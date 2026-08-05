https://ukraina.ru/20260805/1082151416.html

Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья

Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья - 05.08.2026 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья

Внутренняя армия Украины (СБУ, полиция, ТЦК) уже составляет 1,3 миллиона человек. Численность ВСУ на линии соприкосновения – 600 тысяч. Получается, Зеленский боится собственного народа в два раза сильнее, чем российскую армию. И, учитывая дальнейшее ужесточение мобилизации на Украине, тыл противника может рухнуть даже раньше фронта

2026-08-05T07:00

2026-08-05T07:00

2026-08-05T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей АнпилоговРанее армия России нанесла массированный удар по мосту в Затоке Одесской области. После атаки обрушился пролет северной части сооружения, и мост надолго вывели из строя. Мост имеет стратегическое значение, поскольку связывает дунайские порты с остальной Украиной, и используется для перевозки грузов из Румынии.- Алексей, действительно ли можно сказать, что теперь сухопутная логистика Одесской области окончательно выведена из строя?- Мост в Затоке был главным инфраструктурным объектом, который обеспечивал связность юга Одесской области. И теперь мы уже точно можем сказать, что в значительной степени нарушено сообщение во всем регионе Буджак. Это не только большой кусок украинской территории. Это одна из самых безопасных логистических артерий.Дело в том, что южнее Затоки расположен украинский рукав Дуная – судоходной европейской реки, которая идет аж до Австрии. Там находятся три крупных морских порта, куда заходят суда с очень приличной осадкой: Рени, Измаил и Килия. Киевский режим активно их использовал для военного снабжения.Нам крайне неудобно было бить по этим портам. Они расположены на границе с Румынией, а украинцы использовали это для провокаций. Но если мы отрежем эту логистику, у которой было узкое место в Днестровском лимане через Затоку, ценность дунайских портов резко упадет. Ну привезли вы что-то в Измаил. А как вы это будете на остальную Украину перебрасывать? Вам надо задействовать для этого Молдавию, а тут мешает фактор Приднестровья.Вообще мы взяли в блокаду весь периметр одесских портов: Южный, Одесса и Ильичевск. Правда, Украина все еще использует порты Николаева.- Говорят, что украинцы заминировали все подходы к ним.- Ничего подобного. Это они так пытались обмануть нас "казацкой хитростью". И теперь все четыре николаевских порта под ударом. Николаевский морской порт. Николаевский речной порт. Ольвия – бывший Октябрьский порт, который еще в советское время был предназначен для приема военных грузов. Порт Глиноземного комбината.Повторюсь, весь этот букет, который киевский режим активно использовал и для военной логистики, и для вывоза остатка экспортных грузов. Это был единственный источник валютных поступлений. И теперь это все в значительной мере перекрыто. Да, какие-то суда еще ходят, но страховые компании отказываются страховать корабли, потому что они могут быть либо повреждены, либо потоплены.Понятно, что Украина может зафрахтовать какие-то суда, взяв их в долгосрочную аренду. Но целый пласт независимых судовладельцев, который занимались вывозом зерна и металла, для Украины потеряны. Никто в эти гавани уже не пойдут. Это большой риск.Этот риск мы уже создали. И теперь надо его поддерживать. Эта блокада должна быть постоянной и зримой. Причем сейчас уже необязательно военных кораблей, которые бы досматривали все суда. Достаточно постоянно бить по причалам и по сухогрузам. Может быть, когда-нибудь мы официально заявим: "Мы не можем гарантировать безопасность судам, которые замечены в таких-то районах Черного моря".Так делал Иран, который перекрыл Ормузский пролив: "Проход закрыт. Хотите проверить? Проверяйте". И желающие проверить раз в неделю эпически горят где-то возле иранского побережья.- А удары по АЗС можно отнести к сухопутной блокаде Украины?- Безусловно. Украинские НПЗ за прошедшие годы мы вывели из строя. Большая часть крупных нефтебаз длительного хранения мы тоже повыбивали. Поэтому киевский режим вынужден был перейти к "москитной логистике", фактически начав использовать АЗС как распределенную сеть переброски моторного топлива.