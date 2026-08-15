https://ukraina.ru/20260815/polnoe-fiasko-na-zapade-zapisali-ekstrennoe-preduprezhdenie-1082510605.html

"Полное фиаско": на Западе записали экстренное предупреждение

"Полное фиаско": на Западе записали экстренное предупреждение - 15.08.2026 Украина.ру

"Полное фиаско": на Западе записали экстренное предупреждение

Страны НАТО провалили поддержку Украины, оставив её без средств ПВО. Об этом 15 августа написала британская газета The Guardian

2026-08-15T07:50

2026-08-15T07:50

2026-08-15T08:01

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"Члены НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны. Такой уровень беспечности губителен для Украины сегодня, но он также создаёт риск того, что Европа в будущем останется без обороны", — говорится в публикации.Автор отмечает, что Киеву в любом случае не хватит запасов ракет для Patriot, которые партнёры могут передать в качестве политического шага. Для надлежащей защиты территории Украины потребовалось бы в три-четыре раза больше ежегодного мирового производства таких ракет."В данный момент Киев должен готовиться к зиме с серьёзными перебоями в электроснабжении", — резюмирует Guardian.Ранее Зеленский заявил, что Украина сможет пережить зиму, если США передадут 5% имеющихся боеприпасов для ЗРК Patriot. Однако Financial Times сообщала, что Дональд Трамп отказал Киеву в дополнительных ракетах, сославшись на их нехватку и расходование на Ближнем Востоке.О нехватке ракет для систем ПВО на Украине – в материале Виктории Титовой Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины

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новости, украина, киев, запад, владимир зеленский, дональд трамп, виктория титова, нато, the guardian, financial times