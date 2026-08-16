https://ukraina.ru/20260816/rossiyskaya-armiya-osvobodila-dva-naselnnykh-punkta-v-dnr-i-kharkovskoy-oblasti-1082529778.html
Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области
Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области - 16.08.2026 Украина.ру
Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области
Российские войска взяли под контроль село Першомарьевка в ДНР и село Кудиевка в Харьковской области. Об этом 16 августа сообщили в Минобороны РФ
2026-08-16T13:16
2026-08-16T13:16
2026-08-16T13:16
спецоперация
сво
донецкая народная республика
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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Першомарьевка находится в Краматорском районе, примерно в 10 км от Краматорска и в 14 км от Славянска. Её заняли подразделения группировки войск "Юг". Кудиевка расположена примерно в 32 км от Харькова, её заняли подразделения группировки "Север".Группировка "Север" за сутки нанесла удары по восьми бригадам и трём полкам ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Потери украинской стороны составили до 200 военнослужащих, также уничтожены боевая бронемашина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Южной" группировки поразили формирования трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в ДНР. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, боевую бронемашину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие.Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника, ударив по семи украинским бригадам в ДНР. Потери ВСУ превысили 365 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронемашин, семь автомобилей и боевая машина РСЗО Vampire.Группировка "Восток" также продвинулась вглубь украинской обороны, поразив живую силу и технику штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 330 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.О других новостях к этому часу – в материале Российская армия нанесла групповой удар по ВПК Украины на сайте Украина.ру
донецкая народная республика
харьковская область
россия
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, донецкая народная республика, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российская армия освободила два населённых пункта в ДНР и Харьковской области
Российские войска взяли под контроль село Першомарьевка в ДНР и село Кудиевка в Харьковской области. Об этом 16 августа сообщили в Минобороны РФ
Першомарьевка находится в Краматорском районе, примерно в 10 км от Краматорска и в 14 км от Славянска. Её заняли подразделения группировки войск "Юг". Кудиевка расположена примерно в 32 км от Харькова, её заняли подразделения группировки "Север".
Группировка "Север" за сутки нанесла удары по восьми бригадам и трём полкам ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Потери украинской стороны составили до 200 военнослужащих, также уничтожены боевая бронемашина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Южной" группировки поразили формирования трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в ДНР. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, боевую бронемашину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие.
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны противника, ударив по семи украинским бригадам в ДНР. Потери ВСУ превысили 365 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронемашин, семь автомобилей и боевая машина РСЗО Vampire.
Группировка "Восток" также продвинулась вглубь украинской обороны, поразив живую силу и технику штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 330 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.
О других новостях к этому часу – в материале Российская армия нанесла групповой удар по ВПК Украины
на сайте Украина.ру