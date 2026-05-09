"Пленки Миндича-2": хищения на АЭС, паника из-за журналистов и русский язык в элите

"Пленки Миндича-2": хищения на АЭС, паника из-за журналистов и русский язык в элите

Украинский парламентарий Ярослав Железняк опубликовал вторую часть резонансных записей с участием бизнесмена Тимура Миндича и его окружения. Об этом 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

Новые аудиоматериалы проливают свет на коррупционные схемы в "Энергоатоме", связи руководства компании с офисом президента, а также панику среди фигурантов после разоблачений в СМИ.Связи "Энергоатома" и реакция западного надзораВ разговорах фигурируют глава "Энергоатома" Герман Галущенко и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Собеседники признают, что информация об их связях уже широко известна и активно обсуждается как внутри системы, так и за ее пределами.Показательным стал эпизод о влиянии публикаций на наблюдательный совет "Энергоатома", куда входят американец и британец. Иностранные члены совета, ознакомившись с постами и статьями в СМИ, пришли к выводу, что на предприятии процветают хищения. Американец потребовал аудита и смены менеджмента, прямо назвав всех ворами.Стройка на миллионы и готовящиеся обыскиОтдельный блок записей касается схем с "атомным строительством". Фигурант по фамилии Цукерман инструктирует подчиненного не лезть в стройку на Хмельницкой АЭС, предупреждая, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уже готовит обыски. Согласно пленкам, без надлежащего закона были списаны сотни миллионов гривен на подготовку, при этом собран материал для будущего заявления.Паника после упоминаний в прессеКогда в журналистских расследованиях всплыли фамилии Цукермана и связанной с ними фирмы Firepoint, фигуранты запаниковали. Некую Хмельову ("Чмелю") назвали лохом и потребовали убрать из компании, чтобы разорвать неформальную связь.Шефир о кадрах и смене КабминаНа записях также обсуждаются сливы в СМИ с участием друга Зеленского Бориса Шефира и самого Миндича. Они говорят о преследовании вице-премьера и возможной смене состава Кабинета министров. При этом Шефир признаёт, что ротация министров вряд ли что-то изменит коренным образом.Выводы и языковой нюансГлавный вывод Ярослава Железняка заключается в том, что общественный резонанс и журналистские расследования реально влияли на поведение фигурантов коррупционных историй. Записи показывают: публичность заставляла участников схем нервничать, корректировать действия и опасаться вмешательства НАБУ.Примечательно, что все разговоры в ближайшем окружении Владимира Зеленского ведутся на русском языке. На украинском, как иронично подмечают наблюдатели, фигуранты "пересаживаются" только для официальных "заяв" на камеру.Между тем сегодня стало известно, почему Зеленскому выгодна война: ответ в коррупционных схемах Умерова. Новые подробности громкого коррупционного скандала, в котором оказались замешаны ближайшие соратники Владимира Зеленского, проливают свет на истинные причины, по которым киевский режим саботирует мирные переговоры с Россией.

