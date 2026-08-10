https://ukraina.ru/20260810/pomosch-cherez-ne-khochu-provaly-vsu-kadrovyy-golod-khronika-sobytiy-na-utro-10-avgusta-1082340720.html
Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа
Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа - 10.08.2026 Украина.ру
Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа
Производители Patriot считают невыгодной передачу лицензий Киеву. ВС РФ уничтожают противника и технику. Из-за тотальной мобилизации на Украине образовался жесткий кадровый голод
2026-08-10T09:00
2026-08-10T09:00
2026-08-10T11:17
украина
россия
киев
дональд трамп
цру
вооруженные силы украины
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Производители ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, компании Lockheed Martin и Raytheon, раскрыли свои опасения относительно передачи лицензий на их выпуск Украине.По данным The Atlantic, производители считают, что передача лицензии может быть потенциально невыгодна для них.По словам источника издания в конгрессе США, реальные опасения компаний заключаются в том, что себестоимость производства этих систем на Украине может оказаться ниже, чем в Соединенных Штатах.Официально Lockheed Martin и Raytheon обосновали свои опасения по поводу передачи лицензии Украине вопросами, которые касаются кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий.При этом США продолжают предоставлять Украине разведданные, в том числе для ударов по российской энергетической инфраструктуре, пишет тот же Atlantic со ссылкой на источники.В марте 2025 года западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом. Позднее США возобновили передачу данных Киеву.В октябре 2025 года Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп велел ведомствам страны приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ.В августе издание Politico сообщило, что США и Украина восстановили прежний уровень обмена разведданными. В то же время польские производители вооружений сталкиваются с огромным уровнем коррупции при заключении контрактов с Украиной, заявил РИА Новости представитель одной из польских оружейных компаний."Сложилась такая ситуация, что бизнесу невозможно сотрудничать с украинскими партнерами, контрагентами, соисполнителями, если изначально не учитывать коррупционную составляющую, а соответственно расходы, связанные с этой самой коррупционной составляющей", — признался он.Он пояснил, что самой популярной формой коррупции является классическая взятка.Он обратил внимание и на такую форму коррупции, как "откаты"."Хочешь выставить счет на миллион, а от тебя требуют счет на 1,2–1,3 миллиона. Все, что свыше миллиона, нужно отдать обратно наличными. <...> Обналичивай эти деньги как хочешь, списывай их как хочешь, сам иди на финансовые и коррупционные преступления. Иначе никакого сотрудничества не будет", — заключил он.Такое положение дел подтверждает, что западная поддержка Киева все сильнее скатывается к формату "помощи через не хочу". С одной стороны, крупные оружейные корпорации США открыто блокируют передачу военных технологий, защищая собственные коммерческие интересы и боясь потерять сверхприбыли. С другой - европейские подрядчики увязают в тотальной коррупции украинских чиновников, готовых наживаться на любых оборонных контрактах.В итоге Запад предпочитает не давать Киеву реального оружия, а снабжать его бесплатными разведданными, перекладывая всю тяжесть ведения конфликта на саму Украину и искусственно затягивая боевые действия.Провалы ВСУВ ночь на понедельник сигнал воздушной тревоги раздавался в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Мощные взрывы гремели в Чернигове, Сумах и во временно оккупированном Запорожье.Российские военные пять раз ударили по объектам в Сумах, посетовали местные власти. Также удары наносились по Дергачам в Харьковской области, Павлограду в Днепропетровской области, а, кроме того, по населенным пунктам Пирятин и Котельва в Полтавской области.Помимо прочего, накануне поздним вечером Минобороны России информировало об ударе ВС РФ по Одесской теплоэлектроцентрали и семи украинским электроподстанциям 330 и 110 кВ. Также сообщалось, что россияне уничтожили инфраструктуру газового месторождения "Бугроватое" в Сумской области, которое использовалось в интересах ВСУ.В свою очередь замначальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий признал, что сейчас у России имеется около 400 ракет к комплексам С-400, 130 баллистических ракет "Искандер-М" и 100 северокорейских KN-24. В целом месячный план по выпуску ключевого ракетного вооружения Россия выполняет на 110–120 процентов. Он призвал украинцев готовиться к неминуемым новым ударам по объектам электроэнергетики и теплоснабжения.