Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ - 10.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260810/byvshiy-polkovnik-sbu-priznal-bespoleznost-amerikanskikh-pvo-protiv-rossiyskikh-raket-1082343973.html
Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ
Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ - 10.08.2026 Украина.ру
Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ
Экс-полковник СБУ Олег Стариков в эфире своего YouTube-канала признал, что даже если США отдадут Киеву все средства противовоздушной обороны (ПВО), они все равно не смогут перехватить российские ракеты
2026-08-10T09:30
2026-08-10T09:56
новости
киев
сша
америка
сбу
мид
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082344562_0:18:620:367_1920x0_80_0_0_cad496e4c69ac23152034bd75abc4236.jpg
"Я не вижу путей, как решить проблему защиты от ударов баллистическими ракетами. Даже если бы к нам пришла вся система ПВО, которая есть в Америке, — все равно бы пробивали", — отметил эксперт.Он напомнил, что эффективность ПВО против баллистики составляет 80–90 процентов, то есть из десяти ракет одна или две гарантированно долетят до цели. Кроме того, российские ракеты летят с огромной скоростью сверху, практически под углом 90 градусов, что осложняет их перехват.У американских перехватчиков Patriot есть конструктивные недостатки, подчеркнул Стариков. Они вылетают по настильной траектории и делают маневр при перехвате. На прошлой неделе глава МИД Украины Андрей Сибига жаловался, что у Киева возникают огромные трудности с приобретением ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, в связи с чем за каждую ракету приходится "буквально биться" с западными союзниками.Подробнее - в материале Киев "буквально бьется" с партнерами за ракеты к Patriot - глава МИД на сайте Украина.ру.
киев
сша
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082344562_54:0:566:384_1920x0_80_0_0_ea7b4d821d2b3529c23ec9eed73cfda0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, сша, америка, сбу, мид, украина.ру
Новости, Киев, США, Америка, СБУ, МИД, Украина.ру

Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ

09:30 10.08.2026 (обновлено: 09:56 10.08.2026)
 
© Фото : media.az
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : media.az
Читать в
ДзенTelegram
Экс-полковник СБУ Олег Стариков в эфире своего YouTube-канала признал, что даже если США отдадут Киеву все средства противовоздушной обороны (ПВО), они все равно не смогут перехватить российские ракеты
"Я не вижу путей, как решить проблему защиты от ударов баллистическими ракетами. Даже если бы к нам пришла вся система ПВО, которая есть в Америке, — все равно бы пробивали", — отметил эксперт.
Он напомнил, что эффективность ПВО против баллистики составляет 80–90 процентов, то есть из десяти ракет одна или две гарантированно долетят до цели.
Кроме того, российские ракеты летят с огромной скоростью сверху, практически под углом 90 градусов, что осложняет их перехват.
У американских перехватчиков Patriot есть конструктивные недостатки, подчеркнул Стариков. Они вылетают по настильной траектории и делают маневр при перехвате.
"И даже если головка наведения произведет захват, противоракета просто не сможет совершить необходимый маневр и из-за перегрузки развалится в воздухе. Поэтому я не знаю, как это решить", — заключил экс-полковник.
На прошлой неделе глава МИД Украины Андрей Сибига жаловался, что у Киева возникают огромные трудности с приобретением ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, в связи с чем за каждую ракету приходится "буквально биться" с западными союзниками.
Подробнее - в материале Киев "буквально бьется" с партнерами за ракеты к Patriot - глава МИД на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевСШААмерикаСБУМИДУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:36Российские войска приближаются к Славянско-Краматорской агломерации
21:27ФБР застрелила сотрудника Пентагона, шпионившего для Киева и Москвы
21:08Обломки дрона нашли у пляжа провинции Дюздже в Турции. Главные новости к этому часу
20:42Боевики ВСУ умоляют журналистов не писать о провалах ПВО
20:30Под Одессой разбился самолёт Воздушных сил Украины
20:05Нащупать красные линии Москвы. Почему Вучич позвал Зеленского в Белград и что ему за это будет
19:59Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали
19:45Инфляция на Украине растёт, гривна падает
19:30Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы
18:58"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной
18:3310 августа 2026 года, вечерний эфир
18:29Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши
18:23Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией
18:14Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске
18:00Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа
17:53Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ
17:50Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит
17:49Коломойский* – это Коломойский*, а синагога – это синагога. Синагога вне политики, она для Бога
17:43Губернатор Севастополя заслушал доклады о пожаре на "Инжире"
17:04Ионов о новом подходе к беженцам с Украины: Европа превращает украинцев в "пушечное мясо"
Лента новостейМолния