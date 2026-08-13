https://ukraina.ru/20260813/kievskiy-rezhim-ugrozhaet-miru-slabeet-i-teryaet-sposobnost-protivostoyat-rossii---mid-rf-1082465923.html
Киевский режим угрожает миру, слабеет и теряет способность противостоять России - МИД РФ
Киевский режим угрожает миру, слабеет и теряет способность противостоять России - МИД РФ - 13.08.2026 Украина.ру
Киевский режим угрожает миру, слабеет и теряет способность противостоять России - МИД РФ
Владимир Зеленский развил активность в поисках оружия для противостояния России в СВО, однако это киевскому режиму не поможет избежать поражения. Об этом 13 августа заявили в МИД РФ
2026-08-13T18:10
2026-08-13T18:10
2026-08-13T18:10
новости
россия
донецкая народная республика
курская область
мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
следственный комитет
мирные жители
военные преступления
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Характеристика киевского режима как неонацистского и угрожающего всему миру представлена в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе."С каждым днём возможность киевского режима противостоять СВО России снижается. Зеленский активизировал усилия по выпрашиванию у Запада вооружений и военной техники, украинские запасы которых тают на глазах. ВСУ, неспособные наносить эффективные удары по российским военным объектам, продолжают пытаться бить по гражданской инфраструктуре различных регионов России, по мирному населению", - сказано в комментарии. Там приведены некоторые примеры:Белгородская область. С 5 по 11 августа в результате ударов ВСУ погибли 12 мирных жителей, более 100 получили ранения, включая мальчиков четырёх и девяти лет.Брянская область. С 5 по 11 августа от ударов бандеровцев погибли два человека, пострадали 12.Воронежская область. В ночь на 11 августа в результате атаки вражеских беспилотников на Воронеж погиб мирный житель, ранены два человека.ДНР. С 5 по 11 августа из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ погибли четыре человека, ранены не менее 31, включая мальчика 2014 г.р. и девушку 2009 г.р.Запорожская область. 6 августа в с.Долина БПЛА атаковал пассажирский автобус в момент посадки пассажиров на остановке – получили ранения шесть мирных жителей.Краснодарский край. В Новороссийске 9 августа из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника пострадал мирный житель, а в ночь на 12 августа в результате массированной атаки дронов погиб 8-летний ребёнок, восемь человек получили ранения, в том числе шестилетний ребёнок и женщина, повреждён 21 жилой дом. Тогда же от ударов БПЛА и падения их обломков в пос.Волна погиб мирный житель, в Анапе и Геленджике пострадали четыре человека.Курская область. С 5 по 11 августа вследствие дроновых и артиллерийских атак ВСУ погибли три мирных жителя, 14 человек получили ранения. Ещё один мирный житель лишился ног и руки из-за сдетонировавшей в лесополосе замаскированной под коробку мины. В приграничных районах региона обнаружены разбросанные украинскими боевиками взрывные устройства, спрятанные в пакеты из-под сока.ЛНР. С 5 по 11 августа от атак ВСУ пострадали не менее 12 местных жителей.Республика Татарстан. По уточнённым данным, в результате ударов 10 августа украинских БПЛА по Нижнекамску погибли 13 человек, включая ребёнка, из них восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Пострадали 75 человек, в т.ч. 20 иностранцев. По данному инциденту МИД России выпустил комментарий, в котором подчеркнул, что преступление киевского режима осуществлялось в попытке вызвать большое количество жертв среди граждан дружественных России стран.Республика Крым. 7 августа от удара БПЛА по многоквартирному дому в Керчи погибли два мирных жителя, один человек получил ранения. 12 августа в пос.Новоселовское жертвой украинских беспилотников стал один человек.Херсонская область. 8 августа в н.п.Новая Маячка украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи, ехавшую к мужчине с инфарктом – ранены фельдшер и водитель. Пациент, не получивший своевременную помощь, скончался.В опубликованном на сайте МИД РФ комментарии отмечено, что российские правоохранительные органы продолжают сбор доказательств в целях привлечения функционеров киевского режима, боевиков и командования ВСУ, иностранных наёмников к уголовной ответственности.Уже к 20 годам лишения свободы очно приговорён "азовец"* Игорь Федченяк, с февраля по май 2022 года принимавший участие в боевых действиях на территории ДНР. Заочно наказание в виде 14 лет заключения назначено судом воевавшему в составе ВСУ наёмнику из Бразилии Жану Карло Джонсону. Он объявлен в международный розыск."Следственным комитетом России завершено расследование более 300 уголовных дел о преступлениях боевиков ВСУ в Курской области, приговоры вынесены в отношении 280 террористов. Установленная сумма нанесённого региону ущерба достигла 505 млрд руб. Следственные действия продолжаются", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В опубликованном комментарии приводятся примеры участия инструкторов ВСУ в нынешних "горячих точках" в странах разных континентов.* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецкая народная республика, курская область, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, следственный комитет, мирные жители, военные преступления
Киевский режим угрожает миру, слабеет и теряет способность противостоять России - МИД РФ
Владимир Зеленский развил активность в поисках оружия для противостояния России в СВО, однако это киевскому режиму не поможет избежать поражения. Об этом 13 августа заявили в МИД РФ
Характеристика киевского режима как неонацистского и угрожающего всему миру представлена в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе.
