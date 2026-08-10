https://ukraina.ru/20260810/pomosch-cherez-ne-khochu-provaly-vsu-kadrovyy-golod-khronika-sobytiy-na-utro-10-avgusta-1082340720.html

Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа

Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа - 10.08.2026 Украина.ру

Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа

Производители Patriot считают невыгодной передачу лицензий Киеву. ВС РФ уничтожают противника и технику. Из-за тотальной мобилизации на Украине образовался жесткий кадровый голод

2026-08-10T09:00

2026-08-10T09:00

2026-08-10T11:17

украина

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дональд трамп

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Производители ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, компании Lockheed Martin и Raytheon, раскрыли свои опасения относительно передачи лицензий на их выпуск Украине.По данным The Atlantic, производители считают, что передача лицензии может быть потенциально невыгодна для них.По словам источника издания в конгрессе США, реальные опасения компаний заключаются в том, что себестоимость производства этих систем на Украине может оказаться ниже, чем в Соединенных Штатах.Официально Lockheed Martin и Raytheon обосновали свои опасения по поводу передачи лицензии Украине вопросами, которые касаются кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий.При этом США продолжают предоставлять Украине разведданные, в том числе для ударов по российской энергетической инфраструктуре, пишет тот же Atlantic со ссылкой на источники.В марте 2025 года западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом. Позднее США возобновили передачу данных Киеву.В октябре 2025 года Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп велел ведомствам страны приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ.В августе издание Politico сообщило, что США и Украина восстановили прежний уровень обмена разведданными. В то же время польские производители вооружений сталкиваются с огромным уровнем коррупции при заключении контрактов с Украиной, заявил РИА Новости представитель одной из польских оружейных компаний."Сложилась такая ситуация, что бизнесу невозможно сотрудничать с украинскими партнерами, контрагентами, соисполнителями, если изначально не учитывать коррупционную составляющую, а соответственно расходы, связанные с этой самой коррупционной составляющей", — признался он.Он пояснил, что самой популярной формой коррупции является классическая взятка.Он обратил внимание и на такую форму коррупции, как "откаты"."Хочешь выставить счет на миллион, а от тебя требуют счет на 1,2–1,3 миллиона. Все, что свыше миллиона, нужно отдать обратно наличными. <...> Обналичивай эти деньги как хочешь, списывай их как хочешь, сам иди на финансовые и коррупционные преступления. Иначе никакого сотрудничества не будет", — заключил он.Такое положение дел подтверждает, что западная поддержка Киева все сильнее скатывается к формату "помощи через не хочу". С одной стороны, крупные оружейные корпорации США открыто блокируют передачу военных технологий, защищая собственные коммерческие интересы и боясь потерять сверхприбыли. С другой - европейские подрядчики увязают в тотальной коррупции украинских чиновников, готовых наживаться на любых оборонных контрактах.В итоге Запад предпочитает не давать Киеву реального оружия, а снабжать его бесплатными разведданными, перекладывая всю тяжесть ведения конфликта на саму Украину и искусственно затягивая боевые действия.Провалы ВСУВ ночь на понедельник сигнал воздушной тревоги раздавался в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Мощные взрывы гремели в Чернигове, Сумах и во временно оккупированном Запорожье.Российские военные пять раз ударили по объектам в Сумах, посетовали местные власти. Также удары наносились по Дергачам в Харьковской области, Павлограду в Днепропетровской области, а, кроме того, по населенным пунктам Пирятин и Котельва в Полтавской области.Помимо прочего, накануне поздним вечером Минобороны России информировало об ударе ВС РФ по Одесской теплоэлектроцентрали и семи украинским электроподстанциям 330 и 110 кВ. Также сообщалось, что россияне уничтожили инфраструктуру газового месторождения "Бугроватое" в Сумской области, которое использовалось в интересах ВСУ.В свою очередь замначальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий признал, что сейчас у России имеется около 400 ракет к комплексам С-400, 130 баллистических ракет "Искандер-М" и 100 северокорейских KN-24. В целом месячный план по выпуску ключевого ракетного вооружения Россия выполняет на 110–120 процентов. Он призвал украинцев готовиться к неминуемым новым ударам по объектам электроэнергетики и теплоснабжения.Наземные операции подтверждают критическое положение украинских сил под давлением ВС РФ. К утру понедельника наиболее заметная динамика в зоне спецоперации фиксируется на Славянско-Краматорском направлении. Российские подразделения там продолжают развивать наступление сразу на нескольких участках, постепенно приближаясь к Краматорску и одновременно усиливая давление на украинскую оборону в районе Дружковки и Николаевки. Одним из наиболее напряженных участков остается район Алексеево-Дружковки. После боев за Ижевку российские подразделения стремятся выровнять линию фронта в направлении Ижевка — Попасная. Одновременно российские силы пытаются охватить Алексеево-Дружковку с восточного направления, что в случае дальнейшего продвижения создаст более выгодную конфигурацию для движения непосредственно к Дружковке. На данный момент передовые российские подразделения находятся примерно в четырех километрах от восточных окраин Краматорска и приблизительно на таком же расстоянии от района местного аэродрома.На Славянском направлении восточнее Николаевки российские подразделения смогли заметно осложнить положение украинских сил и постепенно охватывают позиции ВСУ. Значение Николаевки определяется ее стратегическим расположением на подступах к Славянску. В случае дальнейшего продвижения ВС РФ этот район может стать одним из ключевых опорных пунктов для развития наступления западнее. В то же время на Лиманском участке принципиального перелома пока не произошло. Российские подразделения продолжают боевые действия в районе Лимана, тогда как ВСУ предпринимают попытки давления с северного направления, используя позиции в районе Редкодуба и Нового.На Харьковском направлении после перехода Ивановки под контроль группировки войск "Север" боевые действия переместились к Васильевке. Российские силы пытаются нарушить снабжение украинских подразделений в северной части Большебурлукского района. Одновременно продолжаются бои в районах Купино и Чёрного с движением в сторону Благодатного и Нефёдовки.На Запорожском фронте продолжаются бои в районах Степногорска и Новояковлевки. ВСУ пытаются контратаковать у Плавней и Степногорска, тогда как российские подразделения планомерно закрепляются в южной части Приморского. Кадровый голодМассовая мобилизация работников коммунальных служб в Одессе привела к острому дефициту специалистов, особенно сантехников и электриков, рассказал бывший руководитель одного из одесских коммунальных предприятий Владимир Липко.Он пояснил, что сохранить свои рабочие места смогли только те сотрудники, которые оформили бронь — например, по уходу за близкими родственниками. В результате на коммунальных предприятиях города в среднем осталось всего по два человека одной специальности из десяти положенных по штатному расписанию. Самого Липко также насильно мобилизовали в ВСУ, после чего он принял решение перейти на сторону России. Российская военная контрразведка провела спецоперацию по безопасному выводу украинца на территорию РФ, где он получил статус беженца.Критическая ситуация из-за тотального призыва складывается не только в ЖКХ, но и в сельском хозяйстве. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, в Черниговской области полностью прекращен сбор урожая сельскохозяйственных культур из-за угрозы мобилизации рабочих, которые массово скрываются от сотрудников ТЦК. При этом сами подразделения ВСУ начали использовать освободившиеся крупные зернохранилища региона для оборудования своих военных объектов.Забирая последних специалистов из коммунальной и аграрной сфер, Киев своими руками разрушает остатки украинской экономики, погружая регионы в хаос.Подробнее о мобилизации в стране - в материале Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации на сайте Украина.ру.

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