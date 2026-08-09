https://ukraina.ru/20260809/evropa-i-neizvestnye-drony-put-ot-provokatsii-do-tretey-mirovoy-1082327354.html

Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой

Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой - 10.08.2026 Украина.ру

Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой

Промелькнула и так же быстро исчезла из новостных лент любопытная история. Немецкая газета Bild сообщила, что неизвестные беспилотники якобы дважды атаковали украинский транспортный самолёт Ан-124 прямо на территории Германии

2026-08-09T18:34

2026-08-09T18:34

2026-08-10T09:30

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Теперь подробнее: 4 августа, около 23:40, сотрудник аэропорта Лейпциг/Галле заметил низколетящий дрон в районе южной взлётно-посадочной полосы и стоянки украинских самолётов Antonov. По данным немецких СМИ, аппарат оказался на земле рядом с украинскими Ан-124 — на нём находились взрывчатое вещество и взрыватель.Позднее криминалистическая экспертиза, как сообщили немецкие СМИ, установила, что речь шла о высокобризантном взрывчатом веществе военного типа. Bild пишет конкретнее — о Semtex.Причём обнаружили его довольно курьёзно: водитель аэропортового автобуса увидел дрон, который зависал очень низко, и фактически сбил его ногой.Но и на этом история не закончилась. По версии Bild, из-за закрытия полос другой грузовой самолёт, заходивший на посадку в Лейпциге, был вынужден уйти на второй круг. Примерно в шести километрах от аэропорта на высоте около 400 метров он столкнулся с неизвестным объектом. После этого самолет ушёл в Ганновер, где были обнаружены небольшие повреждения.Следователи ищут фрагменты предполагаемого второго беспилотника.Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал произошедшее новым уровнем угрозы и говорил о возможном «гибридном сценарии атаки». 8 августа американские СМИ со ссылкой на представителей США сообщили, что разведка Штатов связывает дрон с российской спецслужбой. При этом никаких доказательств этой оценки, конечно же, представлено не было.Наша сторона, разумеется, обвинения категорически отвергла. Посольство России в Берлине назвало произошедшее «наспех состряпанной провокацией», направленной против России.Вся эта история выглядит, мягко говоря, крайне странно. Зададимся элементарным вопросом: если неизвестные действительно сумели доставить беспилотник со взрывным устройством вплотную к украинскому транспортному самолёту, почему его вообще не атаковали?Если стоит задача уничтожить самолёт при помощи беспилотника, по нему просто наносят удар беспилотником. Более того, когда речь идёт о таком большом и дорогостоящем транспортном самолёте, как Ан-124, никто не станет экономить. Скорее всего, для гарантированного результата использовали бы сразу несколько дронов.Но если задача заключается не в уничтожении самолета, а в создании громкого информационного повода, тогда и появляются истории о загадочном беспилотнике, обнаруженном где-то рядом с воздушным судном.По тем же лекалам в прошлом году распространялись сообщения о загадочных полётах неизвестных беспилотников в районе гражданских аэропортов Европы. Но ни тогда, ни сейчас так и не появилось ни одной убедительной видеозаписи, которая подтверждала бы существование загадочных БПЛА. Но, как известно, пипл хавает.Для чего именно Bild решила подсветить эту историю? И зачем развели весь этот сыр-бор? Очевидно, развивают прошлогоднюю историю (и истерию). Только теперь уже не «российские разведывательные дроны летают над европейскими военными объектами», а «России пытается наносить удары в Европе».Европейских хомячков нужно держать в тонусе и хоть как-то оправдывать сотни миллиардов евро, отбираемых у европейского налогоплательщика и передаваемых киевскому режиму.Но гораздо важнее другое. Если хотя бы часть описанных событий действительно происходила, подобная история вскрывает проблему совершенно иного масштаба. И она напоминает известный рассказ о мальчике, который кричал «Волки, волки …».Очевидно, операции по типу «Паутины» потенциально способны проводить не только Запад, Европа или Украина. Аналогичные действия вполне может организовать и Россия с союзниками. Более того, по мере распространения технологий ударных беспилотников подобные операции становятся доступны очень многим — от мексиканских наркокартелей до одиночек с инженерными навыками и радикальными намерениями. И поди пойми, кто именно стоит за конкретной атакой.Современный FPV-дрон на оптоволоконном управлении уже сегодня способен преодолевать до сорока километров, при этом он практически не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы.Единственным действительно эффективным способом борьбы с такими аппаратами остаются средства противовоздушной обороны. Возникает закономерный вопрос: какими средствами ПВО располагает, например, гражданский аэропорт Бильбао, далеко не самый крупный аэропорт Испании, который ежедневно принимает и отправляет около ста пятидесяти самолетов? Или хотя бы те же аэропорты Лейпцига и Ганновера?Или другой пример: аэропорт Цинциннати занимает пятое место в Соединённых Штатах по объёму грузовых авиаперевозок. Через него ежегодно проходит около двух миллионов тонн грузов. Но есть ли там постоянное прикрытие хотя бы мобильными огневыми группами? Или вообще какими-либо средствами противовоздушной обороны?Есть серьёзные основания полагать, что на большинстве подобных гражданских объектов ничего подобного нет. Название аэропорта или регион — и даже континент! — можно вписать любые.Мир состоит из очень разных людей и государств. И далеко не все они устроены так, что у них можно, например, украсть президента, а они лишь покорно разведут руками. Бывают другие сценарии и ответы.Выпустив этого джина из бутылки, загнать его обратно уже не получится.Пока складывается впечатление, что Bild участвует в информационной операции прикрытия одной из сторон, искренне полагая, что такой стороной является Украина. А они в Германии стоят в сторонке.Но в реальном мире подобная логика уже не работает. Если Германия производит, закупает, финансирует и транспортирует беспилотники для одной из сторон конфликта, чтобы эти беспилотники наносили удары в том числе по транспортной авиации противника, то в такой логике сама Германия неизбежно становится непосредственным участником конфликта.А значит, если завтра «неизвестные» беспилотники начнут атаковать гражданские самолёты в российских аэропортах, то вскоре такие же «неизвестные» дроны могут полететь и по условным аэропортам Германии. Логика здесь зеркальная. Ровно так же, как сегодня в Чёрном море ударам подвергаются практически любые суда, заходящие в территориальные воды России или Украины, независимо от того, под каким флагом они ходят.Украина при помощи стран Европы бьёт по территории России, убивает наших людей. Очень может быть, что однажды европейцы проснутся в другой реальности, где вместо политического мухлежа с «неизвестными дронами» окажутся вполне себе осязаемые взорванные производственные и военные обьекты.А сама война дронов распространится на всю Землю. А сталкиваться будут интересы самых разных «неизвестных» сторон — Третья мировая разразится совсем не в том виде, как о ней писали и снимали кино в годы холодной войны.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

https://ukraina.ru/20260807/nad-voennoy-bazoy-v-germanii-zametili-shest-neopoznannykh-bespilotnikov-1082308771.html

https://ukraina.ru/20260809/zapad-vyrastil-monstra-drony-oruzhie-i-dikie-gusi-s-ukrainy-raspolzayutsya-po-miru-1082303244.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, германия, россия, европа, bild, дроны, беспилотники, бпла