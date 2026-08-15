"Полное фиаско": на Западе записали экстренное предупреждение - 15.08.2026 Украина.ру
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"Полное фиаско": на Западе записали экстренное предупреждение
"Полное фиаско": на Западе записали экстренное предупреждение - 15.08.2026 Украина.ру
"Полное фиаско": на Западе записали экстренное предупреждение
Страны НАТО провалили поддержку Украины, оставив её без средств ПВО. Об этом 15 августа написала британская газета The Guardian
2026-08-15T07:50
2026-08-15T08:01
новости
украина
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запад
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дональд трамп
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нато
the guardian
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"Члены НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны. Такой уровень беспечности губителен для Украины сегодня, но он также создаёт риск того, что Европа в будущем останется без обороны", — говорится в публикации.Автор отмечает, что Киеву в любом случае не хватит запасов ракет для Patriot, которые партнёры могут передать в качестве политического шага. Для надлежащей защиты территории Украины потребовалось бы в три-четыре раза больше ежегодного мирового производства таких ракет."В данный момент Киев должен готовиться к зиме с серьёзными перебоями в электроснабжении", — резюмирует Guardian.Ранее Зеленский заявил, что Украина сможет пережить зиму, если США передадут 5% имеющихся боеприпасов для ЗРК Patriot. Однако Financial Times сообщала, что Дональд Трамп отказал Киеву в дополнительных ракетах, сославшись на их нехватку и расходование на Ближнем Востоке.О нехватке ракет для систем ПВО на Украине – в материале Виктории Титовой Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины
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новости, украина, киев, запад, владимир зеленский, дональд трамп, виктория титова, нато, the guardian, financial times
Новости, Украина, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктория Титова, НАТО, The Guardian, Financial Times

"Полное фиаско": на Западе записали экстренное предупреждение

07:50 15.08.2026 (обновлено: 08:01 15.08.2026)
 
© РИА Новости . СтрингерФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Страны НАТО провалили поддержку Украины, оставив её без средств ПВО. Об этом 15 августа написала британская газета The Guardian
"Члены НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны. Такой уровень беспечности губителен для Украины сегодня, но он также создаёт риск того, что Европа в будущем останется без обороны", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что Киеву в любом случае не хватит запасов ракет для Patriot, которые партнёры могут передать в качестве политического шага. Для надлежащей защиты территории Украины потребовалось бы в три-четыре раза больше ежегодного мирового производства таких ракет.
"В данный момент Киев должен готовиться к зиме с серьёзными перебоями в электроснабжении", — резюмирует Guardian.
Ранее Зеленский заявил, что Украина сможет пережить зиму, если США передадут 5% имеющихся боеприпасов для ЗРК Patriot. Однако Financial Times сообщала, что Дональд Трамп отказал Киеву в дополнительных ракетах, сославшись на их нехватку и расходование на Ближнем Востоке.
О нехватке ракет для систем ПВО на Украине – в материале Виктории Титовой Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины
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