ударив по семи украинским бригадам в ДНР. Потери ВСУ превысили 365 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронемашин, семь автомобилей и боевая машина РСЗО Vampire.Группировка "Восток" также продвинулась вглубь украинской обороны, поразив живую силу и технику штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 330 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.О других новостях к этому часу – в материале Российская армия нанесла групповой удар по ВПК Украины на сайте Украина.ру
донецкая народная республика
харьковская область
россия
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, сво, донецкая народная республика, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины

Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области

13:16 16.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковСнайперы соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО
Снайперы соединения спецназначения группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска взяли под контроль село Першомарьевка в ДНР и село Кудиевка в Харьковской области. Об этом 16 августа сообщили в Минобороны РФ
Першомарьевка находится в Краматорском районе, примерно в 10 км от Краматорска и в 14 км от Славянска. Её заняли подразделения группировки войск "Юг". Кудиевка расположена примерно в 32 км от Харькова, её заняли подразделения группировки "Север".
Группировка "Север" за сутки нанесла удары по восьми бригадам и трём полкам ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Потери украинской стороны составили до 200 военнослужащих, также уничтожены боевая бронемашина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Южной" группировки поразили формирования трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в ДНР. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, боевую бронемашину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие.
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника, ударив по семи украинским бригадам в ДНР. Потери ВСУ превысили 365 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронемашин, семь автомобилей и боевая машина РСЗО Vampire.
Группировка "Восток" также продвинулась вглубь украинской обороны, поразив живую силу и технику штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 330 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.
О других новостях к этому часу – в материале Российская армия нанесла групповой удар по ВПК Украины на сайте Украина.ру
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СпецоперацияСВОДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
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