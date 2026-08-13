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Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ

Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ - 13.08.2026 Украина.ру

Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ

Российская сторона не информирована о сделанных США предложениях Владимира Зеленского, касающихся завершения украинского конфликта. Об этом 13 августа заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

2026-08-13T17:42

2026-08-13T17:42

2026-08-13T17:42

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Дипломат отрицательно ответил на вопрос, передавала ли американская сторона российской по дипломатическим каналам предложения Зеленского по завершению конфликта на Украине."Нет", - цитирует лаконичный ответ Рябкова агентство РИА Новости.Оно также сообщило, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Лентой.ру" отметил, что судьба нового предложения Зеленского по урегулированию конфликта будет зависеть от того, было ли оно передано России по дипломатическим каналам."Если Зеленский передал этот план в российское министерство иностранных дел по дипломатическим каналам, это одна ситуация, если не передал - это другая ситуация", - сказал Новиков.Парламентарий отметил, что США всегда были вовлечены в украинскую тему, несмотря на разногласия с другими странами после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.Участие Вашингтона в конфликте подтверждается поставками оружия Киеву, использованием ВСУ Starlink, переговорами в Анкоридже и визитами в Москву спецпосланников Трампа, сказал Новиков.СМИ сообщали о том, что Зеленский передал американцам предложения по урегулированию конфликта на Украине. При этом содержание предложений не раскрывается.Актуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, вашингтон, киев, владимир зеленский, дональд трамп, госдума, украина.ру, переговоры по украине 2026