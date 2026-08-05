"Удары по мостам и тепловозам": Кнутов рассказал о стратегии полной изоляции Украины - 05.08.2026 Украина.ру
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"Удары по мостам и тепловозам": Кнутов рассказал о стратегии полной изоляции Украины
"Удары по мостам и тепловозам": Кнутов рассказал о стратегии полной изоляции Украины - 05.08.2026 Украина.ру
"Удары по мостам и тепловозам": Кнутов рассказал о стратегии полной изоляции Украины
После изоляции Черноморского побережья Россия должна перерезать транспортные коридоры из Румынии и Польши — бить по мостам и тепловозам, как в годы Великой Отечественной войны. Это лишит Украину поставок западных дронов и ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-08-05T05:30
2026-08-05T05:30
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Продолжая тему изоляции Украины от западных поставок, Кнутов заявил, что Россия уже перекрыла черноморские порты, и теперь необходимо перерезать сухопутные транспортные коридоры из Европы. "Теперь мы должны перерезать транспортный коридор из Румынии на Украину. То есть работать по транспортным узлам, автомобильным, железнодорожным мостам, выводить из строя тепловозы", — пояснил эксперт.Кнутов напомнил, что подобные методы уже применялись в годы Великой Отечественной войны — во время Курской битвы и операции "Багратион" проводилась "Рельсовая война".Эксперт подчеркнул, что аналогичные меры должны быть приняты в отношении польского логистического коридора. "Так же мы должны перерезать транспортный коридор, идущий из Польши. Только таким образом мы сможем резко снизить количество дронов и ракет, которые получает Украина, и ускорить продвижение наших войск в Донбассе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев" на сайте Украина.ру.
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"Удары по мостам и тепловозам": Кнутов рассказал о стратегии полной изоляции Украины

05:30 05.08.2026
 
© Фото : topwar.ru
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : topwar.ru
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После изоляции Черноморского побережья Россия должна перерезать транспортные коридоры из Румынии и Польши — бить по мостам и тепловозам, как в годы Великой Отечественной войны. Это лишит Украину поставок западных дронов и ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Продолжая тему изоляции Украины от западных поставок, Кнутов заявил, что Россия уже перекрыла черноморские порты, и теперь необходимо перерезать сухопутные транспортные коридоры из Европы.
"Теперь мы должны перерезать транспортный коридор из Румынии на Украину. То есть работать по транспортным узлам, автомобильным, железнодорожным мостам, выводить из строя тепловозы", — пояснил эксперт.
Кнутов напомнил, что подобные методы уже применялись в годы Великой Отечественной войны — во время Курской битвы и операции "Багратион" проводилась "Рельсовая война".
Эксперт подчеркнул, что аналогичные меры должны быть приняты в отношении польского логистического коридора.
"Так же мы должны перерезать транспортный коридор, идущий из Польши. Только таким образом мы сможем резко снизить количество дронов и ракет, которые получает Украина, и ускорить продвижение наших войск в Донбассе", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев" на сайте Украина.ру.
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