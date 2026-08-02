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Рубио признал, что в США многие симпатизируют Кубе

Рубио признал, что в США многие симпатизируют Кубе - 02.08.2026 Украина.ру

Рубио признал, что в США многие симпатизируют Кубе

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News был вынужден признать, что значительная часть американского общества относится к Кубе с симпатией. Об этом 2 августа сообщают российские информагентсва

2026-08-02T15:43

2026-08-02T15:43

2026-08-02T15:43

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"Я знаю, что в американских академических кругах и в прессе много людей, которые симпатизируют кубинскому режиму, и так было очень долгое время. Это отчасти обусловлено их антиамериканским настроем и идеологической близостью", — заявил Рубио, добавив, что такие люди есть и среди бывших правительственных чиновников.Признание прозвучало на фоне угроз Трампа в адрес Кубы: в марте он заявил о возможности установления контроля над островом, а в мае Politico сообщило о растущей склонности Белого дома к военной силе. При этом Гавана и Вашингтон уже провели переговоры, направленные на поиск решений путём диалога.Пока американские "ястребы" грезят о военных авантюрах, даже госсекретарь признаёт: в самих США хватает тех, кто не поддерживает враждебный курс в отношении Кубы. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, куба, сша, вашингтон, марко рубио, fox news, politico, украина.ру, дональд трамп