https://ukraina.ru/20260816/rossiyskaya-armiya-osvobodila-dva-naselnnykh-punkta-v-dnr-i-kharkovskoy-oblasti-1082529778.html

Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области

Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области - 16.08.2026 Украина.ру

Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области

Российские войска взяли под контроль село Першомарьевка в ДНР и село Кудиевка в Харьковской области. Об этом 16 августа сообщили в Минобороны РФ

2026-08-16T13:16

2026-08-16T13:16

2026-08-16T13:16

спецоперация

сво

донецкая народная республика

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082339282_0:21:1368:791_1920x0_80_0_0_8bf4b343d44f98d6c2d78be992aeca54.jpg

Першомарьевка находится в Краматорском районе, примерно в 10 км от Краматорска и в 14 км от Славянска. Её заняли подразделения группировки войск "Юг". Кудиевка расположена примерно в 32 км от Харькова, её заняли подразделения группировки "Север".Группировка "Север" за сутки нанесла удары по восьми бригадам и трём полкам ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Потери украинской стороны составили до 200 военнослужащих, также уничтожены боевая бронемашина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Южной" группировки поразили формирования трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в ДНР. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, боевую бронемашину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие.Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника, ударив по семи украинским бригадам в ДНР. Потери ВСУ превысили 365 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронемашин, семь автомобилей и боевая машина РСЗО Vampire.Группировка "Восток" также продвинулась вглубь украинской обороны, поразив живую силу и технику штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 330 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.О других новостях к этому часу – в материале Российская армия нанесла групповой удар по ВПК Украины на сайте Украина.ру

донецкая народная республика

харьковская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, донецкая народная республика, харьковская область, россия, вооруженные силы украины