Наземные операции подтверждают критическое положение украинских сил под давлением ВС РФ. К утру понедельника наиболее заметная динамика в зоне спецоперации фиксируется на Славянско-Краматорском направлении. Российские подразделения там продолжают развивать наступление сразу на нескольких участках, постепенно приближаясь к Краматорску и одновременно усиливая давление на украинскую оборону в районе Дружковки и Николаевки. Одним из наиболее напряженных участков остается район Алексеево-Дружковки. После боев за Ижевку российские подразделения стремятся выровнять линию фронта в направлении Ижевка — Попасная. Одновременно российские силы пытаются охватить Алексеево-Дружковку с восточного направления, что в случае дальнейшего продвижения создаст более выгодную конфигурацию для движения непосредственно к Дружковке. На данный момент передовые российские подразделения находятся примерно в четырех километрах от восточных окраин Краматорска и приблизительно на таком же расстоянии от района местного аэродрома.На Славянском направлении восточнее Николаевки российские подразделения смогли заметно осложнить положение украинских сил и постепенно охватывают позиции ВСУ. Значение Николаевки определяется ее стратегическим расположением на подступах к Славянску. В случае дальнейшего продвижения ВС РФ этот район может стать одним из ключевых опорных пунктов для развития наступления западнее. В то же время на Лиманском участке принципиального перелома пока не произошло. Российские подразделения продолжают боевые действия в районе Лимана, тогда как ВСУ предпринимают попытки давления с северного направления, используя позиции в районе Редкодуба и Нового.На Харьковском направлении после перехода Ивановки под контроль группировки войск "Север" боевые действия переместились к Васильевке. Российские силы пытаются нарушить снабжение украинских подразделений в северной части Большебурлукского района. Одновременно продолжаются бои в районах Купино и Чёрного с движением в сторону Благодатного и Нефёдовки.На Запорожском фронте продолжаются бои в районах Степногорска и Новояковлевки. ВСУ пытаются контратаковать у Плавней и Степногорска, тогда как российские подразделения планомерно закрепляются в южной части Приморского. Кадровый голодМассовая мобилизация работников коммунальных служб в Одессе привела к острому дефициту специалистов, особенно сантехников и электриков, рассказал бывший руководитель одного из одесских коммунальных предприятий Владимир Липко.Он пояснил, что сохранить свои рабочие места смогли только те сотрудники, которые оформили бронь — например, по уходу за близкими родственниками. В результате на коммунальных предприятиях города в среднем осталось всего по два человека одной специальности из десяти положенных по штатному расписанию. Самого Липко также насильно мобилизовали в ВСУ, после чего он принял решение перейти на сторону России. Российская военная контрразведка провела спецоперацию по безопасному выводу украинца на территорию РФ, где он получил статус беженца.Критическая ситуация из-за тотального призыва складывается не только в ЖКХ, но и в сельском хозяйстве. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, в Черниговской области полностью прекращен сбор урожая сельскохозяйственных культур из-за угрозы мобилизации рабочих, которые массово скрываются от сотрудников ТЦК. При этом сами подразделения ВСУ начали использовать освободившиеся крупные зернохранилища региона для оборудования своих военных объектов.Забирая последних специалистов из коммунальной и аграрной сфер, Киев своими руками разрушает остатки украинской экономики, погружая регионы в хаос.Подробнее о мобилизации в стране - в материале Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, киев, дональд трамп, цру, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», вс рф, всу, потери всу, взрыв, удары, тревога, мобилизация на украине, военная помощь, разведданные, хроники, эксклюзив, украина.ру
Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа
09:00 10.08.2026 (обновлено: 11:17 10.08.2026)
Производители Patriot считают невыгодной передачу лицензий Киеву. ВС РФ уничтожают противника и технику. Из-за тотальной мобилизации на Украине образовался жесткий кадровый голод
Производители ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, компании Lockheed Martin и Raytheon, раскрыли свои опасения относительно передачи лицензий на их выпуск Украине.
