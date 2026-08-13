Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августа - 13.08.2026 Украина.ру
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Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августа
Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августа - 13.08.2026 Украина.ру
Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августа
В Севастополе при исполнении служебного долга погибли четверо пиротехников и один охранник. Кроме того, в городе был убит российский военнослужащий
2026-08-13T17:35
2026-08-13T17:35
эксклюзив
хроники
михаил развожаев
александр коц
мчс
вооруженные силы украины
минобороны
севастополь
россия
донбасс
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Днём 13 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели при исполнении служебного долга четверых пиротехников и одного охранника."В Севастополе произошла трагедия: четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при исполнении служебного долга. Наши парни обследовали территорию после атаки ВСУ. Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей", – написал Развожаев в своём телеграм-канале.Он назвал имена погибших."Четверо пиротехников Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю приняли смертельный удар на себя: капитан внутренней службы Антон Игоревич Чудаков (начальник отделения); капитан внутренней службы Александр Артурович Панчук (старший инженер); прапорщик внутренней службы Артём Игоревич Дуплин (водитель-сапёр); Роман Петрович Пилипчук (спасатель-сапёр). Погиб также охранник объекта Василий Васильевич Староверов", – отметил Развожаев.Он отметил, что на счету пиротехников Специализированного отряда ГУ МЧС Росси по Севастополю тысячи обезвреженных снарядов и минных полей: и времён Великой Отечественной войны, и современных."Они спасали жизни в Севастополе, в Донбассе, в Курской области. Антону Чудакову было 40 лет, Артёму Дуплину — всего 29 (оба — Заслуженные спасатели Севастополя, кавалеры наград). Александру Панчуку было 42 года, Роману Пилипчуку — 49. До последнего момента рядом с ними находился и Василий Васильевич Староверов, исполнявший свой служебный долг по защите важного для города объекта", – подчеркнул губернатор.Он назвал произошедшее страшной утратой."У каждого из них остались семьи, друзья, коллеги. Никакие слова сейчас не способны заглушить эту боль. Семьям погибших героев правительство Севастополя и МЧС окажет всю необходимую помощь и поддержку. Севастополь всегда будет помнить тех, кто берег покой города, ценой своей жизни", – подытожил Развожаев.Позднее пресс-служба правительства Севастополя сообщило о том, что Развожаев будет ходатайствовать о присвоении погибшим орденов Мужества.Убийство военнослужащегоВ Севастополе при подрыве погиб военнослужащий Минобороны, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ."По горячим следам задержана гражданка России, подозреваемая в совершении подрыва", — отмечалось в пресс-релизе.По данным спецслужбы, девушка 1994 года рождения действовала по заданию спецслужб Украины. Сейчас с ней проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия."Это циничное преступление против офицера. Исполнительница — 1994 года рождения — уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб и в содеянном не раскаивается", – отметил губернатор Севастополя Развожаев.Он особо поблагодарил севастопольцев."Отдельно хочу сказать огромное спасибо севастопольцам. Именно ваша бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро задержать ее. Таких людей город должен знать — обязательно отметим их поступок", – пообещал Развожаев.Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц сообщил подробности произошедшего."Взрывное устройство сработало в урне рядом со скамейкой во дворе жилого дома в тот момент, когда жертва проходила мимо. СВУ дистанционно подорвала завербованная украинскими спецслужбами 32-летняя россиянка. От полученных травм офицер скончался на месте", – писал Коц в своём телеграм-канале.Он назвал предположительное имя погибшего."Личность погибшего не раскрывается, но ряд пабликов предполагает, что это капитан 1-го ранга Роберт Шагеев. До 2014-го он служил в ВМСУ и командовал единственной украинской подводной лодкой – "Запорожьем". После государственного переворота в Киеве перешел на сторону России. Повторимся, официально это не подтверждено", – подчеркнул Коц.Что же до заложившей взрывчатку и приведшей её в действие, то тут Коц указал, что её личность известна."А вот личность убийцы уже известна – её задержали неравнодушные севастопольцы, когда она пыталась сбежать с места теракта. Это уроженка Ярославля Маргарита Реут, уже признавшая свою вину. По образованию ученый-биолог, занималась волонтёрством, владела турагентством, но бизнес прогорел. СВО, мягко говоря, не поддерживала", – отметил Коц.Он также сообщил другие подробности о задержанной."В соцсетях публично признавалась, что ей стыдно быть русской. А в конце июля 2025-го ей впаяли штраф за дискредитацию Вооруженных сил. Она демонстративно радовалась новости об ударе БПЛА по станции Лихая в Ростовской области и на весь поезд "Самара-Адлер" вопила: "Так вам и надо, русские!" И уже через год убила человека по указке врагов своей Родины", – указал военкор.По его словам, в ходе первых допросов Реут призналась, что ей заплатили за теракт криптовалютой."