https://ukraina.ru/20260813/sadulaev-voyskam-bespilotnykh-sistem-nuzhna-kompyuterizatsiya-i-edinaya-sistema-upravleniya-boem-1082464289.html

Эксперт: Войскам беспилотных систем нужна компьютеризация и единая система управления боем

Эксперт: Войскам беспилотных систем нужна компьютеризация и единая система управления боем - 13.08.2026 Украина.ру

Эксперт: Войскам беспилотных систем нужна компьютеризация и единая система управления боем

Войскам беспилотных систем нужна масштабная компьютеризация и единая система управления боем. Кроме того, их необходимо интегрировать с эшелонированной системой ПВО, которая бы прикрывала всю российскую территорию от Донецка до Сахалина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев

2026-08-13T17:37

2026-08-13T17:37

2026-08-13T17:43

новости

россия

донецк

сахалин

украина.ру

главные новости

главное

бпла

беспилотники

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078467491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f6b1e9be7242e3332ce1443e2e08d8.jpg

На днях Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем ВС РФ. Ранее Лямин был начальником штаба группировки "Центр" и участвовал в планировании боевого применения БПЛА в зоне СВО.Отвечая на вопрос журналиста о задачах нового командующего, Садулаев перечислил три направления, одно из которых — обеспечение техникой.Эксперт заявил, что необходимо провести аудит контрактов Минобороны с производителями. "Все ли предприятия, с которыми ведомство заключило контракты на производство дронов, способны выпускать нужные изделия? Учитывают ли они отзывы военнослужащих на передовой?" — отметил он.По информации эксперта, такая работа уже началась. "Похоже, это началось. Мы видели в СМИ пару историй о том, что такая проверка пошла", — добавил Садулаев.Кроме того, эксперт подчеркнул, что Войскам беспилотных систем нужна масштабная компьютеризация. "Повторюсь, Войскам беспилотных систем нужна масштабная компьютеризация и единая система управления боем. Кроме того, их необходимо интегрировать с эшелонированной системой ПВО, которая бы прикрывала всю российскую территорию от Донецка до Сахалина", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.Украинский фронт может рухнуть завтра, через три года или вообще никогда. Поэтому для нас есть смысл завершить освобождение ДНР и добиваться выполнения целей СВО дипломатическим путем. Подробнее об этом — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.

россия

донецк

сахалин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецк, сахалин, украина.ру, главные новости, главное, бпла, беспилотники, война, война на украине, пво, сво, новости сво, новости сво россия, вс рф, технологии, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво