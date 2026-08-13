https://ukraina.ru/20260813/vzryvy-v-sevastopole-gibel-pirotekhnikov-i-ubiystvo-voennosluzhaschego-itogi-13-avgusta-1082463783.html

Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августа

Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августа - 13.08.2026 Украина.ру

Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августа

В Севастополе при исполнении служебного долга погибли четверо пиротехников и один охранник. Кроме того, в городе был убит российский военнослужащий

2026-08-13T17:35

2026-08-13T17:35

2026-08-13T17:35

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Днём 13 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели при исполнении служебного долга четверых пиротехников и одного охранника."В Севастополе произошла трагедия: четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при исполнении служебного долга. Наши парни обследовали территорию после атаки ВСУ. Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей", – написал Развожаев в своём телеграм-канале.Он назвал имена погибших."Четверо пиротехников Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю приняли смертельный удар на себя: капитан внутренней службы Антон Игоревич Чудаков (начальник отделения); капитан внутренней службы Александр Артурович Панчук (старший инженер); прапорщик внутренней службы Артём Игоревич Дуплин (водитель-сапёр); Роман Петрович Пилипчук (спасатель-сапёр). Погиб также охранник объекта Василий Васильевич Староверов", – отметил Развожаев.Он отметил, что на счету пиротехников Специализированного отряда ГУ МЧС Росси по Севастополю тысячи обезвреженных снарядов и минных полей: и времён Великой Отечественной войны, и современных."Они спасали жизни в Севастополе, в Донбассе, в Курской области. Антону Чудакову было 40 лет, Артёму Дуплину — всего 29 (оба — Заслуженные спасатели Севастополя, кавалеры наград). Александру Панчуку было 42 года, Роману Пилипчуку — 49. До последнего момента рядом с ними находился и Василий Васильевич Староверов, исполнявший свой служебный долг по защите важного для города объекта", – подчеркнул губернатор.Он назвал произошедшее страшной утратой."У каждого из них остались семьи, друзья, коллеги. Никакие слова сейчас не способны заглушить эту боль. Семьям погибших героев правительство Севастополя и МЧС окажет всю необходимую помощь и поддержку. Севастополь всегда будет помнить тех, кто берег покой города, ценой своей жизни", – подытожил Развожаев.Позднее пресс-служба правительства Севастополя сообщило о том, что Развожаев будет ходатайствовать о присвоении погибшим орденов Мужества.Убийство военнослужащегоВ Севастополе при подрыве погиб военнослужащий Минобороны, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ."По горячим следам задержана гражданка России, подозреваемая в совершении подрыва", — отмечалось в пресс-релизе.По данным спецслужбы, девушка 1994 года рождения действовала по заданию спецслужб Украины. Сейчас с ней проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия."Это циничное преступление против офицера. Исполнительница — 1994 года рождения — уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб и в содеянном не раскаивается", – отметил губернатор Севастополя Развожаев.Он особо поблагодарил севастопольцев."Отдельно хочу сказать огромное спасибо севастопольцам. Именно ваша бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро задержать ее. Таких людей город должен знать — обязательно отметим их поступок", – пообещал Развожаев.Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц сообщил подробности произошедшего."Взрывное устройство сработало в урне рядом со скамейкой во дворе жилого дома в тот момент, когда жертва проходила мимо. СВУ дистанционно подорвала завербованная украинскими спецслужбами 32-летняя россиянка. От полученных травм офицер скончался на месте", – писал Коц в своём телеграм-канале.Он назвал предположительное имя погибшего."Личность погибшего не раскрывается, но ряд пабликов предполагает, что это капитан 1-го ранга Роберт Шагеев. До 2014-го он служил в ВМСУ и командовал единственной украинской подводной лодкой – "Запорожьем". После государственного переворота в Киеве перешел на сторону России. Повторимся, официально это не подтверждено", – подчеркнул Коц.Что же до заложившей взрывчатку и приведшей её в действие, то тут Коц указал, что её личность известна."А вот личность убийцы уже известна – её задержали неравнодушные севастопольцы, когда она пыталась сбежать с места теракта. Это уроженка Ярославля Маргарита Реут, уже признавшая свою вину. По образованию ученый-биолог, занималась волонтёрством, владела турагентством, но бизнес прогорел. СВО, мягко говоря, не поддерживала", – отметил Коц.Он также сообщил другие подробности о задержанной."В соцсетях публично признавалась, что ей стыдно быть русской. А в конце июля 2025-го ей впаяли штраф за дискредитацию Вооруженных сил. Она демонстративно радовалась новости об ударе БПЛА по станции Лихая в Ростовской области и на весь поезд "Самара-Адлер" вопила: "Так вам и надо, русские!" И уже через год убила человека по указке врагов своей Родины", – указал военкор.По его словам, в ходе первых допросов Реут призналась, что ей заплатили за теракт криптовалютой."Оставаться в стране после совершенного она не собиралась, у нее уже был куплен билет в одну из заграничных стран. Она все продумала, действовала расчётливо. Это не биодрон, которого развели по телефону. Это идейная тварь калибра Дарьи Треповой. И срок ей надо дать не меньший", – призвал Коц.Он также заявил, что, по его мнению, хорошо бы к зеркальным ударам по судам и топливной инфраструктуре, а также зеркальным задержаниям западных судов добавить зеркальные ликвидации украинских военачальников.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев указал, что налицо системная проблема."Налицо системная проблема - даже когда человек с враждебными взглядами известен, он остаётся незаметным для государства. Хотя, казалось бы, если у нас было бы полицейское государство, то эта тварь и шага бы не сделала, чтоб об этом не знал "тащмайор". Но как мы видим, до полноценного полицейского государства мы не доросли", – отметил он.По словам Васильева, в случае попадания человека в "группу риска", и взятия на карандаш, по умолчанию должен работать комплекс мер оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ)."С ней должны проводится негласные действия, по выявлению круга общения, контактов, с применением электронных способов и под контролем ИИ. Чтобы она 24/7 была под техническим надзором, который позволил бы на этапе подготовки преступления выявить пособников, соучастников, и взять её с поличным в нужный момент, со всей собранной доказательной базой, для вынесения приговора", – указал Васильев.По его словам, "это регулярно и происходит, доблестные сотрудники полиции и органов безопасности, предотвращают множество преступлений ещё до реализации преступных замыслов"."Но... Парни тянут лямку изо всех сил, и периодически пропускают злодеев, из-за того, что они уже побеждены вездесущим монстром. Бумажным монстром избыточного документооборота, во имя формализма. Опер, должен работать на земле, он не должен половину рабочего времени писать справки, и становится делопроизводителем. А потом ещё отбиваться от проверок по соблюдению нелепых требований к техническим средствам, потому что регламенты отстали от жизни, а проверяющие вместо того, чтоб смотреть на результат, интересуются только формальностями", – заявил Васильев.Эксперт уверен, что всего лишь уменьшение бумажной нагрузки и приведением к здравому смыслу всех требований к технике, позволит в разы повысить эффективность рабочего времени сотрудников правоохранительных органов, и тем самым увеличить процент предотвращенных преступлений и терактов.Подробнее о том, как Украину воспринимают на Западе – в статье Татьяны Стоянович "Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, михаил развожаев, александр коц, мчс, вооруженные силы украины, минобороны, севастополь, россия, донбасс