По данным The Atlantic, производители считают, что передача лицензии может быть потенциально невыгодна для них.
По словам источника издания в конгрессе США, реальные опасения компаний заключаются в том, что себестоимость производства этих систем на Украине может оказаться ниже, чем в Соединенных Штатах.
Официально Lockheed Martin и Raytheon обосновали свои опасения по поводу передачи лицензии Украине вопросами, которые касаются кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий.
При этом США продолжают предоставлять Украине разведданные, в том числе для ударов по российской энергетической инфраструктуре, пишет тот же Atlantic со ссылкой на источники.
"Заслуга в этом приписывается директору ЦРУ Джону Рэтклиффу", — объяснили в материале.
В марте 2025 года западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом. Позднее США возобновили передачу данных Киеву.
В октябре 2025 года Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп велел ведомствам страны приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ.
В августе издание Politico сообщило, что США и Украина восстановили прежний уровень обмена разведданными.
В то же время польские производители вооружений сталкиваются с огромным уровнем коррупции при заключении контрактов с Украиной, заявил РИА Новости представитель одной из польских оружейных компаний.
"Сложилась такая ситуация, что бизнесу невозможно сотрудничать с украинскими партнерами, контрагентами, соисполнителями, если изначально не учитывать коррупционную составляющую, а соответственно расходы, связанные с этой самой коррупционной составляющей", — признался он.
Он пояснил, что самой популярной формой коррупции является классическая взятка.
"За получение контрактов нужно дать взятки, за практически любые согласования и разрешения нужно давать взятки, при возникновении любых споров нужно давать взятки", - сказал представитель компании.
Он обратил внимание и на такую форму коррупции, как "откаты".
"Хочешь выставить счет на миллион, а от тебя требуют счет на 1,2–1,3 миллиона. Все, что свыше миллиона, нужно отдать обратно наличными. <...> Обналичивай эти деньги как хочешь, списывай их как хочешь, сам иди на финансовые и коррупционные преступления. Иначе никакого сотрудничества не будет", — заключил он.
Такое положение дел подтверждает, что западная поддержка Киева все сильнее скатывается к формату "помощи через не хочу". С одной стороны, крупные оружейные корпорации США открыто блокируют передачу военных технологий, защищая собственные коммерческие интересы и боясь потерять сверхприбыли. С другой - европейские подрядчики увязают в тотальной коррупции украинских чиновников, готовых наживаться на любых оборонных контрактах.
В итоге Запад предпочитает не давать Киеву реального оружия, а снабжать его бесплатными разведданными, перекладывая всю тяжесть ведения конфликта на саму Украину и искусственно затягивая боевые действия.
В ночь на понедельник сигнал воздушной тревоги раздавался в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Мощные взрывы гремели в Чернигове, Сумах и во временно оккупированном Запорожье.
Российские военные пять раз ударили по объектам в Сумах, посетовали местные власти. Также удары наносились по Дергачам в Харьковской области, Павлограду в Днепропетровской области, а, кроме того, по населенным пунктам Пирятин и Котельва в Полтавской области.
Помимо прочего, накануне поздним вечером Минобороны России информировало об ударе ВС РФ по Одесской теплоэлектроцентрали и семи украинским электроподстанциям 330 и 110 кВ.
Также сообщалось, что россияне уничтожили инфраструктуру газового месторождения "Бугроватое" в Сумской области, которое использовалось в интересах ВСУ.
