Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах - 09.07.2026 Украина.ру
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Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах
Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах - 09.07.2026 Украина.ру
Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах
Государственное бюро расследований Украины планирует обратиться в Офис генпрокурора с инициативой по объединению всех уголовных производств, связанных с деятельностью 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в одно комплексное расследование. Об этом заявил директор ДБР Алексей Сухачев, сообщила 8 июля пресс-служба бюро
2026-07-09T14:44
2026-07-09T14:44
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гбр
офис генпрокурора
криминал
всу
минобороны украины
пытки
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Сухачев сообщил, что ГБР осуществляет несколько отдельных уголовных производств, касающихся разных эпизодов и обстоятельств, связанных с деятельностью подразделения. Объединение их в одно производство позволит обеспечить всестороннее и полное расследование."Также директор ДБР рассказал о расследовании фактов пыток в пенитенциарной системе, Вооруженных Силах Украины и территориальных центрах комплектования, а также о ходе установления обстоятельств смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады", - сказано в публикации.Сухачев рассказал и о расследовании в отношении патрульных полицейских, которые не оказали помощь 12-летнему мальчику после теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля сего года.Глава ведомства в интервью "Интерфакс-Украина" также высказал позицию относительно отдельных резонансных публикаций в медиа. Он отметил важность институциональной независимости ГБР и рассказал о вызовах, с которыми сталкивается бюро во время расследования уголовных производств, имеющих значительный общественный резонанс. Накануне стало известно, что ГБР обыскивает у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель"Больше новостей дня представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, гбр, офис генпрокурора, криминал, всу, минобороны украины, пытки, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине
Новости, Украина, Киев, ГБР, Офис генпрокурора, криминал, ВСУ, Минобороны Украины, пытки, ТЦК, мобилизация на Украине, ситуация на Украине

Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах

14:44 09.07.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : ГБР Украины
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Государственное бюро расследований Украины планирует обратиться в Офис генпрокурора с инициативой по объединению всех уголовных производств, связанных с деятельностью 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в одно комплексное расследование. Об этом заявил директор ДБР Алексей Сухачев, сообщила 8 июля пресс-служба бюро
Сухачев сообщил, что ГБР осуществляет несколько отдельных уголовных производств, касающихся разных эпизодов и обстоятельств, связанных с деятельностью подразделения. Объединение их в одно производство позволит обеспечить всестороннее и полное расследование.
"Также директор ДБР рассказал о расследовании фактов пыток в пенитенциарной системе, Вооруженных Силах Украины и территориальных центрах комплектования, а также о ходе установления обстоятельств смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады", - сказано в публикации.
Сухачев рассказал и о расследовании в отношении патрульных полицейских, которые не оказали помощь 12-летнему мальчику после теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля сего года.
Глава ведомства в интервью "Интерфакс-Украина" также высказал позицию относительно отдельных резонансных публикаций в медиа. Он отметил важность институциональной независимости ГБР и рассказал о вызовах, с которыми сталкивается бюро во время расследования уголовных производств, имеющих значительный общественный резонанс.
Накануне стало известно, что ГБР обыскивает у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель"
Больше новостей дня представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июля
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