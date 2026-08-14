Ухилянт устроил перестрелку с полицией в Полтавской области - 14.08.2026 Украина.ру
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Ухилянт устроил перестрелку с полицией в Полтавской области
Ухилянт устроил перестрелку с полицией в Полтавской области - 14.08.2026 Украина.ру
Ухилянт устроил перестрелку с полицией в Полтавской области
В городе Лубны Полтавской области рутинная проверка документов в городском парке обернулась перестрелкой. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T21:35
2026-08-14T21:35
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Мужчина, которого остановили патрульные, бросился бежать и открыл огонь по полицейским. В результате один правоохранитель с пулевым ранением госпитализирован. По данным источников, стрелком оказался военнослужащий Вооружённых сил Украины, ушедший в самоволку.Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о завершении досудебного расследования в отношении бывшего участкового офицера Святошинского управления полиции Киева, которого уличили в перевозке около 5 килограммов психотропного вещества. Вечером 13 мая 2026 года правоохранители остановили автомобиль полицейского и в багажнике обнаружили пакеты с белым порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это PVP — психотропное вещество, известное как "соли". Ориентировочная стоимость партии на нелегальном рынке могла достигать 5 миллионов гривен. Запрещённые вещества полицейский покупал в Киеве, а сбывать планировал в Житомирской области. Своей вины он не признал, уволен из полиции. Ему грозит до 12 лет лишения свободы - Киевский участковый оказался наркодилером-миллионером.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Ухилянт устроил перестрелку с полицией в Полтавской области

21:35 14.08.2026
 
© Фото : Одесский горсоветСотрудник ТЦК в Одессе
Сотрудник ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : Одесский горсовет
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В городе Лубны Полтавской области рутинная проверка документов в городском парке обернулась перестрелкой. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Мужчина, которого остановили патрульные, бросился бежать и открыл огонь по полицейским.
В результате один правоохранитель с пулевым ранением госпитализирован.
По данным источников, стрелком оказался военнослужащий Вооружённых сил Украины, ушедший в самоволку.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о завершении досудебного расследования в отношении бывшего участкового офицера Святошинского управления полиции Киева, которого уличили в перевозке около 5 килограммов психотропного вещества.
Вечером 13 мая 2026 года правоохранители остановили автомобиль полицейского и в багажнике обнаружили пакеты с белым порошкообразным веществом.
Экспертиза установила, что это PVP — психотропное вещество, известное как "соли".
Ориентировочная стоимость партии на нелегальном рынке могла достигать 5 миллионов гривен.
Запрещённые вещества полицейский покупал в Киеве, а сбывать планировал в Житомирской области.
Своей вины он не признал, уволен из полиции. Ему грозит до 12 лет лишения свободы - Киевский участковый оказался наркодилером-миллионером.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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