https://ukraina.ru/20260709/direktor-gbr-ukrainy-rasskazal-o-kriminale-v-skale-i-drugikh-rezonansnykh-delakh-1081267708.html

Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах

Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах - 09.07.2026 Украина.ру

Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах

Государственное бюро расследований Украины планирует обратиться в Офис генпрокурора с инициативой по объединению всех уголовных производств, связанных с деятельностью 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в одно комплексное расследование. Об этом заявил директор ДБР Алексей Сухачев, сообщила 8 июля пресс-служба бюро

2026-07-09T14:44

2026-07-09T14:44

2026-07-09T14:44

новости

украина

киев

гбр

офис генпрокурора

криминал

всу

минобороны украины

пытки

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/09/1081267609_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8fa0010112355ea0bc7a6f301d0a72ff.jpg

Сухачев сообщил, что ГБР осуществляет несколько отдельных уголовных производств, касающихся разных эпизодов и обстоятельств, связанных с деятельностью подразделения. Объединение их в одно производство позволит обеспечить всестороннее и полное расследование."Также директор ДБР рассказал о расследовании фактов пыток в пенитенциарной системе, Вооруженных Силах Украины и территориальных центрах комплектования, а также о ходе установления обстоятельств смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады", - сказано в публикации.Сухачев рассказал и о расследовании в отношении патрульных полицейских, которые не оказали помощь 12-летнему мальчику после теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля сего года.Глава ведомства в интервью "Интерфакс-Украина" также высказал позицию относительно отдельных резонансных публикаций в медиа. Он отметил важность институциональной независимости ГБР и рассказал о вызовах, с которыми сталкивается бюро во время расследования уголовных производств, имеющих значительный общественный резонанс. Накануне стало известно, что ГБР обыскивает у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель"Больше новостей дня представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, гбр, офис генпрокурора, криминал, всу, минобороны украины, пытки, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине