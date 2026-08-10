https://ukraina.ru/20260810/byvshiy-polkovnik-sbu-priznal-bespoleznost-amerikanskikh-pvo-protiv-rossiyskikh-raket-1082343973.html
Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ
Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ - 10.08.2026 Украина.ру
Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ
Экс-полковник СБУ Олег Стариков в эфире своего YouTube-канала признал, что даже если США отдадут Киеву все средства противовоздушной обороны (ПВО), они все равно не смогут перехватить российские ракеты
2026-08-10T09:30
2026-08-10T09:30
2026-08-10T09:56
новости
киев
сша
америка
сбу
мид
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082344562_0:18:620:367_1920x0_80_0_0_cad496e4c69ac23152034bd75abc4236.jpg
"Я не вижу путей, как решить проблему защиты от ударов баллистическими ракетами. Даже если бы к нам пришла вся система ПВО, которая есть в Америке, — все равно бы пробивали", — отметил эксперт.Он напомнил, что эффективность ПВО против баллистики составляет 80–90 процентов, то есть из десяти ракет одна или две гарантированно долетят до цели. Кроме того, российские ракеты летят с огромной скоростью сверху, практически под углом 90 градусов, что осложняет их перехват.У американских перехватчиков Patriot есть конструктивные недостатки, подчеркнул Стариков. Они вылетают по настильной траектории и делают маневр при перехвате. На прошлой неделе глава МИД Украины Андрей Сибига жаловался, что у Киева возникают огромные трудности с приобретением ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, в связи с чем за каждую ракету приходится "буквально биться" с западными союзниками.Подробнее - в материале Киев "буквально бьется" с партнерами за ракеты к Patriot - глава МИД на сайте Украина.ру.
киев
сша
америка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082344562_54:0:566:384_1920x0_80_0_0_ea7b4d821d2b3529c23ec9eed73cfda0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, сша, америка, сбу, мид, украина.ру
Новости, Киев, США, Америка, СБУ, МИД, Украина.ру
Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ
09:30 10.08.2026 (обновлено: 09:56 10.08.2026)
Экс-полковник СБУ Олег Стариков в эфире своего YouTube-канала признал, что даже если США отдадут Киеву все средства противовоздушной обороны (ПВО), они все равно не смогут перехватить российские ракеты
"Я не вижу путей, как решить проблему защиты от ударов баллистическими ракетами. Даже если бы к нам пришла вся система ПВО, которая есть в Америке, — все равно бы пробивали", — отметил эксперт.
Он напомнил, что эффективность ПВО против баллистики составляет 80–90 процентов, то есть из десяти ракет одна или две гарантированно долетят до цели.
Кроме того, российские ракеты летят с огромной скоростью сверху, практически под углом 90 градусов, что осложняет их перехват.
У американских перехватчиков Patriot есть конструктивные недостатки, подчеркнул Стариков. Они вылетают по настильной траектории и делают маневр при перехвате.
"И даже если головка наведения произведет захват, противоракета просто не сможет совершить необходимый маневр и из-за перегрузки развалится в воздухе. Поэтому я не знаю, как это решить", — заключил экс-полковник.
На прошлой неделе глава МИД Украины Андрей Сибига жаловался, что у Киева возникают огромные трудности с приобретением ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, в связи с чем за каждую ракету приходится "буквально биться" с западными союзниками.