Оставаться в стране после совершенного она не собиралась, у нее уже был куплен билет в одну из заграничных стран. Она все продумала, действовала расчётливо. Это не биодрон, которого развели по телефону. Это идейная тварь калибра Дарьи Треповой. И срок ей надо дать не меньший", – призвал Коц.Он также заявил, что, по его мнению, хорошо бы к зеркальным ударам по судам и топливной инфраструктуре, а также зеркальным задержаниям западных судов добавить зеркальные ликвидации украинских военачальников.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев указал, что налицо системная проблема."Налицо системная проблема - даже когда человек с враждебными взглядами известен, он остаётся незаметным для государства. Хотя, казалось бы, если у нас было бы полицейское государство, то эта тварь и шага бы не сделала, чтоб об этом не знал "тащмайор". Но как мы видим, до полноценного полицейского государства мы не доросли", – отметил он.По словам Васильева, в случае попадания человека в "группу риска", и взятия на карандаш, по умолчанию должен работать комплекс мер оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ)."С ней должны проводится негласные действия, по выявлению круга общения, контактов, с применением электронных способов и под контролем ИИ. Чтобы она 24/7 была под техническим надзором, который позволил бы на этапе подготовки преступления выявить пособников, соучастников, и взять её с поличным в нужный момент, со всей собранной доказательной базой, для вынесения приговора", – указал Васильев.По его словам, "это регулярно и происходит, доблестные сотрудники полиции и органов безопасности, предотвращают множество преступлений ещё до реализации преступных замыслов"."Но... Парни тянут лямку изо всех сил, и периодически пропускают злодеев, из-за того, что они уже побеждены вездесущим монстром. Бумажным монстром избыточного документооборота, во имя формализма. Опер, должен работать на земле, он не должен половину рабочего времени писать справки, и становится делопроизводителем. А потом ещё отбиваться от проверок по соблюдению нелепых требований к техническим средствам, потому что регламенты отстали от жизни, а проверяющие вместо того, чтоб смотреть на результат, интересуются только формальностями", – заявил Васильев.Эксперт уверен, что всего лишь уменьшение бумажной нагрузки и приведением к здравому смыслу всех требований к технике, позволит в разы повысить эффективность рабочего времени сотрудников правоохранительных органов, и тем самым увеличить процент предотвращенных преступлений и терактов.Подробнее о том, как Украину воспринимают на Западе – в статье Татьяны Стоянович "Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине".
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, михаил развожаев, александр коц, мчс, вооруженные силы украины, минобороны, севастополь, россия, донбасс
Эксклюзив, Хроники, Михаил Развожаев, Александр Коц, МЧС, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Севастополь, Россия, Донбасс

Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августа

17:35 13.08.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : соцсети
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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В Севастополе при исполнении служебного долга погибли четверо пиротехников и один охранник. Кроме того, в городе был убит российский военнослужащий
Днём 13 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели при исполнении служебного долга четверых пиротехников и одного охранника.
"В Севастополе произошла трагедия: четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при исполнении служебного долга. Наши парни обследовали территорию после атаки ВСУ. Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей", – написал Развожаев в своём телеграм-канале.
Он назвал имена погибших.
"Четверо пиротехников Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю приняли смертельный удар на себя: капитан внутренней службы Антон Игоревич Чудаков (начальник отделения); капитан внутренней службы Александр Артурович Панчук (старший инженер); прапорщик внутренней службы Артём Игоревич Дуплин (водитель-сапёр); Роман Петрович Пилипчук (спасатель-сапёр). Погиб также охранник объекта Василий Васильевич Староверов", – отметил Развожаев.
Он отметил, что на счету пиротехников Специализированного отряда ГУ МЧС Росси по Севастополю тысячи обезвреженных снарядов и минных полей: и времён Великой Отечественной войны, и современных.
"Они спасали жизни в Севастополе, в Донбассе, в Курской области. Антону Чудакову было 40 лет, Артёму Дуплину — всего 29 (оба — Заслуженные спасатели Севастополя, кавалеры наград). Александру Панчуку было 42 года, Роману Пилипчуку — 49. До последнего момента рядом с ними находился и Василий Васильевич Староверов, исполнявший свой служебный долг по защите важного для города объекта", – подчеркнул губернатор.
Он назвал произошедшее страшной утратой.
"У каждого из них остались семьи, друзья, коллеги. Никакие слова сейчас не способны заглушить эту боль. Семьям погибших героев правительство Севастополя и МЧС окажет всю необходимую помощь и поддержку. Севастополь всегда будет помнить тех, кто берег покой города, ценой своей жизни", – подытожил Развожаев.
Позднее пресс-служба правительства Севастополя сообщило о том, что Развожаев будет ходатайствовать о присвоении погибшим орденов Мужества.
Убийство военнослужащего
В Севастополе при подрыве погиб военнослужащий Минобороны, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ.
"По горячим следам задержана гражданка России, подозреваемая в совершении подрыва", — отмечалось в пресс-релизе.
