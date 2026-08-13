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Алехин: Российские войска загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл под Волчанском

Алехин: Российские войска загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл под Волчанском - 13.08.2026 Украина.ру

Алехин: Российские войска загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл под Волчанском

Подразделения группировки "Север" методично загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл восточнее Волчанска. Освобождение Анискино и Водяного укрепило плацдарм и открыло путь к Великому Бурлуку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-13T18:06

2026-08-13T18:06

2026-08-13T18:10

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Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил, что группировка "Север" методично с упорными боями загоняет 159-ю бригаду ВСУ в котёл."Подразделения группировки войск "Север" методично с упорными боями при активной поддержке с воздуха загоняет 159-ю бригаду ВСУ, которая пытается из последних сил держать оборону восточнее Волчанского района, в образовавшийся котёл", — отметил эксперт.По его данным, штурмовики освободили ряд населённых пунктов, что позволило укрепить плацдарм и уничтожать резервы ВСУ севернее реки Плотва. После освобождения Анискино "северяне" совершили стремительный манёвр и взяли под контроль Водяное, где особенно отличились подразделения 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, добавил Алехин."Теперь для нашей армии открывается хорошая возможность вести наступательные действия в сторону Ольховатки, а это прямой путь к Великому Бурлуку, крупному узлу обороны противника", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны" на сайте Украина.ру.Украинский фронт может рухнуть завтра, через три года или вообще никогда. Поэтому для нас есть смысл завершить освобождение ДНР и добиваться выполнения целей СВО дипломатическим путем. Подробнее об этом — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.

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