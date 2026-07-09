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Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах
Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах - 09.07.2026 Украина.ру
Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах
Государственное бюро расследований Украины планирует обратиться в Офис генпрокурора с инициативой по объединению всех уголовных производств, связанных с деятельностью 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в одно комплексное расследование. Об этом заявил директор ДБР Алексей Сухачев, сообщила 8 июля пресс-служба бюро
2026-07-09T14:44
2026-07-09T14:44
2026-07-09T14:44
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Сухачев сообщил, что ГБР осуществляет несколько отдельных уголовных производств, касающихся разных эпизодов и обстоятельств, связанных с деятельностью подразделения. Объединение их в одно производство позволит обеспечить всестороннее и полное расследование."Также директор ДБР рассказал о расследовании фактов пыток в пенитенциарной системе, Вооруженных Силах Украины и территориальных центрах комплектования, а также о ходе установления обстоятельств смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады", - сказано в публикации.Сухачев рассказал и о расследовании в отношении патрульных полицейских, которые не оказали помощь 12-летнему мальчику после теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля сего года.Глава ведомства в интервью "Интерфакс-Украина" также высказал позицию относительно отдельных резонансных публикаций в медиа. Он отметил важность институциональной независимости ГБР и рассказал о вызовах, с которыми сталкивается бюро во время расследования уголовных производств, имеющих значительный общественный резонанс. Накануне стало известно, что ГБР обыскивает у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель"Больше новостей дня представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, ГБР, Офис генпрокурора, криминал, ВСУ, Минобороны Украины, пытки, ТЦК, мобилизация на Украине, ситуация на Украине
Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах
Государственное бюро расследований Украины планирует обратиться в Офис генпрокурора с инициативой по объединению всех уголовных производств, связанных с деятельностью 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в одно комплексное расследование. Об этом заявил директор ДБР Алексей Сухачев, сообщила 8 июля пресс-служба бюро
Сухачев сообщил, что ГБР осуществляет несколько отдельных уголовных производств, касающихся разных эпизодов и обстоятельств, связанных с деятельностью подразделения. Объединение их в одно производство позволит обеспечить всестороннее и полное расследование.
"Также директор ДБР рассказал о расследовании фактов пыток в пенитенциарной системе, Вооруженных Силах Украины и территориальных центрах комплектования, а также о ходе установления обстоятельств смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады", - сказано в публикации.
Сухачев рассказал и о расследовании в отношении патрульных полицейских, которые не оказали помощь 12-летнему мальчику после теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля сего года.
Глава ведомства в интервью "Интерфакс-Украина" также высказал позицию относительно отдельных резонансных публикаций в медиа. Он отметил важность институциональной независимости ГБР и рассказал о вызовах, с которыми сталкивается бюро во время расследования уголовных производств, имеющих значительный общественный резонанс.
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