По данным спецслужбы, девушка 1994 года рождения действовала по заданию спецслужб Украины. Сейчас с ней проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
"Это циничное преступление против офицера. Исполнительница — 1994 года рождения — уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб и в содеянном не раскаивается", – отметил губернатор Севастополя Развожаев.
Он особо поблагодарил севастопольцев.
"Отдельно хочу сказать огромное спасибо севастопольцам. Именно ваша бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро задержать ее. Таких людей город должен знать — обязательно отметим их поступок", – пообещал Развожаев.
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
09:00
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Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц сообщил подробности произошедшего.
"Взрывное устройство сработало в урне рядом со скамейкой во дворе жилого дома в тот момент, когда жертва проходила мимо. СВУ дистанционно подорвала завербованная украинскими спецслужбами 32-летняя россиянка. От полученных травм офицер скончался на месте", – писал Коц в своём телеграм-канале.
Он назвал предположительное имя погибшего.
"Личность погибшего не раскрывается, но ряд пабликов предполагает, что это капитан 1-го ранга Роберт Шагеев. До 2014-го он служил в ВМСУ и командовал единственной украинской подводной лодкой – "Запорожьем". После государственного переворота в Киеве перешел на сторону России. Повторимся, официально это не подтверждено", – подчеркнул Коц.
Что же до заложившей взрывчатку и приведшей её в действие, то тут Коц указал, что её личность известна.
"А вот личность убийцы уже известна – её задержали неравнодушные севастопольцы, когда она пыталась сбежать с места теракта. Это уроженка Ярославля Маргарита Реут, уже признавшая свою вину. По образованию ученый-биолог, занималась волонтёрством, владела турагентством, но бизнес прогорел. СВО, мягко говоря, не поддерживала", – отметил Коц.
Он также сообщил другие подробности о задержанной.
"В соцсетях публично признавалась, что ей стыдно быть русской. А в конце июля 2025-го ей впаяли штраф за дискредитацию Вооруженных сил. Она демонстративно радовалась новости об ударе БПЛА по станции Лихая в Ростовской области и на весь поезд "Самара-Адлер" вопила: "Так вам и надо, русские!" И уже через год убила человека по указке врагов своей Родины", – указал военкор.
По его словам, в ходе первых допросов Реут призналась, что ей заплатили за теракт криптовалютой.
"Оставаться в стране после совершенного она не собиралась, у нее уже был куплен билет в одну из заграничных стран. Она все продумала, действовала расчётливо. Это не биодрон, которого развели по телефону. Это идейная тварь калибра Дарьи Треповой. И срок ей надо дать не меньший", – призвал Коц.
Он также заявил, что, по его мнению, хорошо бы к зеркальным ударам по судам и топливной инфраструктуре, а также зеркальным задержаниям западных судов добавить зеркальные ликвидации украинских военачальников.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
Вчера, 17:30
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Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев указал, что налицо системная проблема.
"Налицо системная проблема - даже когда человек с враждебными взглядами известен, он остаётся незаметным для государства. Хотя, казалось бы, если у нас было бы полицейское государство, то эта тварь и шага бы не сделала, чтоб об этом не знал "тащмайор". Но как мы видим, до полноценного полицейского государства мы не доросли", – отметил он.
По словам Васильева, в случае попадания человека в "группу риска", и взятия на карандаш, по умолчанию должен работать комплекс мер оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
"С ней должны проводится негласные действия, по выявлению круга общения, контактов, с применением электронных способов и под контролем ИИ. Чтобы она 24/7 была под техническим надзором, который позволил бы на этапе подготовки преступления выявить пособников, соучастников, и взять её с поличным в нужный момент, со всей собранной доказательной базой, для вынесения приговора", – указал Васильев.
По его словам, "это регулярно и происходит, доблестные сотрудники полиции и органов безопасности, предотвращают множество преступлений ещё до реализации преступных замыслов".
"Но... Парни тянут лямку изо всех сил, и периодически пропускают злодеев, из-за того, что они уже побеждены вездесущим монстром. Бумажным монстром избыточного документооборота, во имя формализма. Опер, должен работать на земле, он не должен половину рабочего времени писать справки, и становится делопроизводителем. А потом ещё отбиваться от проверок по соблюдению нелепых требований к техническим средствам, потому что регламенты отстали от жизни, а проверяющие вместо того, чтоб смотреть на результат, интересуются только формальностями", – заявил Васильев.
Эксперт уверен, что всего лишь уменьшение бумажной нагрузки и приведением к здравому смыслу всех требований к технике, позволит в разы повысить эффективность рабочего времени сотрудников правоохранительных органов, и тем самым увеличить процент предотвращенных преступлений и терактов.
Подробнее о том, как Украину воспринимают на Западе – в статье Татьяны Стоянович "Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине".
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ЭксклюзивХроникиМихаил РазвожаевАлександр КоцМЧСВооруженные силы УкраиныМинобороныСевастопольРоссияДонбасс
 
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