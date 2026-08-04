Премьер Грузии объяснил "русофобию" оппозиции: им приказали внешние силы - 04.08.2026 Украина.ру
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Премьер Грузии объяснил "русофобию" оппозиции: им приказали внешние силы
Премьер Грузии объяснил "русофобию" оппозиции: им приказали внешние силы - 04.08.2026 Украина.ру
Премьер Грузии объяснил "русофобию" оппозиции: им приказали внешние силы
Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что антироссийские настроения в республике носят заказной характер. Об этом 4 августа он написал в Facebook*
2026-08-04T11:50
2026-08-04T11:50
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"У граждан Грузии "без родины" больше болит сердце за Украину, чем за Грузию, потому что у них такая директива. Их эмоции фальшивы. Оппозиция действует по заданиям внешних сил, и их родиной является не Грузия, а "глубинное государство"", — подчеркнул Кобахидзе.Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал нападение на россиянку в Грузии и митинг в защиту нападавшего провокацией оппозиционных сил, получающих деньги из-за рубежа и стремящихся разрушить отношения между Тбилиси и Москвой. О других событиях - в материале Пять человек погибли, еще шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье на сайте Украина.ру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России
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452
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новости, грузия, украина, тбилиси, госдума, украина.ру
Новости, Грузия, Украина, Тбилиси, Госдума, Украина.ру

Премьер Грузии объяснил "русофобию" оппозиции: им приказали внешние силы

11:50 04.08.2026
 
Коллаж: Кобахидзе
Коллаж: Кобахидзе
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Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что антироссийские настроения в республике носят заказной характер. Об этом 4 августа он написал в Facebook*
"У граждан Грузии "без родины" больше болит сердце за Украину, чем за Грузию, потому что у них такая директива. Их эмоции фальшивы. Оппозиция действует по заданиям внешних сил, и их родиной является не Грузия, а "глубинное государство"", — подчеркнул Кобахидзе.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал нападение на россиянку в Грузии и митинг в защиту нападавшего провокацией оппозиционных сил, получающих деньги из-за рубежа и стремящихся разрушить отношения между Тбилиси и Москвой.
О других событиях - в материале Пять человек погибли, еще шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье на сайте Украина.ру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России
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