"С каждым днём возможность киевского режима противостоять СВО России снижается. Зеленский активизировал усилия по выпрашиванию у Запада вооружений и военной техники, украинские запасы которых тают на глазах. ВСУ, неспособные наносить эффективные удары по российским военным объектам, продолжают пытаться бить по гражданской инфраструктуре различных регионов России, по мирному населению", - сказано в комментарии.
Там приведены некоторые примеры:
Белгородская область. С 5 по 11 августа в результате ударов ВСУ погибли 12 мирных жителей, более 100 получили ранения, включая мальчиков четырёх и девяти лет.
Брянская область. С 5 по 11 августа от ударов бандеровцев погибли два человека, пострадали 12.
Воронежская область. В ночь на 11 августа в результате атаки вражеских беспилотников на Воронеж погиб мирный житель, ранены два человека.
ДНР. С 5 по 11 августа из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ погибли четыре человека, ранены не менее 31, включая мальчика 2014 г.р. и девушку 2009 г.р.
Запорожская область. 6 августа в с.Долина БПЛА атаковал пассажирский автобус в момент посадки пассажиров на остановке – получили ранения шесть мирных жителей.
Краснодарский край. В Новороссийске 9 августа из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника пострадал мирный житель, а в ночь на 12 августа в результате массированной атаки дронов погиб 8-летний ребёнок, восемь человек получили ранения, в том числе шестилетний ребёнок и женщина, повреждён 21 жилой дом. Тогда же от ударов БПЛА и падения их обломков в пос.Волна погиб мирный житель, в Анапе и Геленджике пострадали четыре человека.
Курская область. С 5 по 11 августа вследствие дроновых и артиллерийских атак ВСУ погибли три мирных жителя, 14 человек получили ранения. Ещё один мирный житель лишился ног и руки из-за сдетонировавшей в лесополосе замаскированной под коробку мины. В приграничных районах региона обнаружены разбросанные украинскими боевиками взрывные устройства, спрятанные в пакеты из-под сока.
ЛНР. С 5 по 11 августа от атак ВСУ пострадали не менее 12 местных жителей.
Республика Татарстан. По уточнённым данным, в результате ударов 10 августа украинских БПЛА по Нижнекамску погибли 13 человек, включая ребёнка, из них восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Пострадали 75 человек, в т.ч. 20 иностранцев. По данному инциденту МИД России выпустил комментарий, в котором подчеркнул, что преступление киевского режима осуществлялось в попытке вызвать большое количество жертв среди граждан дружественных России стран.
Республика Крым. 7 августа от удара БПЛА по многоквартирному дому в Керчи погибли два мирных жителя, один человек получил ранения. 12 августа в пос.Новоселовское жертвой украинских беспилотников стал один человек.
Херсонская область. 8 августа в н.п.Новая Маячка украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи, ехавшую к мужчине с инфарктом – ранены фельдшер и водитель. Пациент, не получивший своевременную помощь, скончался.
В опубликованном на сайте МИД РФ комментарии отмечено, что российские правоохранительные органы продолжают сбор доказательств в целях привлечения функционеров киевского режима, боевиков и командования ВСУ, иностранных наёмников к уголовной ответственности.
Уже к 20 годам лишения свободы очно приговорён "азовец"* Игорь Федченяк, с февраля по май 2022 года принимавший участие в боевых действиях на территории ДНР. Заочно наказание в виде 14 лет заключения назначено судом воевавшему в составе ВСУ наёмнику из Бразилии Жану Карло Джонсону. Он объявлен в международный розыск.
"Следственным комитетом России завершено расследование более 300 уголовных дел о преступлениях боевиков ВСУ в Курской области, приговоры вынесены в отношении 280 террористов. Установленная сумма нанесённого региону ущерба достигла 505 млрд руб. Следственные действия продолжаются", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В опубликованном комментарии приводятся примеры участия инструкторов ВСУ в нынешних "горячих точках" в странах разных континентов.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ
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