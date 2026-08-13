Алехин: Российские войска загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл под Волчанском - 13.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260813/alekhin-rossiyskie-voyska-zagonyayut-159-yu-brigadu-vsu-v-kotl-pod-volchanskom-1082465729.html
Алехин: Российские войска загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл под Волчанском
Алехин: Российские войска загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл под Волчанском - 13.08.2026 Украина.ру
Алехин: Российские войска загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл под Волчанском
Подразделения группировки "Север" методично загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл восточнее Волчанска. Освобождение Анискино и Водяного укрепило плацдарм и открыло путь к Великому Бурлуку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-13T18:06
2026-08-13T18:10
новости
волчанск
россия
харьков
геннадий алехин
вс рф
сво
новости сво
новости сво россия
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_e3a8c46c05339136e4fa3faf8b8d29d1.jpg
Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил, что группировка "Север" методично с упорными боями загоняет 159-ю бригаду ВСУ в котёл."Подразделения группировки войск "Север" методично с упорными боями при активной поддержке с воздуха загоняет 159-ю бригаду ВСУ, которая пытается из последних сил держать оборону восточнее Волчанского района, в образовавшийся котёл", — отметил эксперт.По его данным, штурмовики освободили ряд населённых пунктов, что позволило укрепить плацдарм и уничтожать резервы ВСУ севернее реки Плотва. После освобождения Анискино "северяне" совершили стремительный манёвр и взяли под контроль Водяное, где особенно отличились подразделения 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, добавил Алехин."Теперь для нашей армии открывается хорошая возможность вести наступательные действия в сторону Ольховатки, а это прямой путь к Великому Бурлуку, крупному узлу обороны противника", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны" на сайте Украина.ру.Украинский фронт может рухнуть завтра, через три года или вообще никогда. Поэтому для нас есть смысл завершить освобождение ДНР и добиваться выполнения целей СВО дипломатическим путем. Подробнее об этом — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
волчанск
россия
харьков
харьковская область
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_5dc5f6a86e93cfa6be213754ec22c084.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, волчанск, россия, харьков, геннадий алехин, вс рф, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, война, война на украине, военный эксперт, харьковская область, харьковскийфронт
Новости, Волчанск, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, ВС РФ, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, война, война на Украине, военный эксперт, Харьковская область, ХарьковскийФронт

Алехин: Российские войска загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл под Волчанском

18:06 13.08.2026 (обновлено: 18:10 13.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения группировки "Север" методично загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл восточнее Волчанска. Освобождение Анискино и Водяного укрепило плацдарм и открыло путь к Великому Бурлуку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил, что группировка "Север" методично с упорными боями загоняет 159-ю бригаду ВСУ в котёл.
"Подразделения группировки войск "Север" методично с упорными боями при активной поддержке с воздуха загоняет 159-ю бригаду ВСУ, которая пытается из последних сил держать оборону восточнее Волчанского района, в образовавшийся котёл", — отметил эксперт.
По его данным, штурмовики освободили ряд населённых пунктов, что позволило укрепить плацдарм и уничтожать резервы ВСУ севернее реки Плотва. После освобождения Анискино "северяне" совершили стремительный манёвр и взяли под контроль Водяное, где особенно отличились подразделения 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, добавил Алехин.
"Теперь для нашей армии открывается хорошая возможность вести наступательные действия в сторону Ольховатки, а это прямой путь к Великому Бурлуку, крупному узлу обороны противника", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны" на сайте Украина.ру.
Украинский фронт может рухнуть завтра, через три года или вообще никогда. Поэтому для нас есть смысл завершить освобождение ДНР и добиваться выполнения целей СВО дипломатическим путем. Подробнее об этом — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВолчанскРоссияХарьковГеннадий АлехинВС РФСВОновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВОвойнавойна на Украиневоенный экспертХарьковская областьХарьковскийФронт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:46Украина предложила России взаимно остановить атаки на Чёрном море
21:20Немецкие СМИ: энергоколлапс может сделать города Украины непригодными для жизни зимой
21:15Боевик ВСУ перепутал дорогу и вышел на позиции ВС РФ в Запорожской области
20:55Лавров предупредил ЕС о выборе очень опасной стези
20:50Лавров: киевский режим теряет территории и перешел к террористическим методам
20:34За 12 часов ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над регионами России
20:31Председатель врачебной комиссии ТЦК, признавшая инвалида годным, приобрела автомобиль и квартиру
20:12Украинские необандеровцы борьбой с советским и русским подтверждают актуальность задач СВО - МИД РФ
19:46Губернатор и парламентарий обсудили опыт Курской области в поддержке участников СВО
19:37"Криминальный беспредел": дипломаты присмотрелись к антиправославным гонениям киевского режима
19:3413 августа 2026 года, вечерний эфир
19:16Бедность на Украине резко выросла - как и капиталы Зеленского со товарищи
18:58"Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистов
18:33В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ
18:15Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке
18:10Киевский режим угрожает миру, слабеет и теряет способность противостоять России - МИД РФ
18:06Алехин: Российские войска загоняют 159-ю бригаду ВСУ в котёл под Волчанском
17:55"Он что, вообще, гнида, охренел?" - украинцы отреагировали на забавы Зеленского
17:42Ни Вашингтон, ни Киев не информировали Москву о новом "плане Зеленского" - МИД РФ
17:37Эксперт: Войскам беспилотных систем нужна компьютеризация и единая система управления боем
Лента новостейМолния