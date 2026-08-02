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Рубио признал, что в США многие симпатизируют Кубе
Рубио признал, что в США многие симпатизируют Кубе - 02.08.2026 Украина.ру
Рубио признал, что в США многие симпатизируют Кубе
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News был вынужден признать, что значительная часть американского общества относится к Кубе с симпатией. Об этом 2 августа сообщают российские информагентсва
2026-08-02T15:43
2026-08-02T15:43
2026-08-02T15:43
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"Я знаю, что в американских академических кругах и в прессе много людей, которые симпатизируют кубинскому режиму, и так было очень долгое время. Это отчасти обусловлено их антиамериканским настроем и идеологической близостью", — заявил Рубио, добавив, что такие люди есть и среди бывших правительственных чиновников.Признание прозвучало на фоне угроз Трампа в адрес Кубы: в марте он заявил о возможности установления контроля над островом, а в мае Politico сообщило о растущей склонности Белого дома к военной силе. При этом Гавана и Вашингтон уже провели переговоры, направленные на поиск решений путём диалога.Пока американские "ястребы" грезят о военных авантюрах, даже госсекретарь признаёт: в самих США хватает тех, кто не поддерживает враждебный курс в отношении Кубы. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, куба, сша, вашингтон, марко рубио, fox news, politico, украина.ру, дональд трамп
Новости, Куба, США, Вашингтон, Марко Рубио, Fox News, Politico, Украина.ру, Дональд Трамп
Рубио признал, что в США многие симпатизируют Кубе
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News был вынужден признать, что значительная часть американского общества относится к Кубе с симпатией. Об этом 2 августа сообщают российские информагентсва
"Я знаю, что в американских академических кругах и в прессе много людей, которые симпатизируют кубинскому режиму, и так было очень долгое время. Это отчасти обусловлено их антиамериканским настроем и идеологической близостью", — заявил Рубио, добавив, что такие люди есть и среди бывших правительственных чиновников.
Признание прозвучало на фоне угроз Трампа в адрес Кубы: в марте он заявил о возможности установления контроля над островом, а в мае Politico сообщило о растущей склонности Белого дома к военной силе. При этом Гавана и Вашингтон уже провели переговоры, направленные на поиск решений путём диалога.
Пока американские "ястребы" грезят о военных авантюрах, даже госсекретарь признаёт: в самих США хватает тех, кто не поддерживает враждебный курс в отношении Кубы.
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