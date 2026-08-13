Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ - 13.08.2026 Украина.ру
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Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ
Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ - 13.08.2026 Украина.ру
Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ
Российская сторона не информирована о сделанных США предложениях Владимира Зеленского, касающихся завершения украинского конфликта. Об этом 13 августа заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
2026-08-13T17:42
2026-08-13T17:42
новости
россия
вашингтон
киев
владимир зеленский
дональд трамп
госдума
украина.ру
переговоры по украине 2026
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Дипломат отрицательно ответил на вопрос, передавала ли американская сторона российской по дипломатическим каналам предложения Зеленского по завершению конфликта на Украине."Нет", - цитирует лаконичный ответ Рябкова агентство РИА Новости.Оно также сообщило, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Лентой.ру" отметил, что судьба нового предложения Зеленского по урегулированию конфликта будет зависеть от того, было ли оно передано России по дипломатическим каналам."Если Зеленский передал этот план в российское министерство иностранных дел по дипломатическим каналам, это одна ситуация, если не передал - это другая ситуация", - сказал Новиков.Парламентарий отметил, что США всегда были вовлечены в украинскую тему, несмотря на разногласия с другими странами после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.Участие Вашингтона в конфликте подтверждается поставками оружия Киеву, использованием ВСУ Starlink, переговорами в Анкоридже и визитами в Москву спецпосланников Трампа, сказал Новиков.СМИ сообщали о том, что Зеленский передал американцам предложения по урегулированию конфликта на Украине. При этом содержание предложений не раскрывается.Актуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, вашингтон, киев, владимир зеленский, дональд трамп, госдума, украина.ру, переговоры по украине 2026
Новости, Россия, Вашингтон, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Госдума, Украина.ру, Переговоры по Украине 2026

Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ

17:42 13.08.2026
 
© Фото : Украина.ру"Кто как" — Рябков о реакции западных дипломатов на обстрелы Киева
Кто как — Рябков о реакции западных дипломатов на обстрелы Киева - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : Украина.ру
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Российская сторона не информирована о сделанных США предложениях Владимира Зеленского, касающихся завершения украинского конфликта. Об этом 13 августа заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Дипломат отрицательно ответил на вопрос, передавала ли американская сторона российской по дипломатическим каналам предложения Зеленского по завершению конфликта на Украине.
"Нет", - цитирует лаконичный ответ Рябкова агентство РИА Новости.
Оно также сообщило, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Лентой.ру" отметил, что судьба нового предложения Зеленского по урегулированию конфликта будет зависеть от того, было ли оно передано России по дипломатическим каналам.
"Если Зеленский передал этот план в российское министерство иностранных дел по дипломатическим каналам, это одна ситуация, если не передал - это другая ситуация", - сказал Новиков.
Парламентарий отметил, что США всегда были вовлечены в украинскую тему, несмотря на разногласия с другими странами после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.
Участие Вашингтона в конфликте подтверждается поставками оружия Киеву, использованием ВСУ Starlink, переговорами в Анкоридже и визитами в Москву спецпосланников Трампа, сказал Новиков.
СМИ сообщали о том, что Зеленский передал американцам предложения по урегулированию конфликта на Украине. При этом содержание предложений не раскрывается.
Актуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
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