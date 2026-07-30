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"Заложники героизации УПА". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев

"Заложники героизации УПА". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев - 30.07.2026 Украина.ру

"Заложники героизации УПА". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев

В среду 29 июля Зеленский после визита к Трампу залетел и в Польшу, впервые после долгого перерыва. Напряженность между Варшавой и Киевом начала нарастать после того, как в руководстве Польши в кои-то веки заметили бандеровцев на Украине.

2026-07-30T06:47

2026-07-30T06:47

2026-07-30T06:47

польша

украина

варшава

владимир зеленский

дональд трамп

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оун-упа

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вооруженные силы украины

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Из-за прославления ОУН-УПА* и присвоения имени этой фашистской организации одному из подразделений ВСУ Зеленского лишили ордена Белого орла. Тот выслал орден по почте, после чего польские ордена побросали многие украинские чиновники.В ответ министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не вступит в Европейский Союз "с Бандерой на флаге". Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник 8 июля демонстративно разорвала флаг ОУН-УПА* и призвала блокировать вступление Украины в ЕС, заявив, что "нет места в цивилизованном европейском обществе тем, кто делает шкуродёров национальными героями".Параллельно в самой Польше отмечают рост антиукраинских настроений, которые сопровождаются ежедневными нападениями на украинцев. Буквально дня не проходит без того, чтобы кто-то из поляков не избил украинцев. Зачастую триггером становится просто украинский язык на улице или в общественном транспорте.В прошлые годы поляки также были недовольны дешевым экспортом украинской сельхозпродукции, периодически блокируя пограничные переходы. Сейчас же, после фактической блокады черноморских портов, этот вопрос снова актуализируется.На днях польская социологическая служба Opinia-24 провела опрос, показавший серьезное ухудшение отношения поляков к своим юго-восточным соседям: 52% выступают против вступления Украины в ЕС, а 44% считают, что Варшава должна остановить военную помощь Украине из-за вопроса УПА*. При этом 54% опрошенных заявили, что их отношение за последние годы не претерпело изменений, а у 36% оно ухудшилось. Также опрос показал, что две трети поляков категорически против отправки польских войск на помощь Киеву, а поддержали бы такое решение только 18%.Согласно другому опросу, проведенному службой Wirtualna Polska, 76% поляков негативно относятся к Зеленскому.Польские и украинские эксперты также считают, что украинский вопрос будут максимально использовать в предвыборной риторике польские политические силы, а выборы там состоятся в следующем году.Статистика правоохранительных органов также говорит, что в последнее время число преступлений против украинцев в Польше увеличилось на 30%, и эта цифра продолжает расти. Проукраинский и либеральный премьер-министр Польши Дональд Туск обвиняет президента страны Кароля Навроцкого и ряд польских партий в росте насилия на национальной почве. "Бандиты, хулиганы и патология насилия в Польше обрели смелость и дерзость, поскольку получили политическую поддержку", - жалуется Туск.На фоне предстоящих выборов, где у партии нынешнего премьер-министра очень слабые позиции, критику ОУН-УПА* и украинской миграции в Польшу развивают как оппозиционная партия PiS("Право и справедливость"), так и партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны".Как пишет украинское издание "Страна.юа", болезненным последствием всех этих политических разборок может стать резкое ухудшение положения живущих в Польше украинцев, которые всё чаще жалуются на агрессию, угрозы и даже нападения со стороны поляков.По сообщениям польских СМИ, доходит до абсурдных ситуаций, когда поляки начинают нападать на других поляков, по ошибке принимая оппонентов за украинцев.В соцсетях украинские беженцы в Польше рекомендуют соотечественникам не говорить там по-украински на улице, чтобы не провоцировать агрессию. По сути же, там повторяется ситуация с русскоязычными беженцами на западной Украине.Отчасти винить в этом жертвы агрессии должны и Зеленского, который своим чествованием бандеровцев лишь подпитывает негативное отношение ко всем украинцам. Как пишет одесский анархист Вячеслав Азаров, украинцы в Польше стали заложниками героизации УПА* правительством своей родины, поэтому чем дольше в украинском обществе будет прокачиваться националистический психоз, тем больше его будет разъедать изнутри и пинать снаружи этнокультурная вражда.Однако бывший советник офиса президента Алексей Арестович** считает, что польские власти адекватно реагируют на рост насилия и ксенофобии, в отличие от киевских властей.Варшава, по его мнению, такие преступления не замалчивает, а преступников задерживает и наказывает. На Украине же депутаты и лидеры общественного мнения публично призывают унижать и бить русскоязычных детей, а новый главком ВСУ открыто называет жителей Донбасса "антропологически неполноценными".Украинский политолог Кость Бондаренко отмечает рост антиукраинских настроений во всей Европе, но в Польше – прежде всего. В этой ситуации власти стран ЕС, по его мнению, будут лишь сильнее запугивать население русской угрозой. "Украинский вопрос уже не столь толерантно воспринимается рядовыми немцами, французами, поляками. В Польше вообще вызывает определённую реакцию, негативную. И поэтому необходима новая идеологическая линия: "Россия нападёт, мы должны быть готовыми к войне с Россией", - обрисовывает ситуацию, уехавший в Австрию украинский политолог.Офис президента Украины традиционно пытается включить "антикриз" путём перевода стрелок на русофобию. Сейчас на подконтрольных "Кварталу-95" студиях снимаются сразу несколько фильмов о том, как "злобные русские из НКВД" гнобили поляков во Львове в 1939 году. При этом болезненную для поляков тему ОУН-УПА* в них не поднимают, но это не значит, что Зеленский отказывается от культа бандеровщины, он лишь пытается переключить недовольство поляков на других. Если "медийка" в этом плане не поможет, тогда останется только какая-нибудь провокация под чужим флагом, но так, чтобы обязательно с жертвами.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как террористической и экстремистской**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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польша, украина, варшава, владимир зеленский, дональд трамп, кароль навроцкий, оун-упа, ес, вооруженные силы украины