В свою очередь замначальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий признал, что сейчас у России имеется около 400 ракет к комплексам С-400, 130 баллистических ракет "Искандер-М" и 100 северокорейских KN-24. В целом месячный план по выпуску ключевого ракетного вооружения Россия выполняет на 110–120 процентов. Он призвал украинцев готовиться к неминуемым новым ударам по объектам электроэнергетики и теплоснабжения.
Наземные операции подтверждают критическое положение украинских сил под давлением ВС РФ.
К утру понедельника наиболее заметная динамика в зоне спецоперации фиксируется на Славянско-Краматорском направлении. Российские подразделения там продолжают развивать наступление сразу на нескольких участках, постепенно приближаясь к Краматорску и одновременно усиливая давление на украинскую оборону в районе Дружковки и Николаевки.
Одним из наиболее напряженных участков остается район Алексеево-Дружковки. После боев за Ижевку российские подразделения стремятся выровнять линию фронта в направлении Ижевка — Попасная. Одновременно российские силы пытаются охватить Алексеево-Дружковку с восточного направления, что в случае дальнейшего продвижения создаст более выгодную конфигурацию для движения непосредственно к Дружковке.
На данный момент передовые российские подразделения находятся примерно в четырех километрах от восточных окраин Краматорска и приблизительно на таком же расстоянии от района местного аэродрома.
На Славянском направлении восточнее Николаевки российские подразделения смогли заметно осложнить положение украинских сил и постепенно охватывают позиции ВСУ. Значение Николаевки определяется ее стратегическим расположением на подступах к Славянску. В случае дальнейшего продвижения ВС РФ этот район может стать одним из ключевых опорных пунктов для развития наступления западнее.
В то же время на Лиманском участке принципиального перелома пока не произошло. Российские подразделения продолжают боевые действия в районе Лимана, тогда как ВСУ предпринимают попытки давления с северного направления, используя позиции в районе Редкодуба и Нового.
На Харьковском направлении после перехода Ивановки под контроль группировки войск "Север" боевые действия переместились к Васильевке. Российские силы пытаются нарушить снабжение украинских подразделений в северной части Большебурлукского района. Одновременно продолжаются бои в районах Купино и Чёрного с движением в сторону Благодатного и Нефёдовки.
На Запорожском фронте продолжаются бои в районах Степногорска и Новояковлевки. ВСУ пытаются контратаковать у Плавней и Степногорска, тогда как российские подразделения планомерно закрепляются в южной части Приморского.
Массовая мобилизация работников коммунальных служб в Одессе привела к острому дефициту специалистов, особенно сантехников и электриков, рассказал бывший руководитель одного из одесских коммунальных предприятий Владимир Липко.
"Нехватка специалистов была очень большой. И она с каждым днем возрастала, эта нехватка. И по настоящее время такие специальности, как сантехник, электрик — это вообще на вес золота. Заявок очень много и не справляются. Нехватка специалистов, конечно", — указал Липко.
Он пояснил, что сохранить свои рабочие места смогли только те сотрудники, которые оформили бронь — например, по уходу за близкими родственниками.
В результате на коммунальных предприятиях города в среднем осталось всего по два человека одной специальности из десяти положенных по штатному расписанию.
Самого Липко также насильно мобилизовали в ВСУ, после чего он принял решение перейти на сторону России. Российская военная контрразведка провела спецоперацию по безопасному выводу украинца на территорию РФ, где он получил статус беженца.
Критическая ситуация из-за тотального призыва складывается не только в ЖКХ, но и в сельском хозяйстве.
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, в Черниговской области полностью прекращен сбор урожая сельскохозяйственных культур из-за угрозы мобилизации рабочих, которые массово скрываются от сотрудников ТЦК.
При этом сами подразделения ВСУ начали использовать освободившиеся крупные зернохранилища региона для оборудования своих военных объектов.
Забирая последних специалистов из коммунальной и аграрной сфер, Киев своими руками разрушает остатки украинской экономики, погружая регионы в хаос.
Подробнее о мобилизации в стране - в материале Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации на сайте Украина.ру.