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Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ

Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ - 10.08.2026 Украина.ру

Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ

Экс-полковник СБУ Олег Стариков в эфире своего YouTube-канала признал, что даже если США отдадут Киеву все средства противовоздушной обороны (ПВО), они все равно не смогут перехватить российские ракеты

2026-08-10T09:30

2026-08-10T09:30

2026-08-10T09:56

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"Я не вижу путей, как решить проблему защиты от ударов баллистическими ракетами. Даже если бы к нам пришла вся система ПВО, которая есть в Америке, — все равно бы пробивали", — отметил эксперт.Он напомнил, что эффективность ПВО против баллистики составляет 80–90 процентов, то есть из десяти ракет одна или две гарантированно долетят до цели. Кроме того, российские ракеты летят с огромной скоростью сверху, практически под углом 90 градусов, что осложняет их перехват.У американских перехватчиков Patriot есть конструктивные недостатки, подчеркнул Стариков. Они вылетают по настильной траектории и делают маневр при перехвате. На прошлой неделе глава МИД Украины Андрей Сибига жаловался, что у Киева возникают огромные трудности с приобретением ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, в связи с чем за каждую ракету приходится "буквально биться" с западными союзниками.Подробнее - в материале Киев "буквально бьется" с партнерами за ракеты к Patriot - глава МИД на сайте Украина.ру.

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