Как бы там ни было, у каждой заправки есть мощное насосное оборудование и парк резервуаров, который позволяет использовать их как временное хранилище. Всего на Украине около 5 тысяч АЗС. Этого достаточно, чтобы заменить железнодорожную логистику и хранение на крупных нефтебазах.Повторюсь, сейчас вся логистика ВСУ основана на использовании гражданских АЗС. И они сразу же становятся военными целями. Тут все элементарно. Если вы используете склады "Новой почты" для переправки дронов и даже бронетранспортеров, по ним будут бить. Если вы используете подземные парковки торговых центров для производства ракет "Фламинго", они станут нашей законной целью. Если на ваших АЗС открыто заправляются танки, их тоже будут выбивать.По последним данным, мы полностью вывели из строя 800 из 5 тысяч заправок. В основном это касается Левобережья. На магистралях вроде "Днепропетровск-Харьков" их уже нет в принципе.- Будем ли мы предпринимать какие-то радикальные шаги вроде тех же ударов по мостам через Днепр?- Начало положено. Мост в Затоке был важной вехой. Уничтожение моста через Казенный Торец в Славянске показывает, что работа в этом направлении ведется. И еще одной краеугольной вехой станет изоляция левобережной части Запорожья.Там есть несколько капитальных мостов. Старый мост Преображенского, который идет через Хортицу. Новый автомобильный мост. Арочный мост. И, конечно, дамба Днепрогэс. Саму дамбу взрывать не надо. Но там есть два перехода. Один мостовой переход через шлюзовую камеру, который расположен ближе к левому берегу. Вот там можно нанести удар, чтобы уничтожить мосты над шлюзовыми камерами.Да, там его еще можно восстановить. Но есть еще совсем неприятный мостовой переход в самом водохранилище. Он на левом берегу и за дамбой. На карте видно, как маленький кусочек Днепра отсекается мостовым переходом. Его тоже можно уничтожить. В этом случае дамба будет цела. А выведенные из строя два этих мостовых перехода позволят изолировать западную часть Запорожья от восточной.И тогда оборона города будет в значительной степени затруднена.- Насколько мы готовы к тому, что по нам в рамках этой войны городов тоже будет прилетать? Да, эти "40 дней Зеленского" не заставили нас пойти на заморозку конфликта. Но противник сначала устроил нам бензиновый кризис, потом – кризис маркетплейсов. А теперь народ опасается, что киевский режим начнет бить по продуктовым складам.- Нужно понимать, что масштабы нашего воздействия на стратегические и оперативные тылы Украины на порядки превосходят возможности противника. Киевский режим больше работает на красивую картинку. Достаточно вспомнить, что когда были удары по Московскому НПЗ, дроны специально начинялись керосином, чтобы создавалось впечатление, будто бы там все взорвалось.Конечно, украинские удары бывают болезненными. Растет социальное напряжение и здоровая злость по поводу того, что враг бьет по нашей гражданской инфраструктуре. Киевский режим продолжит бить по тылам, и что-то продолжит долетать. Но если мы уже перехватываем 95% всех украинских беспилотников (это реальная цифра), то мы уже делаем каждый массовый налет для них в 20 раз дороже.Как это работает? Из 20 дронов у вас долетает один. Этот один дрон стоит 50 тысяч долларов. А 20 таких дронов – это уже миллион. Это недешевое занятие. Учитывая, что у Украины заканчивается уже все. Зеленский на днях "торжественно" заявил, что "мы перехватили одну ракету". В этом направлении мы и будем действовать. И я бы даже сказал, что тыл у Украины может рухнуть раньше, чем фронт.Внутренняя армия Украины (СБУ, полиция, ТЦК) уже составляет 1,3 миллиона человек. Численность ВСУ на линии соприкосновения – 600 тысяч. Получается, Зеленский боится собственного народа в два раза сильнее, чем российскую армию. И если так будет продолжатся, рванет именно там.На Украине уже сняли очередные брони с отцов-одиночек, аспирантов и заочников. В армию Драпатый будет грести всех. Не могу сказать, что киевский режим доживает последние недели. Но это донышко уже видно.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20260803/dmitriy-abzalov-ukraina-ostalas-bez-portov-na-chernom-more-i-dunae-poetomu-k-zime-poprosit-mira-1082125597.html

https://ukraina.ru/20260803/1082032479.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, запорожье, одесская область, алексей анпилогов, михаил драпатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нпз, общество, беспилотники, мобилизация, порты